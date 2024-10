Gefeiertes PS5-Spiel fast 50 Euro günstiger: Diesen Horror-Hit gibt es bei Amazon zum Schnapperpreis

Schon 2008 setzte uns Electronic Arts eine fast schon bahnbrechende Sci-Fi-Survival-Action vor, die im vergangenen Jahr ihren zweiten Frühling feiern durfte. Die Rede ist natürlich von Dead Space und das Remake gibt es als PS5-Spiel bei Amazon gerade zum schockierenden Spottpreis.

Dank des Deals des Versandhausgiganten zahlt ihr für eines der gruseligsten und gleichsam gefeierten Games der jüngeren Vergangenheit gerade keine 25 Euro mehr, denn es wurde mit einem satten Rabatt von stolzen 66 Prozent versehen.

PS5-Horror-Hit zum Schockerpreis: Amazon haut Dead Space für nicht einmal 25 Euro raus

Wer Weltraumtechniker Isaac Clarke in der Neuauflage des Sci-Fi-Spuks noch einmal über die Schulter schauen möchte, der hat Glück: Die Motive Studios haben mit dem Dead Space Remake lediglich die Technik angefasst. Story, schockierende Szenen und der unverkennbare „Terror-Sound“, den Fans so lieben, bleiben in ursprünglicher Fassung erhalten. Bemerkbar macht sich dies anhand optimierter Grafik, kristallklarer Klänge und einiger Neuerungen am Gameplay. Bei Amazon schießen PS5-Spielende gerade ein Schnäppchen, denn Dead Space gibt es fast 50 Euro günstiger:

Spannend inszeniert ist nicht nur die Einführung in die Story des Weltraumgrusels, selbstredend ist auch die restliche Geschichte packend wie düster gehalten. In Dead Space versucht ihr nämlich, das finstere Geheimnis an Bord der USG Ishimura zu lüften, während ihr euch durch die gottverlassenen Raumschiffkulissen schlagt, die mit ihrer unheimlichen Umgebung und ihren gruseligen Geräuschen eine atemraubende Atmosphäre schaffen.

Genreprägend erwartet euch ein strategisches, wenn nicht weniger adrenalingeladenes Gameplay, das den Albtraum im All bereits 2008 in die Herzen der Horror-Fans katapultiert hat. Schnetzelt euch durch eine Horde von blutrünstigen Nekromorphs mit einer Vielzahl an Ausrüstung und versucht, eure verschollene Partnerin auf der USG Ishimura zu finden.

Auch bei uns im Test kam Dead Space‘ Neuauflage hervorragend weg, dazuhin eignet es sich als optimaler Titel für den jüngst angelaufenen Schocktober. Wem dies allerdings zu aufregend ist, der findet ein weiteres beliebtes PS5-Spiel gerade ebenfalls stark reduziert bei Amazon.

Quellen: Amazon, Geizhals

