JBL-Aktion bei MediaMarkt: Diese Highlights erwarten euch

MediaMarkt bietet aktuell eine Auswahl an Bluetooth-Lautsprechern und Partyboxen an, perfekt für sommerliche Partys und Outdoor-Aktivitäten. Für Gamerinnen und Gamer, die Wert auf hochwertige Audiotechnik legen, gibt es zudem eine Vielzahl von In- und Over-Ear-Kopfhörern, die sich sehen lassen können. Sie bieten eine exzellente Klangqualität und hohen Tragekomfort – ideal für lange Gaming-Sessions.

Wir verraten euch, welche Deals euch im Rahmen der JBL-Aktion erwarten. Insbesondere aber sind es die Headsets, die uns für sich gewonnen haben.

4 Gaming-Highlights der JBL-Aktion

JBL Quantum 910

UVP: 249,99 Euro

249,99 Euro Angebotspreis: 175,00 Euro (30 % Rabatt)

Das JBL Quantum 910 Headset 🛒 bietet euch mit der durch Head-Tracking aufgewerteten QuantumSPHERE 360-Technologie einen professionellen Vorteil. Mit der QuantumENGINE ermöglicht es euch präzises 3D-Audio über den USB-C-Dongle/-Adapter. Die personalisierte Kalibrierung und der integrierte Head-Tracking-Sensor sorgen für eine verlässliche, unabhängige Soundlandschaft, die eure natürlichen Instinkte verstärkt.

Zudem bietet das Gerät DTS Headphone X: v2.0, aktives Noise-Cancelling für ungestörtes Gaming und eine Akkulaufzeit von bis zu 39 Stunden. Mit seiner JBL-Aktion bietet MediaMarkt hier ein wahres Must-have für alle Gamerinnen und Gamer, die auf der Suche nach einem neuen Headset sind.

JBL Quantum 360P WL

UVP: 99,99 Euro

99,99 Euro Angebotspreis: 84,99 Euro (15 % Rabatt)

Das JBL Quantum 360P WL 🛒 ist speziell für Konsolenspieler*innen konzipiert. Es bietet die QuantumSPATIAL 360-Technologie über den USB-C-Dongle/-Adapter, die dir zusätzliche Genauigkeit und akustische Präsenz verschafft. Das abnehmbare Boom-Mikrofon mit Echo- und Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass euer Team euch klar und deutlich hört.

Die Hi-Res JBL QuantumSOUND Signature lässt euch jedes Detail im Spiel erleben, während die verlustfreie Funkverbindung und eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden sicherstellen, dass ihr auch während langer Gaming-Sessions nichts verpasst. Dank Memory-Foam-Ohrpolstern genießt ihr höchsten Komfort, selbst bei stundenlangem Spielen.

JBL Tour Pro 2

UVP: 279,99 Euro

279,99 Euro Angebotspreis: 179,99 Euro (35 % Rabatt)

179,99 Euro (35 % Rabatt) Farben: Schwarz und Champagne

Die JBL Tour Pro 2 True Wireless In-ear Kopfhörer 🛒 bieten ein herausragendes Sounderlebnis und sind ideal für alle, die auch unterwegs nicht auf exzellenten Klang verzichten möchten. Mit True Adaptive Noise Cancelling-Technologie blendet ihr Ablenkungen aus und könnt euch voll auf Musik, Podcasts oder Spiele konzentrieren.

Die intelligente Ladebox ermöglicht den direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Ohrhörer, ohne dass ihr euer Smartphone verwenden müsst. Sechs Mikrofone sorgen noch dazu für klare Anrufe und die Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden gewährleistet, dass ihr stets mit bestem Sound versorgt seid.

JBL Tour ONE M2 Over-ear Kopfhörer

UVP: 329,99 Euro

329,99 Euro Angebotspreis: 215,00 Euro (34 % Rabatt)

215,00 Euro (34 % Rabatt) Farben: Schwarz und Champagne

Der JBL Tour ONE M2 Over-ear Kopfhörer 🛒 bietet euch ein intensives Klangerlebnis mit True Adaptive Noise Cancelling-Technologie. Dieser Kopfhörer ist perfekt für Gamer*innen, die in eine ruhige, ungestörte Spielumgebung eintauchen möchten – vor allem für Single-Player-Fans ist er die richtige Adresse.

Die Hi-Res 50-mm-Neodym-Treiber liefern eine speziell für Spiele entwickelte Soundkurve, die jedes Geräusch im Spiel klar und präzise wiedergibt. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden und der Smart-Talk-Funktion könnt ihr problemlos zwischen Spiel und Kommunikation wechseln. Die strapazierfähige Bauweise und die mit Leder ummantelten Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff sorgen für höchsten Komfort, selbst bei langen Sessions.

Für wilde Momente und ruhige Filmabende

Der CHARGE 5 Wi-Fi Bluetooth Lautsprecher 🛒 kostet im Rahmen der JBL-Aktion nur 169,99 Euro (statt 249,99 Euro). Perfekt für Outdoor-Events, ist er robust, wasserdicht und bietet eine lange Akkulaufzeit sowie klaren, kräftigen Klang. Der JBL Authentics 300 Smart Home Lautsprecher 🛒 ist für 349,00 Euro (statt 429,99 Euro) erhältlich. Er passt in jedes Gaming-Setup, bietet exzellenten Sound, Sprachsteuerung und Smart Home-Integration.

Die JBL PartyBox 110 🛒 kostet 351,65 Euro. Dieser tragbare Lautsprecher bringt beeindruckenden Sound und Lichtshows zu euren Partys. Dank Tragegriffen und robuster Bauweise ist er überall einsetzbar. Die JBL Bar 800 True Dolby Atmos Soundbar 🛒 ist für 599,00 Euro (statt 899,99 Euro) im Angebot. Sie verwandelt euer Wohnzimmer in ein Heimkino mit abnehmbaren Surround-Lautsprechern und 3D-Klang.

Quelle: MediaMarkt

