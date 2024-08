Knapp 100 Euro günstiger: Kabellose Highend-Gaming-Tastatur von ASUS jetzt zum Tiefstpreis abstauben

Aktuell gibt es ein attraktives Angebot für die besonders schnelle und kabellose mechanische Gaming-Tastatur ASUS ROG Azoth auf Amazon. Mit dem Deal des Versandhausriesen könnt ihr jetzt fast 100 Euro sparen – Vergleichsportal Geizhals zufolge der bisherige Tiefstpreis.

Während ähnliche Modelle oft in der gleichen oder höheren Preisklasse liegen, bietet diese Highend-Tastatur so ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir verraten, was sich hinter ihrem Case verbirgt.

Amazon: Gaming-Tastatur der Extraklasse – Das kann die ASUS ROG Azoth

Die ASUS ROG Azoth bietet mit ihrem 75-Prozent-Tastaturformfaktor und der Dichtungshalterung ein herausragendes Tipperlebnis. Die Kombination aus dreilagigem Dämpfungsschaum und einer Metallabdeckung sorgt für Stabilität und ein angenehmes Gefühl – beim Schreiben und beim Zocken. Besonders hervorzuheben sind die Hot-Swap-fähigen, vorgeschmierten mechanischen ROG NX-Schalter, die für sanftere Klicks und eine schnelle Betätigung sorgen. Auf Amazon zahlt ihr statt der üblichen 299,90 jetzt nur noch 205,90 Euro:

Mit der Tri-Mode-Verbindung bietet euch die ROG Azoth maximale Flexibilität: Ihr könnt die Tastatur über Bluetooth mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbinden oder den kabelgebundenen USB-Anschluss nutzen. Dank der ROG SpeedNova Wireless-Technologie könnt ihr bis zu 2.000 Stunden Spielzeit im 2,4-GHz-Modus genießen. Das OLED-Display und der Drei-Wege-Steuerknopf ermöglichen es, Systeminformationen und Tastatureinstellungen bequem im Blick zu behalten und anzupassen.

Die ROG Azoth ist außerdem mit PBT-Doubleshot-Tastenkappen ausgestattet, die ein hochwertiges Gefühl bieten und besonders langlebig sind. Das Switch-Schmiermittel-Kit, das im Lieferumfang enthalten ist, erleichtert den Einstieg in den Tastaturbau und ermöglicht es euch, die Tastenschalter nach euren Wünschen anzupassen.

Zusätzlich unterstützt die ASUS ROG Azoth sowohl Windows als auch MacOS, was den Wechsel zwischen verschiedenen Betriebssystemen problemlos macht. Und die verschiedenen möglichen Neigungswinkel garantieren für zusätzlichen Komfort bei längeren Gaming-Sessions oder beim Arbeiten. Mit all diesen Funktionen und der hervorragenden Verarbeitungsqualität ist die ASUS ROG Azoth ein starkes Angebot auf Amazon, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Quellen: Geizhals, Amazon

