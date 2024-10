Komfort-Gaming-Stuhl mit Massagefunktion – knapp 70 Euro & nur für kurze Zeit bei Amazon

Momentan bietet Amazon einen Gaming-Stuhl von Devoko mit Massagefunktion zu einem reduzierten Preis an. Der Stuhl, der normalerweise für 89 Euro erhältlich ist, kostet jetzt nur noch 71,25 Euro.

Das bedeutet, ihr spart noch einmal rund 18 Euro bei einem Modell, das mit seiner bequemen Ausstattung, vielseitigen Funktionen und guter Qualität überzeugt. Der Preisvorteil ist nicht das Einzige – die ergonomische Bauweise und zusätzliche Komfortfunktionen wie die Massageoption machen ihn besonders für lange Sitzphasen attraktiv.

Starkes Amazon-Angebot: Das kann der Massage-Gaming-Stuhl von Devoko

Der Devoko-Gaming-Stuhl verbindet ein elegantes Aussehen mit einer ergonomischen Konstruktion. Mit dem Design eines Rennsitzes passt er sich perfekt an eure Wirbelsäule an und bietet dank mehrerer Stützen guten Halt für Kopf, Schultern und unteren Rücken. Die Massagefunktion wiederum fördert die Blutzirkulation im gesamten Rücken, wodurch er sich ideal für lange Gaming-Sessions oder Arbeitszeiten eignet.

Aktuell ist der Stuhl für etwa 71 Euro bei Amazon erhältlich:

Ausgestattet mit einer ausziehbaren Fußstütze, erfüllt dieser Stuhl allerlei Bedürfnisse. Die hohe Rückenlehne misst ganze 90 cm und lässt sich von einem fokussierten 90-Grad- bis zu einem entspannten 135-Grad-Winkel neigen. Das großzügige 54 x 48 cm Kissen ist zudem rund zwanzig Prozent größer als bei anderen Modellen auf dem Markt, wodurch es weniger Druck auf die Beine ausübt und euch die bequemste Position ermöglicht.

Der Stuhl und seine Komponenten sind mit atmungsaktivem PU-Leder ausgekleidet. Besondere vorteilhaft: Dieses ist viel luftdurchlässiger als gewöhnliches Kunstleder, was ihn an heißen Tagen kühl hält – ein Plus beim intensiven Zocken oder Arbeiten.

Dazu kommt der stabile Stahlrahmen des Gaming-Stuhls, wobei Rückenlehne und Sitzfläche durch eine dicke Stahlplatte verbunden sind, um die Rückenlehne sicher zu fixieren. Er bietet dreistufige pneumatische Höhenverstellung und trägt bis zu 150 Kilogramm (kg) Gewicht. Übrigens: Auf Amazon erhält das Modell derzeit 4,2 von fünf Sternen bei mehr als 1.000 Rezensionen.

