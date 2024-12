Leistungsstarke Laptops & Gaming-PCs: Mit MediaMarkt & HP noch vor den Festtagen feiern

Noch vor den Festtagen und dem Jahreswechsel gibt es bei MediaMarkt genügend Gründe, die Korken knallen zu lassen. Beispielsweise mit den leistungsstarken Laptops oder den genialen Gaming-PCs von Hersteller HP, die ihr aktuell zu günstigen Preisen im Online-Shop des Elektronikmarkts finden könnt.

Ganz egal, ob ihr über die freien Tage vereist oder ihr es euch in den eigenen vier Wänden ganz gemütlich macht: Die HP-Geräte geben sowohl im Homeoffice als auch in schweißtreibenden Spiele-Sessions stets eine gute Figur ab – ohne euren Geldbeutel zu sprengen.

Jetzt bei MediaMarkt: Zwei geniale Gaming-Laptops von HP, die Zocker-Herzen höherschlagen lassen

Wer sich selbst oder seinen Liebsten etwas Technik unter dem Tannenbaum wünscht, der wird mit dem HP OMEN 17-db0374ng bei MediaMarkt🛒 – einem grandiosen Gaming-Notebook, das mit gestochen scharfer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln auf einer Bildschirmdiagonale von 17,3 Zoll und einem Bildverhältnis von 16:9 kein Detail verborgen lässt – jetzt fündig. Egal, ob ihr unterwegs im Zug eine Serie bingen oder zu Besuch bei der Familie ganz entspannt in eure liebsten Videospielwelten entfliehen wollt: Die Bildqualität lässt euch nicht im Stich.

Dafür garantiert auch der integrierte GeForce RTX 4060-Grafikchip aus dem Hause NVIDIA, der zu der aktuellen GPU-Generation des Herstellers zählt und für die nötige Frame-Power des HP OMEN 17-db0374ng🛒 sorgt. Angetrieben wird der Gaming-Laptop von einer leistungsfähigen AMD Ryzen 7-CPU, die sich dank des integrierten Turbo-Boost auf eine flotte Taktfrequenz des Prozessors von bis zu 5.1 Gigahertz treiben lässt. Auch in puncto Arbeitsspeicher lässt HP nichts anbrennen und stellt satte 32 Gigabyte RAM zur Verfügung. In Kombination mit einer einem Terabyte-großen SSD habt ihr nicht nur ausreichend Platz zur Verfügung, sondern vermeidet lästige Lade- wie Wartezeiten beim Öffnen von Apps und Spielen.

Wer nach einer etwas budgetfreundlicheren, aber nicht weniger leistungsfähigen Alternative Ausschau hält, der sollte womöglich ein Auge auf den HP Pavilion 16-ag0375ng🛒 werfen. Vor allem, wenn ihr beruflich oft unterwegs seid und euch nach einem zuverlässigen Begleiter sehnt, der auf Reisen beim Erstellen von Präsentationen, Geschäftsberichten oder anderen Dokumenten unterstützt, seid ihr mit dem 16-Zoll-großen FullHD-Modell richtig. Ebenfalls mit einem AMD Ryzen 7-Prozessor und einer ein TB-großen SSD ausgestattet, braucht sich das günstigere Notebook keineswegs hinter seinem großen Gamer-Bruder verstecken.

Dafür sorgt der etwas schmalere, aber für die meisten Blockbuster ausreichende RAM von 16 Gigabyte, der neben der Radeon 780M-GPU, die zu den bislang schnellsten integrierten Grafikeinheiten überhaupt zählen dürfte, für die nötige Geschwindigkeit beim Zocken sorgt. Knapp 13 Stunden Dauerbetrieb hält der Akku des HP Pavilion 16🛒 stand, ehe er geladen werden muss. So kommt ihr vermutlich problemlos durch die meisten Bus- und Bahnfahrten, wenn mal keine Steckdose in der Nähe sein sollte.

Zur Grundausstattung der beiden mobile Geräte zählen selbstverständlich auch eine Kamera sowie ein integriertes Mikrofon sowie Lautsprecher, dass ihr auch abseits der virtuellen Welten – im Homeoffice oder dem nächsten Video-Call mit der Familie – eine gute Figur abgebt. Und Microsofts aktuelles Betriebssystem ist mit Windows 11 selbstredend vorinstalliert.

Aufregende Alternativen: Starke Gaming-Laptops und Tower-PCs im Überblick

Während euch MediaMarkt die beiden vorgestellten Notebooks in der Winterzeit wärmstens ans Herz legt, bietet der Elektronikriese natürlich auch ein paar aufregende Alternativen für all jene an, die mit den obigen Vertretern nicht wunschlos glücklich werden. Auf der einen Seite hätten wir da den HP OMEN 17-db0379ng🛒, der mit der flotten RTX 4070-GPU von NVIDIA die mobil möglichen Framegrenzen neu auslotet. Oder ihr greift zum HP OMEN 17-db0393ng🛒, der noch einmal zusätzlich mit seinem AMD Ryzen 9 8945HS-Prozessor punktet.

Wer das traute Heim nicht verlassen, aber im statischen Setup möglichst satte Leistung genießen möchte, der greift vermutlich lieber zu einem Gaming-PC. Auch hier haben MediaMarkt und HP mit dem HP OMEN 35L GT16-0378ng🛒 eine passende Hardware-Komposition parat, die mit 32 GB RAM, einer NVidia GeForce RTX 4070 Super sowie dem flotten AMD Ryzen 7 8700G-Prozessor aufwartet. Noch mehr Power verspricht nur der HP OMEN GT21-1301ng🛒, der mit dem AMD Ryzen 7 7800X3D einen besonders beliebten CPU-Chip mitbringt, während er auch an den restlichen Komponenten mit 32 GB RAM und RTX 4070 nicht geizt.

Natürlich sammeln sich im Angebot von MediaMarkt noch weitere Highlights von HP, mit denen ihr vor dem neuen Jahr etwas frischen Wind in euren Technik-Alltag bringt.

