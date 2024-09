Logitech-Gaming-Maus im Angebot: Profi-Modell jetzt über 40 % billiger bei Amazon

Wenn ihr eure Gaming-Ausrüstung aufrüsten möchtet, bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit: Die Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED, eine professionelle Gaming-Maus, ist aktuell bei Amazon im Angebot. Mit einem Rabatt von 41 Prozent ist das High-End-Gerät befristet für 99,00 Euro erhältlich.

Die Maus überzeugt durch ihre hohe Präzision und zahlreiche innovative Features, die euer Spielerlebnis verbessern können. Das Gerät ist inbesondere für ambitionierte Gamer*innen geeignet, die Wert auf Qualität und Performance legen.

Amazon: Gaming-Maus für hohe Ansprüche

Die G502 X PLUS LIGHTSPEED Gaming-Maus 🛒 kombiniert dank der neuen LIGHTFORCE-Schalter-Technologie die Geschwindigkeit optischer Schalter mit dem taktilen Feedback mechanischer Schalter. Das Ergebnis ist eine schnelle, zuverlässige und genaue Handhabung für stundenlanges Gaming. Durch die LIGHTSPEED-Technologie ermöglicht die Maus eine um 68 Prozent schnellere Reaktionszeit als die vorherige Generation.

Ausgestattet mit dem High Efficiency Rated Optical (HERO) 25K Gaming-Sensor bietet das Logitech-Gerät Präzision bis in den Submikrometerbereich. Das bedeutet hohe Genauigkeit ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung, und maximale Leistung am Computer.

Die Gaming-Maus verfügt zusätzlich über eine personalisierbare 8-LED-Beleuchtung, bekannt als LIGHTSYNC RGB (Rot, Grün, Blau). Diese passt sich eurem Spiel an und bietet Start- und Abschalteffekte sowie eine Batterieoptimierung durch aktive Spielerkennung.

Optimiertes Design und Handling

Die neu gestaltete Dots per Inch (DPI)-Umschalttaste gewährleistet die Anpassung an eure Vorlieben. Sie ist umschaltbar und entfernbar, was zusätzliche Flexibilität bietet. Zudem verfügt die G502 X PLUS LIGHTSPEED Gaming-Maus 🛒 über ein neu gestaltetes Scrollrad mit zwei Modi. Ihr könnt zwischen hyperschnellem Freilauf und Rastmodus wechseln sowie das Rad nach links und rechts neigen, um zwei personalisierbare Steuerungen zu erhalten.

Die Maus liegt mit Produktabmessungen von 7,92 x 4,11 x 13,1 Zentimetern angenehm in der Hand. Sie wird von einer Lithium-Polymer-Batterie mit einer Kapazität von 1,85 Wattstunden betrieben, die bereits enthalten ist. So könnt ihr sofort nach dem Auspacken loslegen.

