Mächtiger OLED Gaming-Monitor von Samsung bei Amazon: 32 Zoll, 4K & 240Hz zum Tiefstpreis

Aktuell gibt es einen großartigen OLED Gaming-Monitor von Samsung bei Amazon im Angebot. Der Preis wurde von 1148,99 Euro auf den bisherigen Tiefstwert von 999 Euro reduziert – eine Ersparnis von satten 149,99 Euro.

Vergleicht man ähnliche Gaming-Monitore im 4K-Bereich mit einer derartig hohen Bildwiederholfrequenz, so liegen jene preislich oft bei über 1.000 Euro. Mit dem Deal könnt ihr also ein echtes Schnäppchen für einen OLED-Bildschirm mit fetten 32 Zoll in der Diagonale schlagen.

Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der Samsung Odyssey OLED G8

Der Samsung Odyssey OLED G8 eignet sich ideal für Gamerinnen und Gamer, die hohe Ansprüche an Bildqualität und Performance haben. Dank seiner Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden und einer Bildwiederholfrequenz von flotten 240 Hertz ermöglicht der Gaming-Monitor flüssige Bewegungen und Übergänge – ganz ohne störendes Stocken. Gerade in actiongeladenen Spielen macht sich diese Geschwindigkeit bemerkbar, da Gegner und Umgebung immer präzise und unmittelbar dargestellt werden. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichportal Geizhals zufolge jetzt den günstigsten Preis für das Spitzenmodell:

Neben der beeindruckenden Geschwindigkeit überzeugt der Samsung Odyssey OLED G8 auch mit seinem OLED-Panel, welches tiefe Schwarztöne und brillante Farben garantiert, die durch die Unterstützung von HDR10 noch intensiver wirken – selbst in dunkelsten Szenen. Die hohe Auflösung von 4K sorgt zudem für gestochen scharfe Details, die in Spielen, aber auch bei der Wiedergabe von Videos oder Filmen zur Geltung kommen. Der Monitor bringt eure Spielerlebnisse auf ein neues Level, da auch kleinste Details auf dem Bildschirm perfekt sichtbar werden.

Ein weiterer Vorteil des Samsung Odyssey OLED G8 ist seine Flexibilität. Der 32 Zoll große Bildschirm ist höhenverstellbar und neigbar, sodass ihr ihn individuell an eure Sitzposition anpassen könnt. Die ergonomische Justierung ist besonders wichtig, wenn ihr längere Zeit vor dem Monitor verbringt. AMDs FreeSync Premium PRO– und NVIDIAs G-Sync-Kompatibilität sorgen zudem dafür, dass eure Grafikkarte immer synchron mit dem Bildschirm arbeitet, was das Spielerlebnis zusätzlich optimiert.

Insgesamt bietet der Samsung Odyssey OLED G8 eine Kombination aus Geschwindigkeit, Bildqualität und Komfort, die ihn zu einer erstklassigen Wahl für Gamer*innen macht. Sucht ihr derweil also nach einem guten Gaming-Monitor, hat Amazon das Richtige für euch parat.

Quellen: Amazon, Geizhals

