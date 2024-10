Massig Platz zum schmalen Preis: Samsungs superschnelle NVMe SSD mit 4TB jetzt zum Tiefstpreis

Habt ihr genug von den langen Ladezeiten auf eurer PlayStation 5 oder eurem Gaming-PC und vermutet, dass euer möglicherweise etwas in die Jahre gekommenes Speichermedium der Grund dafür ist? Dann könnte eine schnelle NVMe-SSD Abhilfe schaffen. Im Amazon-Angebot zum Prime Day 2024 gibt es eine vergünstigte Version des Topmodells von Samsung.

Es handelt sich um die Samsung 990 Pro, die aktuell in der Variante mit beeindruckenden vier Terabyte Speicherplatz stark reduziert erhältlich ist. Mit dieser SSD gehören nervige Ladezeiten und das ständige Jonglieren mit begrenztem Speicher in eurer Spielebibliothek der Vergangenheit an.

NVMe SSD von Samsung mit 4TB: Günstig wie noch nie am Amazon Prime Day

Moderne Spiele, insbesondere große Blockbuster und Triple-A-Titel, fressen oft enorme Mengen an Speicherplatz und stellen viele Gamer vor das Problem, regelmäßig Spiele löschen zu müssen, um neue installieren zu können. Wer das leid ist, findet in der Samsung 990 Pro NVMe-SSD mit vier Terabyte eine langfristige und praktische Lösung, die bei Amazon gerade besonders günstig zu haben ist, denn laut Vergleichsportal Geizhals zahlt ihr den bisherigen Tiefstpreis für das Modell:

Neben dem riesigen Speicher beeindruckt die 990 Pro auch durch ihre schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Mit bis zu 7.450 Megabyte pro Sekunde beim Lesen und 6.900 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben zählt sie zur Spitzenklasse der PCIe-4.0-Technologie. Dank des M.2-Anschlusses lässt sich die SSD außerdem problemlos in den meisten aktuellen PCs, Laptops und auch in der PlayStation 5 von Sony einbauen.

Besonders empfehlenswert für die Spielekonsole ist die Version mit integriertem Kühlkörper, die ebenfalls bei Amazon im Angebot ist. Diese Variante sorgt dafür, dass die SSD auch unter hoher Belastung nicht überhitzt, was potenziell vor Datenverlust schützt. Zudem spart ihr hier am Prime Day ebenfalls eine ganze Stange Geld. Das Modell mit Heatsink findet ihr hier:

Wer also gerade auf der Suche nach einer kostengünstigen Möglichkeit ist, den Speicher seiner Konsole oder seines PCs zu erweitern, kann bei der Samsung 990 Pro NVMe-SSD bedenkenlos zuschlagen. Am Prime Day zahlt ihr dabei oft sogar den günstigsten Preis.

