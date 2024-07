Mit Game-Modus für PC & PS5: Die beliebteste NVMe SSD auf Amazon bekommt ihr am Prime Day stark reduziert

Wenn ihr noch auf der Suche nach schnellem Speicher für euren Gaming-PC oder eure PlayStation seid, werdet ihr am Amazon Prime Day garantiert fündig: Die beliebteste NVMe SSD im Angebot des Versandhausriesen ist jetzt deutlich reduziert.

Konkret handelt es sich um die WD_BLACK SN850X, eine führende Option für Hochleistungs-Speicher, die zu den schnellsten ihrer Art gehört. Lästigen Ladezeiten und akutem Platzmangel in eurer Spielebibliothek sagt ihr so ein für alle Mal den Kampf an.

Platz 1 auf Amazon am Prime Day: Das hat die WD_BLACK SN850X zu bieten

Mit einem satten Rabatt von ganzen 62 Prozent gegenüber ihrem regulären Preis ist die WD_BLACK SN850X von stolzen 355,99 Euro auf nur 135,75 Euro bei Amazon am Prime Day heruntergesetzt. Die beliebte NVMe SSD ist für ihre beeindruckenden Leistungsmerkmale bekannt. Mit einer Speicherkapazität von zwei Terabyte und einer PCIe-Schnittstelle ist sie darauf ausgelegt, die Grenzen von PCIe Gen4 voll auszuschöpfen und stets Spitzenleistungen zu erzielen.

Dies schlägt sich auch in ihrer Schnelligkeit nieder: Die Lesegeschwindigkeit beläuft sich auf bis zu 7.300 Megabyte pro Sekunde, während sie bei ihrer Schreibgeschwindigkeit noch immer auf flotte 6.600 MB/s kommt. So fährt euer System jederzeit in Rekordzeit hoch und Daten werden blitzschnell übertragen. Wollt ihr die NVMe SSD für eure PS5 nutzen, empfehlen wir aber, zu der Version mit Kühlkörper zu greifen:

Die neueste Version ihres Game-Modus bietet erweiterte Funktionen, die speziell für Videospielfans entwickelt wurden. Die Ladevorhersage etwa bereitet Ressourcen vorab auf und beschleunigt das Laden im Spiel, was euch hilft, schneller in die Action einzusteigen. Die Technologie sorgt außerdem für eine extrem niedrige Latenz, verbessert Grafikladevorgänge und minimiert Stuttering und Lags, die euer Spielerlebnis andernfalls negativ beeinträchtigen könnten.

Zusätzlich bietet die WD_BLACK SN850X mit ihrem tragbaren Design eine einfache und bequeme Möglichkeit zur Speichererweiterung für Laptops. Nicht umsonst thront die flotte NVMe SSD auf dem ersten Platz des Bestseller-Rankings beim Versandhausriesen. Wer sich bereits seit Längerem nach einem Speicher-Upgrade sehnt, der sollte keine Zeit verstreichen lassen: Schon heute endet der Amazon Prime Day – und damit auch das Angebot des Schnäppchenspektakels.

Quellen: Geizhals, Amazon