Mit Heiz- & Massagefunktion: Gemütlicher Gaming-Stuhl jetzt fast 100 Euro günstiger bei Amazon

Seid ihr noch auf der Suche nach einem Gaming-Stuhl? Amazon hat ein ausgesprochen attraktives Angebot auf Lager: Der Preis eines höchst komfortablen Modells von Dowinx wurde von 249,99 Euro auf 139,99 Euro reduziert. Das bedeutet, ihr könnt hier fast 100 Euro sparen.

Mit dem Deal des Versandhausriesen kommt ihr momentan besonders günstig weg und müsst nicht auf zahlreiche Features, die vor allem für lange Spiele-Sessions ideal sind, verzichten. Auch zusätzliche Funktionen wie eine Heiz- und eine Massagefunktion sowie verstellbare Sitz- und Rückenkissen misst ihr nicht.

Gaming-Stuhl im Amazon-Angebot: Das hat Dowinx zu bieten

Der Dowinx Gaming-Stuhl bietet ein zweistufig einstellbares, beheizbares Massage-Lordosekissen, das sich ergonomisch an euren Rücken anpasst. Durch die Massagefunktion können Schmerzen und Müdigkeit im unteren Rückenbereich gelindert werden, während die Heizfunktion für eine angenehme Wärme sorgt. Gerade für längere Sitzphasen, ob beim Arbeiten oder Gaming, ist dies eine willkommene Entlastung. Bei Amazon genießt ihr einen Rabatt von 36 Prozent, sodass sich der Preis auf 159,99 Euro senkt.

Das Sitzkissen des Stuhls besteht aus Taschenfedern, wie sie auch in Sofas verwendet werden. Jede Feder reagiert unabhängig auf euren Druck und euer Gewicht und sorgt so für ein komfortables Sitzgefühl, das sonst eher in der Wohnlandschaft zu finden ist. Dieses Design ermöglicht es, auch nach mehreren Stunden noch bequem zu sitzen.

Ein weiteres Highlight des Dowinx Gaming-Stuhls ist das flache Sitzkissen-Design, das auf die bei vielen Gaming-Stühlen typischen Seitenwangen verzichtet. Dadurch habt ihr mehr Bewegungsfreiheit, ohne euch eingeengt zu fühlen. Die größere Sitzfläche ermöglicht es euch, eure ideale Sitzposition einzunehmen, was ebenfalls für ausgiebigere Sessions ein echter Vorteil ist.

Das höchst atmungsaktive PU-Leder des Stuhls ist 33-mal atmungsaktiver als herkömmliches Kunstleder und sorgt für einen angenehmen Sitzkomfort, selbst bei warmem Wetter oder intensiven Gaming-Runden. Die Rückenlehne ist um bis zu 135 Grad verstellbar und passt sich so an verschiedene Nutzungssituationen an. Wollt ihr euch den genialen Gaming-Stuhl günstig sichern, solltet ihr allerdings nicht zu lange untätig herumsitzen: Wie immer ist das Angebot auf Amazon von begrenzter Dauer und Verfügbarkeit.

Quellen: Geizhals, Amazon

