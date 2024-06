Nintendo Switch: Eine der größten Schwachstellen gehört mit einem günstigen Gadget der Vergangenheit an

Die Nintendo Switch zählt selbst Jahre nach ihrem Release noch immer zu den stärksten Konsolen. Doch eine ihrer Schwachstellen nervt dafür ganz besonders.

Die Rede ist natürlich von ihrer schwachen Internetverbindung, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn ihr den Handheld-Hybriden über das WLAN-Netzwerk verbindet. Betroffen sind dabei vor allem die älteren Modelle der Nintendo Switch, die von Haus aus leider ohne eigenen LAN-Anschluss daherkommen. Doch hier schafft ein günstiges Gadget Abhilfe.

Nintendo Switch: Nie wieder Internetprobleme dank preiswertem LAN-Adapter

Vor allem, wenn ihr euch in spannenden Online-Matches mit euren Freundinnen, Freunden oder Gegner*innen aus aller Welt auf der Rangliste messt, kann die schwache Internetverbindung der Nintendo Switch zu einem Problem werden. Gerade noch feuert ihr eurem Feind in Super Smash Bros. Ultimate die Fäuste um die Ohren, ehe es im nächsten Augenblick anfängt zu ruckeln als würdet ihr zum Spielen einen Router aus dem letzten Jahrhundert verwenden. Der „Fehler bei der Datenübertragung“ dürfte euch bestens bekannt sein, mit einem passenden LAN-Adapter für rund elf Euro sagt ihr diesem jedoch den Kampf an:

Natürlich hilft eine stabile Internetverbindung über den Aushilfs-LAN-Anschluss auch, wenn ihr regelmäßig Spiele aus dem eShop von Nintendo herunterladet. So erhöht ihr die Geschwindigkeit, mit der Inhalte gezogen werden, immens. Glücklicherweise hat Nintendo den Fehler mit der Zeit erkannt und dem Dock des OLED-Modells der Switch kurzerhand einen hauseigenen LAN-Eingang spendiert.

Mit einem LAN-Adapter von Amazon und Co., den ihr ganz einfach über einen der USB-Ports der Switch anschließen könnt, dürfte das Problem der Vergangenheit angehören. Nehmt ihr bei der Auswahl des passenden Modells etwas mehr Geld in die Hand, dürft ihr euch über eine höhere Verarbeitungsqualität freuen. Einen wesentlich teureren USB-3.0-Adapter benötigt ihr aufgrund des ausbleibenden Supports für diesen seitens eurer Nintendo Switch allerdings nicht. Welche Einstellungen ihr auf der Nintendo Switch ganz allgemein vornehmen könnt, um euer Spielerlebnis zu verbessern, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quellen: Amazon

