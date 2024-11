OLED, 240Hz & WQHD: Genialen Gaming-Monitor noch vor dem Black Friday zum günstigen Tiefstpreis abstauben

Noch auf der Suche nach einem Gaming-Monitor, der grafischen Höchstleistungen eures PCs oder eurer Konsole gerecht wird? Dann habt ihr Glück, denn bei Amazon findet ihr ein starkes WQHD-Modell von Gigabyte, das mit OLED-Panel, einer rasanten Reaktionszeit und einer flotten Bildwiederholrate restlos überzeugt, jetzt zum bislang günstigsten Preis.

Der Aorus FO27Q2 ist beim Versandhausriesen dieser Tage mit einem starken Rabatt versehen, den ihr euch einmal aus der Nähe anschauen solltet: Statt seines bisherigen Preises von fast 700 Euro spart ihr euch mit dem Deal knapp einen Hunderter, während ihr bei dem Spitzenmodell keinerlei Abstriche auf der technischen Seite fürchten müsst.

Highend-Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das hat der Gigabyte Aorus FO27Q2 unter der Haube

Der Gigabyte Aorus FO27Q2 überzeugt mit einem 27-Zoll-OLED-Panel und einer kristallklaren WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Dank der hochmodernen OLED-Technologie werden Farben lebendiger und Schwarzwerte außergewöhnlich tief dargestellt, was vor allem in dunklen Spielszenen für mehr Schärfe in den Details und eine noch stärkere Immersion garantiert. Der Gaming-Monitor unterstützt ebenso eine Bildwiederholrate von 240 Hertz, sodass selbst schnellste Bewegungen und actionreichste Szenen stets geschmeidig wiedergegeben werden. Bei Amazon zahlt ihr laut Geizhals noch vor dem Black Friday den bisherigen Tiefstpreis:

Die Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden minimiert Eingabeverzögerungen und unangenehmes Ghosting, wodurch der Aorus FO27Q2 besonders für kompetitive Spiele, aber gleichermaßen für eure liebsten Singleplayer-Storys geeignet ist. Der Gaming-Monitor bietet zudem eine satte Farbtiefe von zehn Bit und deckt 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab. So ist für eine beeindruckende Farbtreue, die nicht nur Gamerinnen und Gamer, sondern auch all jene, die Filme oder Serien in höchster Qualität genießen wollen, ansprechen dürfte.

Selbstredend ist das Display dank seiner hohen Bildqualität auch für professionellere Zwecke wie das Grafik-Design oder das Video-Editing hervorragend geeignet. Doch damit nicht genug: Dank AMDs FreeSync Premium Pro und seiner VESA DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung bietet es eine verbesserte Darstellung bei dynamischen Helligkeitsunterschieden.

Seid ihr üblicherweise an einer Konsole aus dem Hause Microsoft oder Sony zugange, dürften euch auch die Schnittstellen, mit denen der Gigabyte-Monitor kommt, freuen. So bietet er gleich zwei HDMI 2.1-Anschlüsse – optimal für alle PS5– und Xbox Series X-Besitzerinnen und Besitzer. Dank seiner futuristischen Features und der gestochen scharfen Bilddarstellung setzt der Aorus FO27Q2 neue Maßstäbe und liefert ein visuelles Erlebnis, das euren Ansprüchen gerecht werden dürfte.

Deal nur begrenzte Zeit verfügbar – Noch vor dem Black Friday zuschlagen

Ganz nebenbei punktet der Gaming-Monitor noch mit seiner ergonomischen Bauweise. Ihr könnt die Höhe, Neigung, Drehung und Ausrichtung flexibel anpassen, um ihn optimal auf eure Sitzposition abzustimmen. Außerdem verfügt er über eine KVM-Steuerung, die das Umschalten zwischen mehreren Geräten erleichtert – praktisch für alle, die den Aorus FQ27Q2 nicht nur zum Zocken, sondern auch im Alltag zum Arbeiten nutzen möchten.

Zu viel Zeit verstreichen lassen solltet ihr aber nicht: Wollt ihr euch das Highend-Gerät noch vor dem Black Friday günstig wie nie schnappen, solltet ihr besser früh als zu spät bei Amazon zuschlagen. Der Deal für den grandiosen Gaming-Monitor läuft nur eine begrenzte Zeit, ehe er wieder für seinen ursprünglichen Preis zu erstehen ist.

Quellen: Geizhals, Amazon

