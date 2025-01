Perfekt für PS5 & PC: Pfeilschnelle NVMe SSD bei Amazon jetzt drastisch reduziert

Speicherplatzprobleme ade: Wer einen Gaming-PC oder eine von Sonys Spielekonsolen sein Eigen nennt, der darf sich bei Amazon nun über einen ganz besonders begeisternden Deal freuen. Eine superschnelle NVMe SSD bekommt ihr hier gerade deutlich günstiger.

Konkret sprechen wir von der Crucial T500, die ausgestattet mit einem eigenen Kühlkörper und einer Speicherkapazität von einem satten Terabyte daherkommt. Dank ihrer technischen Spezifikationen ist sie sowohl unter PC- als auch unter PS5-Spielenden erste Wahl und auch von ihrer Langlebigkeit sind Nutzerinnen und Nutzer immer wieder überzeugt.

Crucial T500: Das kann die schnelle NVMe SSD im Amazon-Angebot

Wirft man einen Blick auf die NVMe SSDs, die mit der PCIe 4.0-Generation Einzug in unsere PCs und Konsolen hielten, stellt man fest: Nur wenige Modelle können im Bereich der Geschwindigkeit überhaupt mit der Crucial T500 konkurrieren.

Kein Wunder: Dank Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.400 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s zieht sie nur so im Eiltempo an den anderen Speichermedien vorbei. Üblicherweise preislich in der oberen Klasse angesiedelt, ist sie dank des Amazon-Angebots gerade mehr als erschwinglich:

Über 50 Euro macht ihr mit dem Deal des Versandhausriesen gut, doch die tatsächliche Ersparnis macht sich vor allem in eurer Zeit bemerkbar, senkt ihr doch die oftmals langen Ladezeiten in euren liebsten Videospielen immens. Außerdem bietet sie mit einem Terabyte genügend Platz für eure stetig wachsende Spielebibliothek. Alte Games löschen, damit die neuen auf die Platte passen? Mit der Crucial T500 habt ihr davor erst einmal Ruhe.

Auch für professionelle Anwenderinnen und Anwender im Bereich der Videobearbeitung und der Content-Erstellung oder all jene, die einfach massenweise Multimedia-Inhalte wie Fotos, Videos oder Musikdateien sichern wollen, bietet sich die SSD an. Dank des integrierten Kühlkörpers, der sich vor allem an die PS5-Fans unter uns richtet, landet die Temperatur eurer Konsole selbst bei leistungsintensiven Spielen im geregelten Bereich, sodass ihr euch nie vor Überhitzung fürchten braucht.

Weitere SSDs findet ihr hier:

Die Installation der Crucial T500 ist ein Kinderspiel, lediglich ein einfacher, kleiner Schraubendreher ist zum Befestigen der NVMe SSD von Nöten. Beeindruckende Höchstgeschwindigkeitswerte in Kombination mit der satten Speichergröße, einer hohen Langlebigkeit und dem reduzierten Preis dürften Grund genug sein, einen Blick auf das Angebot bei Amazon zu werfen. Dabei solltet ihr euch aber beeilen: Wie üblich gibt es den Deal nur für eine begrenzte Zeit.

Quellen: Amazon, Geizhals

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.