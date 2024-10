Für PS5 & Xbox: Starker QLED Gaming-TV von Samsung mit 120Hz & HDR jetzt reduziert

Aktuell findet ihr bei Amazon ein aufregendes Angebot für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-TV sind: Der Samsung GQ55Q80D ist auf 829 Euro reduziert.

Egal ob beherzter Gamer oder Film-Liebhaber: Der Deals des Versandhauses ist eine lohnende Gelegenheit, um in ein hochwertiges TV-Gerät zu investieren. Der Fernseher bietet fortschrittliche Technologien wie Direct Full Array und den Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, die speziell zum Spielen und für hochauflösendes Streaming optimiert sind.

Genialer Gaming-TV bei Amazon im Angebot: Das hat der Samsung GQ55Q80D auf dem Kasten

Der Samsung GQ55Q80D garantiert dank seines Direct Full Array ein detailreiches Bild mit tiefen Schwarztönen und reinen Weißtönen. Dadurch wirken dunkle Szenen besonders lebendig und kontrastreich. Egal ob beim Zocken oder beim Streamen eurer Lieblingsserien: Die Bildqualität bleibt auf einem konstant hohen Niveau. Der Fernseher analysiert jede Szene dynamisch und passt Kontraste sowie Helligkeit automatisch an, sodass auch in hellen Umgebungen jedes Detail sichtbar bleibt. Bei Amazon zahlt ihr aktuell einen reduzierten Preis für den Gaming-TV:

Mit dem Neural Quantum 4K AI Gen2-Prozessor hebt Samsung die Bild- und Tonqualität auf ein neues Level. Der Prozessor optimiert eure Inhalte in Echtzeit, sodass die Auflösung fast an natives 4K herankommt. Besonders Gamer profitieren hier von einer flüssigen Darstellung mit 120 Hertz, was schnelle und intensive Spielsequenzen ohne Verzögerungen ermöglicht.

Auch die Farbdarstellung überzeugt auf ganzer Linie. Der Samsung GQ55Q80D ist Pantone-zertifiziert und kann bis zu 2.030 Farben sowie über 100 Hauttöne präzise abbilden. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt dafür, dass Farben in nahezu jeder Lichtsituation intensiv und lebendig bleiben, was gerade bei grafisch anspruchsvollen Spielen einen Unterschied macht.

Mit dem integrierten Samsung Smart Hub und Gaming Hub habt ihr Zugriff auf alle wichtigen Apps und Spiele an einem Ort. So könnt ihr schnell zwischen euren Lieblings-Gaming-Apps und Streaming-Diensten wechseln, ohne lange suchen zu müssen. Doch wie immer solltet ihr es euch nicht schon vorab gemütlich machen: Das Angebot ist zeitlich begrenzt und Amazon entscheidet, wann Schluss ist.

