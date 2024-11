Gigantischer Speicher für wenig Geld: Superschnelle Samsung-SSD zum günstigen Preis bei Amazon

Gerade der Herbst ist bekannt dafür, dass Firmen unzählige Spiele veröffentlichen – egal ob groß oder klein. Da braucht es natürlich jede Menge Speicher und Amazon hat ein passendes Angebot parat: Die NVMe SSD Samsung 990 Pro mit Heatsink und satten 4 TB Speicher gibt es derzeit für 326,99 Euro.

Wer seinem Rechner (oder der PS5) ein ordentliches Upgrade spendieren möchte, oder schlichtweg einfach nur mehr Platz benötigt, kann hier stolze 83 Euro sparen. Zudem bekommt ihr eine rasante SSD geliefert, die sich natürlich nicht nur für Gamer*innen eignet: Auch wer generell mit großen Dateien arbeitet, dürfte sich über schnelleren Speicher freuen.

NVMe SSD mit Heatsink im Amazon-Angebot: Das macht die Samsung 990 Pro so stark

Die sich bei Amazon im Angebot befindliche Samsung 990 Pro Heatsink besticht in erster Linie durch ihre enormen Geschwindigkeiten: 7.450 MB pro Sekunde beim Lesen und 6.900 MB/s beim Schreiben sind definitiv beachtenswert. Datenintensive Anwendungen, wie etwa die Bearbeitung von 4K-Videos, sind damit ein Zuckerschlecken, wobei natürlich auch Spiele bei einer solchen SSD viel schneller laden.

Laut dem gängigen Vergleichsportal Geizhals zahlt ihr damit derzeit zwar nicht den absoluten Tiefpreis, dennoch kann sich das Angebot absolut sehen lassen. Insbesondere, wenn ihr gerade jetzt aufgrund von AAA-Releases wie Call of Duty: Black Ops 6 (zum 4P-Test), Dragon Age: The Veilguard (zum 4P-Test) oder Metaphor: ReFantazio so langsam Speicherprobleme bekommt. Spiele werden ja bekanntlich auch nicht gerade kleiner.

Im Vergleich zum Vorgänger-Modell bietet die 990 Pro eine um 50 Prozent pro Watt verbesserte Leistung und nutzt den PCIe 4.0-Standard nahezu aus. Aber nicht nur am PC könnt ihr von dieser Leistung profitieren: Die NVMe-SSD passt auch in eure PlayStation 5, wodurch ihr von schnellen Ladezeiten und jeder Menge Speicherplatz profitiert.

Am Gaming-PC könnt ihr jedoch noch zusätzliche Einstellungen vornehmen: Die mitgelieferte Software Samsung Magician macht es möglich. Damit überwacht ihr nicht nur die Temperaturen eures neuen SSD-Erwerbs, sondern könnt zusätzlich die RGB-Farbeffekte einstellen, sofern gewollt. Bei den Käufer*innen kommt das gut an: 4.8 von maximal 5 Sternen bei fast 9.000 Bewertungen sprechen eine klare Sprache.

Quelle: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.