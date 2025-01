Absoluter Knaller-Rabatt: Star Wars Outlaws jetzt für 60 Euro weniger kaufen

Während Ubisoft sich weiterhin auf den baldigen Release von Assassin’s Creed Shadows vorbereitet, fällt mit Star Wars Outlaws der vorherige Open World-Titel des Publishers im Preis.

Amazon will Franchise-Fans derzeit nämlich mit einem besonders günstigen Angebot in eine weit entfernte Galaxis schicken und ruft einen wirklich hohen Rabatt aus: Für 50 Prozent beziehungsweise 60 Euro weniger bekommt ihr aktuell die Gold Edition von Star Wars Outlaws. Doch auch die normale Version ist reduziert.

Star Wars Outlaws: 60 Euro beim Kauf der Gold Edition sparen

Wer Star Wars Outlaws wirklich in seiner Gänze erleben will und bereits vom nagenden Zahn der Vervollständigung angeknabbert wird, der kommt um die beiden Story-DLCs einfach nicht herum. Numero Uno mit dem Namen Wild Card erschien bereits vergangenes Jahr, der zweite Abschnitt, der mit dem Namen A Pirate’s Fortune an Nathan Drakes erstes Abenteuer erinnert, soll im Frühjahr folgen.

Und wer nicht erst seit gestern in der Gaming-Branche zuhause ist, der weiß natürlich: Die Gold Edition enthält neben dem Hauptspiel auch alle Zusätze, egal ob spielerischer oder kosmetischer Natur, was in diesem Fall ebenjene Story-DLCs umfasst. Entsprechend bekommt ihr hier für 60 statt 120 Euro das Rundumsorglos-Paket von Star Wars Outlaws, falls ihr wirklich alles erleben wollt, was die offene Welt zu bieten habt.

Auch die schlankere Standard-Version ist allerdings momentan reduziert: Mit 18 Prozent ist die Ersparnis natürlich deutlich geringer, 39,99 Euro aber immer noch ein günstigerer Preis im Vergleich zur regulären Zeche. Bei einer Kaufentscheidung hilft möglicherweise nicht nur der Rabatt, sondern auch unser umfangreicher Test zu Star Wars Outlaws, der die Stärken und Schwächen des Open World-Adventures genau seziert.

Quelle: Amazon

