Superschneller OLED Gaming-Monitor zum Tiefstpreis: Bei Amazon spart ihr jetzt über 200 Euro

Auf Amazon gibt es derzeit ein attraktives Angebot für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen Gaming-Monitor sind. Ein superflottes Modell von Corsair ist aktuell von 1.149,99 Euro auf 912,37 Euro heruntergesetzt. Das bedeutet eine Ersparnis von über 230 Euro.

Wer schon länger einen leistungsstarken Bildschirm, der sich hervorragend zum Zocken eignet, sucht, sollte sich den Corsair Xeneon 27QHD240 schnappen. Der Monitor punktet nicht nur mit seiner hochmodernen OLED-Technologie, sondern auch mit einer Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz, was ihn besonders für schnelle Spiele wie Valorant oder Fortnite prädestiniert.

Gaming-Monitor bei Amazon im Angebot: Das hat der Corsair Xeneon 27QHD240 auf dem Kasten

Der Corsair Xeneon 27QHD240 verfügt über ein 27-Zoll-Display mit OLED-Panel, das von LG Display entwickelt wurde. Die Panel-Technologie ermöglicht eine herausragende Bildqualität und Performance, die der älteren Technologien wie IPS oder VA weit überlegen ist. Nicht nur beim Zocken, auch im Alltag oder Job – beispielsweise im Bereich der Bild- und Videobearbeitung – ist dies ein entscheidender Vorteil. Für vergleichbare Gaming-Monitore zahlt ihr gut und gerne über 1.000 Euro, doch bei Amazon sichert ihr euch das OLED-Display jetzt für nur etwas über 900 Euro:

Mit einer WQHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln bietet der Monitor eine gestochen scharfe Darstellung, während das Seitenverhältnis von 16:9 für wahre Kino-Feelings sorgt. Dank des ultraschlanken Rahmens eignet sich der Bildschirm auch für Multi-Monitor-Setups. Das v103 Firmware-Treiber-Update, das ihr über die Corsair-Webseite herunterladen könnt, erhöht die Helligkeit im Vollbildmodus außerdem um 33 Prozent auf bis zu 200 Nit.

Besonders beeindruckend bleibt allerdings die Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hertz, kombiniert mit einer GtG-Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden. Dies sorgt für flüssige und extrem reaktionsschnelle Darstellungen, die insbesondere bei schnellen Shootern oder rasanten Rennsimulationen zum Tragen kommen. Dank der Kompatibilität mit NVIDIAs G-Sync und AMDs FreeSync Premium-Technologie gehören Bildstörungen und Eingabelatenzen aber so oder so der Vergangenheit an.

Nicht zuletzt glänzt der Corsair Xeneon 27QHD240 durch die selbstleuchtenden OLED-Pixel, die für beeindruckende Kontraste und eine exzellente HDR-Darstellung sorgen. Jede noch so kleine Lichtquelle in dunklen Szenen wird klar und präzise sichtbar, während HDR-Inhalte mit einer Helligkeit von bis zu 1.000 Nit wahnsinnig lebendig wirken. Mit einer DCI-P3-Farbraumabdeckung von 98,5 Prozent wird euch ein breites Spektrum an Farben geboten, was den Monitor auch für kreative Projekte geeignet macht. Bei Amazon zahlt ihr jetzt den Tiefstpreis für das Modell und schnappt euch einen Highspeed-Gaming-Monitor für kurze Zeit stark vergünstigt.

