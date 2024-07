Tiefstpreis bei Amazon: Noblechairs Gaming-Stuhl der Extraklasse bekommt ihr jetzt fast 150 Euro günstiger

Freunde der gehobenen Sitzgelegenheiten aufgepasst: Wer sich aktuell nach einem neuen Gaming-Stuhl umsieht, für den hat Amazon jetzt ein aufregendes Angebot in petto. Auf eines der hochwertigsten Modelle des bekannten Herstellers Noblechairs spart ihr gerade fast 150 Euro.

Hierbei handelt es sich um den Noblechairs Icon in der edlen weißen Ausführung. Er bringt zahlreiche Vorteile mit, sodass er in Sachen Komfort und Langlebigkeit ganz vorne mitspielen kann. Warum er sich im Vergleich zu den Budget-Stühlen lohnt, verraten seine Eigenschaften noch einmal ganz genau.

Amazon: Den superbequemen Noblechairs Icon Gaming-Stuhl bekommt ihr gerade stark reduziert

Der Noblechairs Icon Gaming-Stuhl besticht vor allem durch seine herausragende Qualität, die die anderer, weitaus günstigerer Hersteller mühelos in den Schatten stellt. Das hochwertige PU-Kunstleder verspricht nicht nur eine hohe Langlebigkeit, sondern ist obendrein auch noch extrem pflegeleicht. Darunter leidet sein elegantes Design aber keineswegs, schmiegt er sich doch mit seiner edlen Optik an nahezu jede Einrichtung nahtlos an. Bei Amazon zahlt ihr gerade nicht einmal 300 Euro für die schneeweiße Version des Chef-Sessels – Vergleichsportal Geizhals zufolge ungeschlagener Tiefstpreis:

Üblicherweise kosten die – vor allem unter Streamern und Profi-Spielern beliebten – Modelle des Herstellers weit über 400 Euro. Ihr spart also eine ganze Stange Geld für einen Gaming-Stuhl, den ihr vermutlich einige Jahre lang nutzen werdet. Damit ihr euch dabei nicht euren Rücken zerstört, steht die Ergonomie bei den Stühlen von Noblechairs im Vordergrund. Ihr genießt den Komfort einer verstellbaren Rückenlehne, aber auch die 4D-Armlehnen lassen sich anpassen und natürlich auch die Sitzhöhe genau auf eure Bedürfnisse zuschneiden. Langen Spiele-Sessions sowie einem alltäglichen Einsatz im Home-Office steht so nichts im Wege. Im Lieferumfang sind darüber hinaus ein Nacken- sowie ein Lendenstützkissen für die richtige Haltung und noch mehr Komfort enthalten.

Auch die Langlebigkeit ist ein Hauptaugenmerk des Herstellers: Der Icon Gaming-Stuhl kommt mit einem robusten Stahlgestell und haltbaren Materialien, sodass für eine lange Lebensdauer gesorgt ist. Größere Gamer brauchen sich ebenfalls nicht fürchten: Die Icon-Reihe ist bis zu 150 Kilogramm belastbar und garantiert eine hohe Stabilität und Sicherheit bei einer Körpergröße von bis zu 200 Zentimetern. Zur Höhenverstellung dient wie üblich eine Gasfeder, während die 60-mm-Lenkrollen optimal auf harten wie weichen Böden gleiten, ohne sie zu zerkratzen.

Dank der zwischen 90 und 135 Grad verstellbaren Rückenlehne findet ihr garantiert die bequemste Sitzposition, wobei der Kippmechanismus mit Wippfunktion eine zusätzliche Bewegungsfreiheit gewährt. Die Liebe zum Detail und die kompromisslose Ästhetik spiegelt sich im Design des Gaming-Stuhls wieder, wobei aber auch die Funktionalität keineswegs zu kurz kommt: Die strapazierfähige Oberfläche des Noblechairs Icon ist schmutz- und kratzabweisend und somit besonders entspannt zu reinigen. Wie immer gilt: Wollt ihr euch das Angebot auf Amazon sichern, solltet ihr euch beeilen, denn schon nach kürzester Zeit könnte der Deal abgelaufen oder der Gaming-Stuhl ausverkauft sein.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Geizhals, Amazon