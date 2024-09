Über 200 Euro Rabatt: Blitzschneller Gaming-Monitor mit 240Hz & 27 Zoll bei Amazon

Aktuell bekommt ihr einen starken Gaming-Monitor mit 27 Zoll von Lenovo bei Amazon zu einem drastisch reduzierten Preis. Ihr spart dabei sogar über 200 Euro, denn ihr zahlt weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Ganz konkret geht es hierbei um den Lenovo Legion Y27f-30. Der Deal des Versandhausriesen ist eine günstige Gelegenheit, sich einen Bildschirm mit hoher Bildwiederholrate und minimaler Reaktionszeit zu schnappen, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Gaming-Monitor zum kleinen Preis bei Amazon im Angebot: Der Lenovo Legion Y27f-30

Der Lenovo Legion Y27f-30 überzeugt mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz. Diese sorgt für flüssige und reaktionsschnelle Darstellungen, die vor allem bei schnellen Spielen wie Shootern oder Rennsimulationen besonders wichtig sind. Zusätzlich sorgt die niedrige Reaktionszeit von gerade einmal einer halben Millisekunde dafür, dass Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte reduziert werden. Diese Eigenschaften machen den Monitor ideal für actionreiche Szenen und rasante Bildwechsel – also perfekt, wenn ihr zu schnellen Spielen wie Valorant und Co. greift. Bei Amazon bekommt ihr das Budget-Powerhouse jetzt mit 57 Prozent Rabatt:

Bei dem verbauten Panel des Y27f-30 setzt Lenovo im Übrigen auf moderne IPS-Technologie. Ein weiterer Vorteil des Monitors ist die Adaptive Sync-Technologie, die mit AMD FreeSync arbeitet. Diese synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate der Grafikkarte, um nerviges Tearing und lästige Bildfehler zu vermeiden. Dadurch laufen Spiele besonders flüssig und störungsfrei, was euer Spielerlebnis in jedem Fall deutlich verbessert.

Auch das ergonomische Design des Lenovo Legion Y27f-30 bietet einige Vorzüge. Mit dem flexiblen Standfuß könnt ihr den Monitor in der Höhe verstellen, neigen und drehen, sodass ihr ihn perfekt an eure Sitzposition anpassen könnt. So habt ihr immer den optimalen Blickwinkel, egal, ob ihr länger zockt oder den Monitor für andere Anwendungen nutzt.

Zudem verfügt der Monitor über eine Vielzahl an Schnittstellen, darunter HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4, sowie mehrere USB-Anschlüsse, die eine schnelle Datenübertragung ermöglichen. Die Bedienung wird durch die Lenovo Artery 2.0-Software erleichtert, mit der alle Einstellungen des Monitors komfortabel vorgenommen werden können. Sucht ihr also derzeit nach einem guten, aber günstigen Gaming-Monitor, so solltet ihr euch das Angebot von Amazon nicht entgehen lassen.

Quellen: Amazon, Geizhals

