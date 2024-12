Über 500 Euro günstiger: Gigantischen OLED-Gaming-Monitor mit 49 Zoll jetzt zum ungeschlagenen Tiefstpreis sichern

Für maximale Immersion beim Zocken bietet sich ein solch gigantischer OLED-Gaming-Monitor, wie ihr ihn gerade im Amazon-Angebot findet, bestens an. Ein Modell von ASUS, welches eine sagenhafte Bildschirmdiagonale von 49 Zoll aufweist, bekommt ihr jetzt über 500 Euro günstiger.

Der Bildschirm kommt mit einem beeindruckenden Super-Ultrawide-Display und einer exzellenten Bildqualität in kristallklarer Auflösung. Doch auch seine restlichen Spezifikationen, beispielsweise die flotte Bildwiederholfrequenz, müssen sich nicht hinter seiner riesigen Front verstecken.

OLED-Gaming-Monitor bei Amazon mit fettem Rabatt: Das ist der ASUS ROG Swift OLED PG49WCD

Ganz konkret handelt es sich bei dem vergünstigten Gaming-Monitor um den ASUS ROG Swift OLED PG49WCD. Über das riesige, geschwungene OLED-Panel erstrecken sich stolze 5.120 x 1.440 Pixel. Dank der hohen Bildwiederholrate von 144 Hertz und einer rasanten Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden weiß er nicht nur Singleplayer-Enthusiasten, sondern auch kompetitive Spielerinnen und Spieler zu begeistern.

Seine Eigenschaften garantieren euch ein nahezu ruckelfreies und äußerst smoothes Spielerlebnis. Das moderne QD-OLED-Panel sorgt zudem dafür, dass die Bildqualität selbst in hektischen Szenen gestochen scharf bleibt. Bei Amazon nehmt ihr den massiven Monitor jetzt laut Geizhals zum Tiefstpreis mit:

Der Monitor ist darüber hinaus mit der AMD FreeSync Premium Pro-Technologie ausgestattet, die für eine minimale Latenz und einen noch flüssigeren Bildaufbau sorgt. Das Feature ist besonders vorteilhaft für Titel, in denen eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit erforderlich ist. Dank der umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, wie DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 und USB-C, lässt sich der Monitor problemlos mit verschiedensten Multimedia-Geräten, beispielsweise den Spielekonsolen von Sony oder Microsoft, verbinden.

Obendrein bietet der Monitor eine hervorragende Ausleuchtung. Mit einer maximalen Helligkeit von 1.000 nits bei eingeschaltetem HDR eignet er sich bestens für visuell anspruchsvolle Inhalte. Selbst in den düstersten Spielszenen wird jedes noch so winzige Detail sichtbar, ohne dass dunkle Bereiche in der Bildmitte verloren gehen. Die Kombination aus exzellentem Kontrast und lebendigen Farben hebt die Immersion auf ein völlig neues Level.

Präzise Farben und hohe Helligkeit garantiert

Die Farbdarstellung des Gaming-Monitors ist ebenfalls beeindruckend. Mit einer Farbraumabdeckung von 99 Prozent sorgt der ROG Swift OLED PG49WCD für eine präzise und realitätsnahe Wiedergabe. Das bedeutet, dass ihr nicht nur eure liebsten virtuellen Welten, sondern auch Filme und Serien stets in höchster Qualität genießt. Das ASUS-Modell ist zudem vom Hersteller aus vorkalibriert, sodass es direkt einsatzbereit aus seiner Verpackung auf euren Schreibtisch springt.

Wollt ihr euch den gerade günstig zu bekommenden OLED-Gaming-Monitor zum Angebotspreis schnappen, solltet ihr schnell sein: Wie gewohnt läuft der Deal auf Amazon nur für eine kurze Zeit, ehe ihr wieder zum ursprünglichen Preis von stolzen 1.799,90 Euro zur Kasse gebeten werdet.

