WQHD, 260 Hz & 27 Zoll zum Tiefstpreis: Genialer Gaming-Monitor jetzt 150 Euro günstiger

Gute Gaming-Monitore gibt es mittlerweile in fast jedem Online-Shop, doch eine echte Perle wie dieses ASUS-Modell findet man wohl selten so günstig. Bei Amazon bekommt ihr es gerade zum bisherigen Tiefstpreis.

Die Kernkompetenzen des ASUS TUF Gaming VG27AQM1A lassen sich dabei relativ kurz und bündig zusammenfassen: Ihr bekommt eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll geboten, auf denen ihr in gestochen scharfer WQHD-Auflösung Games in bis zu 260 Hertz genießt.

Amazon: Das hat der Gaming-Monitor von ASUS zu bieten

Vergleichsportal Geizhals zufolge bekommt ihr den Gaming-Monitor gerade günstiger denn je und das hat einen Grund: Für die Specs des ASUS-Modells greift ihr in der Regel tiefer in die Tasche, ist die Kombination aus einer kristallklaren Darstellung in WQHD auf einem IPS-Panel und rasanten 260 Hertz bei der Bildwiederholfrequenz keineswegs der Standard. Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr jetzt ordentlich Geld – über 150 Euro erlässt euch Amazon nämlich auf den ursprünglichen Preis:

Sowohl für wettbewerbsorientierte Spielerinnen und Spieler, als auch für jene, die sich nach einer besonders immersiven Singleplayer-Spielerfahrung sehnen, eignet sich der Monitor also hervorragend. Unterstützt wird er von der Extreme Low Motion Blur Sync-Technologie sowie einer variablen Bildwiederholrate, um Ghosting sowie Tearing zu eliminieren.

Hierbei ist natürlich seine Kompatibilität mit AMDs FreeSync Premium- und NVIDIAs G-Sync-Technologie zu erwähnen, die ein besonders nahtloses Gameplay ohne Tearing ermöglichen und standardmäßig VRR mit sich bringen. Nebenbei dürft ihr euch auch noch über die High Dynamic Range – besser bekannt als HDR – freuen. Im HDR10-Format werden helle wie dunkle Bereiche besser ausgeleuchtet, dass euch garantiert kein Detail mehr entgeht. Lebendigere Farben und höhere Kontrastwerte inklusive.

Wollt ihr euch einen wirklich starken Gaming-Monitor sichern, was seine technischen Merkmale anbelangt, aber dabei nicht euer Portemonnaie sprengen, bietet sich der ASUS TUF VG27AQM1A bestens an. Und dank dem Angebot auf Amazon kommt ihr dabei günstiger denn je weg.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.