Fallout: Wie stark ist der Ghoul wirklich? Bethesda verrät die Stats der Seriencharaktere

Ihr wolltet schon die ganze Zeit wissen, wie stark der Ghoul in einem der Spiele des populären postapokalyptischen Franchise wirklich wäre? Oder vielleicht, wie es um Lucys Sinnesschärfe steht? Bethesda verrät längst, wie die Stats der Fallout-Seriencharaktere im Spiel ausfallen.

Mit einem Update ergänzte der Entwickler vor kurzem das etwas unbekanntere Spin-off Fallout Shelter nun um die Charaktere der gehypten Serienadaption von Amazon Prime. Während es ohnehin cool ist, in die Haut von Lucy, Maximus und Co. zu schlüpfen, sind vor allem die bereits erwähnten Statuswerte spannend.

Fallout Shelter wurde bereits im Jahre 2015 für den mobilen Markt veröffentlicht, weswegen es vielen Franchise-Fans bislang womöglich nicht zwangsläufig untergekommen sein dürfte. Ihr müsst ein unterirdisches Gewölbe aufbauen, nachdem die Nuklearschläge die Oberfläche in Schutt und Asche gelegt haben. Grundlegend dreht sich das Gameplay also rund um den Basenbau, bei dem ihr neue Gebäude erforscht, Charaktere kommandiert und euch mit Upgrades rüstet. Mit dem genannten Update kamen dann auch die Seriencharaktere von Fallout rund um Lucy, den Ghoul oder auch Ma June in den Mobile-Ableger.

Neben den Charakteren fanden auch noch neue Locations aus der Show, sowie einige passende Quests und Herausforderungen ihren Weg in das Spiel. Doch spannend sind wie bereits erwähnt in erster Linie die Statuswerte, mit denen man den Amazon-Cast versehen hat. Die Kolleg*innen von Kotaku haben sich die Mühe gemacht, diese einmal für uns aufzulisten:

Lucy MacLean

Stärke – 4

Wahrnehmung – 7

Ausdauer – 6

Charisma – 5

Intelligenz – 6

Beweglichkeit – 5

Glück – 7

Der Ghoul

Stärke – 5

Wahrnehmung – 6

Ausdauer – 7

Charisma-7

Intelligenz – 4

Beweglichkeit – 7

Glück – 4

Maximus

Stärke – 7

Wahrnehmung – 6

Ausdauer – 6

Charisma – 5

Intelligenz – 4

Beweglichkeit – 7

Glück – 5

Ma June

Stärke – 5

Wahrnehmung – 7

Ausdauer – 5

Charisma – 7

Intelligenz – 6

Beweglichkeit – 4

Glück – 6

Grundlegend scheinen die Stats der Seriencharaktere also mit denen von Fallout Shelter übereinzustimmen. An anderer Stelle erklärt Lucy-Darstellerin Ella Purnell, warum sie die Rolle unbedingt wollte. Und warum die Macher*innen ganz bewusst auf eines der gefährlichsten Monster in der Fallout-Serie verzichtet haben, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.

