Diablo 4 Tierlist für Season 6: Mit diesen Builds kommt ihr locker ins Endgame

Mit Vessel of Hatred und Season 6 gibt es gerade jede Menge neue Inhalte für Diablo 4. Zugleich stellt sich angesichts zahlreicher Änderungen vor allem eine entscheidende Frage: Was sind die aktuell besten Klassen-Builds für das Endgame?

Denn Blizzard hat es sich nicht nehmen lassen und ebenso ein Stück weit an der Balanceschraube gedreht. Expert*innen haben diese jedoch schon durchschaut und eine aktuelle Tierlist zusammengestellt – inklusive passender Builds, um im Endgame ab Stufe 60 ordentlich die Dämonenhorden aufzumischen.

Die Tierlist der aktuell besten Builds

Falls ihr euch fragt, was eigentlich eine Tierlist ist, hier die Kurzfassung: Eine Tierlist wird in der Regel anhand unterschiedlicher Buchstaben kategorisiert, wobei S für das Maximum steht, während ihr F-Builds lieber vernachlässigen solltet. Theoretisch kann jeder eine solche Liste erstellen, wir beziehen uns in dem Fall aber auf die Expert*innen-Meinung von maxroll.

Im aktuellen Diablo 4-Meta dominieren laut deren Einschätzung in Saison 6 derzeit vor allem Zauberer, Jäger, Totenbeschwörer und die Geistgeborenen. Aber auch die anderen beiden Klassen, Druide und Barbar, können mit dem richtigen Equipment oben mithalten.

Geistgeborene: Das Nonplusultra

Falls ihr in Diablo 4: Vessel of Hatred mit der neuen Klasse Geistgeborener losziehen wollt, dann habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten. Im erwähnten S-Tier ordnen die Expert*innen von maxroll insgesamt drei Builds des Geistgeborenen ein. Aber auch darunter finden sich spannende Zusammenstellungen, mit denen ihr im Endgame gut bestehen solltet.

Eine Zusammenfassung der bislang stärksten Builds rund um den Geistgeborenen haben wir für euch in einem separaten Artikel festgehalten. Für das S-Tier empfehlen sich vor allem die Berührung des Todes vom Tausendfüßler und die Stachelsalven des Adlers.

Zauberer: Blitzspeer-Build

Beim Zauberer hat sich im Vergleich zur letzten Saison nur wenig geändert – zumindest bleibt der Blitzspeer-Build weiterhin sein stärkstes Kit, um gegen die mächtigsten Feinde bestehen zu können. Dafür ist der Aspekt der zersplitterten Energie zuständig, der mit Season 5 deutlich stärker wurde.

Mit Beginn der aktuellen Saison wurde er zwar ein wenig abgeschwächt, ist aber trotz allem immer noch mächtig. Das Problem? Die Blitzspeere sind nicht unbedingt empfehlenswert, wenn ihr gerade erst angefangen habt. Denn seine eigentliche Stärke entfaltet der Build erst, wenn ihr über genügend kritische Trefferchance und niedrige Abklingzeiten verfügt.

Bei den Gegenständen solltet ihr deshalb besonders Ausschau nach dem Ring der Sternenlosen Himmel und dem Erbe der Verdammnis halten. Diese Items sorgen dafür, dass ihr schnell zahllose kritische Treffer erzielt. Hier kommt ihr zum vollständigen Build bei maxroll.

Totenbeschwörer: Seelenriss-Build

Auch der Totenbeschwörer ist in der Season 6 wieder vorne mit dabei. Im S-Tier finden sich gleich vier Builds, wovon der Großteil jedoch schon bekannt ist. Wir haben uns deshalb für den Seelenriss entschieden, der komplett neu ist, denn bislang verfügte der Necro nicht über diese Fähigkeit.

Mit der Fähigkeit entreißt ihr wortwörtlich euren Gegnern die Seele. Was an sich schon ziemlich krass klingt, wird mit dem Helm Der Zersetzer zu einer unfassbar mächtigen Fähigkeit, die sehr viel Essenz generiert. In Zusammenspiel mit Knochengeist und dem Runenwort Xan sorgt ihr anschließend für jede Menge Schaden.

Besonders praktisch ist, dass der Build sich sowohl für einzelne Ziele als auch für ganze Massen eignet. Allerdings müsst ihr ein wenig Vorarbeit leisten. Alternativ setzt ihr auf den Blutwellen- oder Knochengeist-Build des Totenbeschwörers. Hier geht’s zum vollständigen Build samt Gegenständen und Paragon-Brettern bei maxroll.

Jäger: Tanz der Messer-Build

Auch die Jäger-Klasse erfreut sich mit Diablo 4: Vessel of Hatred und der Saison 6 über eine neue Fähigkeit. Eine, die so stark ist, dass sie sofort ganz nach oben springt: Gemeint ist der Skill Tanz der Messer. Falls ihr gerne scharfe Klingen um euch werft und wie ein wildgewordener Hamster über den Bildschirm bewegen wollt, dann seid ihr hier richtig.

Im Grunde ist der Build eine eigene Art des typischen „Spin2Win“-Barbaren: Ihr dreht euch durch die Dungeons, zerfetzt eure Feinde und rast nur mit einer unfassbaren Geschwindigkeit von A nach B. Alles was ihr dafür braucht? Natürlich besagte Fähigkeit Tanz der Messer in Kombination mit dem Aspekt der Sternensplitter. Ebenso ist ein Fortbewegungsbonus von 190 oder besser noch 200 Prozent wichtig.

Vorteil des Builds: Energie als Ressource ist weitgehend vernachlässigbar. Allerdings müsst ihr mit Gegenständen dafür sorgen, dass euer Movement immer so schnell wie möglich ist – andernfalls droht ein Absturz im Schaden. Hier findet ihr den kompletten Build bei maxroll.

Barbar: Mächtiger Wurf-Build

Ein Barbar als Fernkämpfer? Jup, das ist nun möglich: Mit dem neuen Skill Mächtiger Wurf können nun auch die muskulösen Klassenvertreter ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Allerdings ist dieser Build, übrigens in der Tierlist auf A eingeordnet, nicht ganz so einfach umzusetzen, da er auf ein besonderes Item sehr viel Wert legt.

Damit euer Barbar mit dieser Fähigkeit wirklich stark ist, braucht ihr den einzigartigen Gegenstand Die Dritte Klinge – das ist unabdingbar. Das Einhandschwert sorgt nämlich dafür, dass der Skill keine Abklingzeit mehr hat und Wut kostet – eine gute Kombination, um den Mächtigen Wurf fortan spammen zu können.

Ebenfalls nicht unwichtig ist der Aspekt des herkulischen Spektakels: Dann dürft ihr sogar drei Waffen werfen, was sowohl den Schaden als auch die Angriffsfläche beeinflusst. Je nach möglichen Balance-Änderungen könnte dieser Barbaren-Build eventuell sogar noch in die S-Kategorie hüpfen, wobei das nicht so einfach werden dürfte. Den kompletten Build findet ihr bei maxroll.

Druide: Erdrutsch-Build

Ganz wie beim Barbaren gibt es auch beim Druiden derzeit keinen Build, der im S-Tier angesiedelt ist. Das heißt aber nicht, dass die Klasse gänzlich uninteressant ist: Mit der Erdrutsch-Fähigkeit könnt ihr trotzdem im Endgame sehr gut unterwegs sein, werdet aber eventuell auf den höchsten Stufen etwas länger brauchen.

In dem von uns vorgestellten Build dreht sich alles um die titelgebende Fähigkeit Erdrutsch, die mit zwei Aspekten – Unterirdischer und Nachbeben – zu einer starken Waffe gegen Bosse wird. Allerdings solltet ihr euch vorher darum kümmern, den Erdbrecher-Ring zu farmen, denn dieser erhöht euren Schadensoutput signifikant.

Außerdem werdet ihr in diesem Build öfters eure Tierform wechseln, um noch mehr Schaden auszuteilen. Insgesamt braucht ihr für diese Skillung gar nicht so viel, weshalb er sich für frische Druiden-Spieler*innen gut eignet. Mehr Infos zum Build findet ihr bei maxroll.

Weitere Alternativen

Falls ihr mit unserer Auswahl der besten Diablo 4-Builds noch nicht zufrieden seid, findet ihr bei maxroll noch etliche Alternativen. Ihr solltet aber wissen, dass es sich dann um Zusammenstellungen handelt, die hier und da ein paar Schwächen haben. Falls ihr allerdings mit Freund*innen zusammenspielt, könnt ihr theoretisch die einzelnen Nachteile innerhalb der Gruppe ausgleichen.

Von den F-Tier-Builds raten wir derweil ab. Derzeit ist dort laut Maxroll sowieso nur lediglich eine Skillung vorhanden und die dreht sich um den Jäger mit Aspekt des Pfeilhagels.

Falls ihr übrigens gerade erst mit dem Action-Rollenspiel von Blizzard angefangen habt: Hier verraten wir euch fünf Dinge, die ihr als erstes in Diablo 4: Vessel of Hatred erledigen solltet.

