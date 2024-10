Diablo 4: Vessel of Hatred – Das sind die mächtigsten Builds für den Geistgeborenen

Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer und Zauberer: Das waren die bisherigen Klassen in Diablo 4. Mit Vessel of Hatred kommt nun noch der Geistgeborene hinzu, der gleich vier verschiedene Tiere und Spielstile in sich vereint.

Zwar ist die Erweiterung gerade erst erschienen, Fans haben aber natürlich bereits ausgetüftelt, auf welche Arten sich die neue Klasse am besten spielen lässt. Der Geistgeborene bietet mit dem Tausendfüßer, dem Gorilla, dem Jaguar und dem Adler eine Menge Potenzial und wir stellen euch die laut der Community derzeit mächtigsten Builds vor.

Diablo 4: Vessel of Hatred – Stärkste Tiergeister des Todesgeborenen

Wirft man einen Blick auf maxroll.gg, wo sich viele Diablo-Expert*innen mit unzähligen Stunden an Erfahrung versammeln, kristallisieren sich einige klare Stärken des Geistgeborenen heraus: Im S-Tier, also der obersten Kategorie, findet ihr einen Build, der sich auf den Tausendfüßer konzentriert, sowie zwei, die basierend auf dem jetzigen Stand von Diablo 4: Vessel of Hatred den Adler ins Rampenlicht stellen. Eine Stufe weiter unten ist dann auch der Gorilla sowie erneut das Insekt mit den vielen Beinen vertreten.

Zumindest derzeit schafft es ein Build, das sich mit dem Jaguar beschäftigt, nur ins B-Tier: Die Raubkatze dürft ihr also bis zu einem Buff (oder einem Nerf der anderen Fähigkeiten) eher vernachlässigen. Davon abgesehen könnt ihr euch beinahe schon ein Tier eurer Wahl aussuchen, abhängig von eurem Spielstil, und findet dazu bereits starke Strategien, die wir euch im Folgenden präsentieren wollen.

Berührung des Todes-Tausendfüßer lässt alles explodieren

Dieser Build setzt auf die titelgebende Tausendfüßer-Fähigkeit „Berührung des Todes“, die Insektenschwärme schlüpfen lässt, wenn damit infizierte Gegner sterben. Den wichtigsten Teil dieses Sets bildet der Aspekt der Unersättlichen, der die Dauer der Schwärme verlängert, wenn ihr Gegner besiegt, aber sie auch explodieren lässt, sollten sie vorzeitig ersetzt werden (da ihr nur drei Schwärme gleichzeitig aktiv haben könnt).

Der Tausendfüßer ist Spezialist darin, unzählige Gegner in kürzester Zeit zu vergiften. Und wenn dann noch tödliche Schwärme dazukommen, sieht es schlecht für die Horden der Hölle aus. Credit: Blizzard Entertainment, Inc.

Um die Explosionen so häufig wie möglich zu erzeugen, nutzt ihr die passive Fähigkeit „Schädliche Resonanz“, die das Gift schnell auf andere Gegner überträgt und so immer wieder neue Schwärme erzeugt. Darüber hinaus müsst ihr aus „Berührung des Todes“ zunächst eine Kern- und mit dem Stab von Kepeleke dann eine Basisfähigkeit machen. Alle weiteren Infos zum Build findet ihr auf maxroll.gg, inklusive der anderen Gegenstände und Fähigkeiten.

Die durchbohrende Stachelsalve des Adlers

Wollt ihr eure Gegner wie mit einer Shotgun ausschalten und habt es nicht so mit Insekten, könnte der Stachelsalve-Build euch entgegenkommen, der auf die gleichnamige Adler-Fähigkeit aufbaut. Das Herz dieser Strategie ist eindeutig der Abprallende Aspekt, der die mit „Stachelsalve“ abgefeuerten Federn am Ende ihrer Flugbahn explodieren und anschließend wieder zurückkehren lässt, um erneut Schaden zu verursachen.

Weitere wichtige Zutaten stellen unter anderem der Stab von Kepeleke sowie der Ring der Mitternachtssonne dar, die beide auch für den vorherigen Build gebraucht werden: Ihr solltet sie also so schnell wie möglich sammeln, weil der Geistgeborene besonders von ihnen profitiert. Was ihr für die mächtigen Stachelsalven noch so braucht, könnt ihr auf maxroll.gg nachlesen.

Konfliktvermeidung mit dem entrinnenden Adler

Der dritte momentan im S-Tier befindliche Build für den Geistgeborenen in Diablo 4: Vessel of Hatred setzt ebenfalls auf den Adler, fokussiert sich aber aufs Entrinnen. Schaden entsteht hier fast ausschließlich durch das Ausrüsten des Greifvogels in der Geisterhalle, wo er als primäre Fähigkeit dafür sorgt, dass ihr beim Entrinnen Sturmfedern erzeugt, die auf die Gegner einschlagen und sie verwundbar machen.

Hohe Schadensspitzen sind für den Adler kein Problem: Mit einem Affenzahn rast ihr über das Schlachtfeld und durchbohrt eure Gegner mit scharfen Sturmfedern. Credit: Blizzard Entertainment, Inc.

Da die Abklingzeit von Entrinnen fünf Sekunden beträgt und jeder dritte Schlag von „Donnerstachel“ diese um genau fünf Sekunden zurücksetzt, könnt ihr die entsprechende Taste fast schon gedrückt halten. Ebenfalls essenziell: Der Sepazontec, der dafür sorgt, dass eure Basisfähigkeiten immer ihren dritten Schlag nutzen und der Effekt der Sturmfedern beim Entrinnen dauerhaft aktiviert wird. Weitere Infos zum Build findet ihr natürlich erneut auf maxroll.gg, wo auch der Unterschied zur Segel-Strategie erklärt wird.

Der Gorilla mit den zerschmetternden Händen

Mit dem S-Tier wären wir somit durch, aber auch im A-Tier finden sich zwei Builds des Geistgeborenen, die auf dem derzeitigen Zustand von Diablo 4: Vessel of Hatred ordentlich austeilen können. Einer von ihnen setzt auf die Gorilla-Fähigkeit „Zerschmetternde Hand“, die in Kombination mit Unnachgiebiger Aspekt und der Fähigkeit „Tempo des Wunderkinds“ mehrfach ausgelöst wird und so beachtlichen Flächenschaden austeilt.

Auch hier sind der Stab von Kepeleke sowie der Ring der Mitternachtssonne wieder von Nutzen. Darüber hinaus wird die primäre Fähigkeit des Tausendfüßers in der Geisterhalle genutzt, um die Offensive der getroffenen Gegner zu reduzieren. Die übrigen Details zum Build, der in vielerlei Hinsicht auf Schadensverringerung setzt, während ihr da sitzt und Horden von Feinden umhaut, sind dann auf maxroll.gg aufgelistet.

Tödlicher Tausendfüßer-Action mit dem schmerzhaften Stachel

Als Letztes wollen wir euch den Stachel-Build rund um den Tausendfüßer vorstellen, der darauf setzt, mithilfe eurer gleichnamigen Basisangriffe und dem Aspekt der Pestilenz verseuchte Schwärme hervorzubringen, die jedoch nicht durch Explosionen Schaden verursachen, sondern sich spiralförmig von euch weg bewegen und zusätzlich Gift auslösen können. Dafür ist auch der Aspekt des Befalls elementar.

Mit dem Ring des windenden Mondes erzeugen die verseuchten Schwärme weiteren Giftschaden und kreisen um euch herum, während die passive Fähigkeit „Schädliche Resonanz“ die tödliche Tinktur explosionsartig verbreitet. Erneut findet ihr alle weiteren Infos zum Build auf maxroll.gg, während wir euch in einem separaten Artikel verraten, welche Dinge ihr in Diablo 4: Vessel of Hatred so schnell wie möglich freischalten solltet.

Quelle: maxroll.gg