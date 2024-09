The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Hier findet ihr die Herzteile

Herzteile gehören seit jeher zu den wichtigsten Collectibles in The Legend of Zelda – und natürlich auch in Echoes of Wisdom. Erstmals eingeführt in A Link to the Past verhelfen sie einem dazu, die Energieleiste dauerhaft zu erhöhen. Vier Herzteile setzen sich zu einem Herzcontainer zusammen, den ihr fortan zu eurer maximalen Lebenskraft addieren dürft.

Damals gab es 24 Herzteile, in Ocarina of Time waren es 36, in Majora’s Mask gar 52 – immer abhängig davon, wie viele Endbosse man besiegen musste, die einem einen kompletten Herzcontainer spendierten. Insgesamt musste man ja auf 20 Herzen kommen. In Echoes of Wisdom gibt es 40 Stück – Wo ihr die Herzteile in Zeldas Abenteuer findet, haben wir euch hier aufgelistet.

40 Herzteile gibt es dieses Mal zu finden – mal mehr, mal weniger schwer zu erreichen.

Nahe des Anfangsgebiets, nachdem ihr das erste Mal den Seeigeln begegnet seid. Zwischen zwei steinernen Inseln könnt ihr eine Brücke aus Kisten bauen, um zum Herzteil zu gelangen. In der Küstenhöhle nahe des Anfangsgebiets. Von einem Vorsprung könnt ihr das Echo eines schweren Felsens erzeugen und auf die Kisten fallen lassen, die den Weg zum Herzteil versperren. Im Laden von Sudelia Dorf zum Preis von 80 Rubinen. In einer Höhle in den Sudelia-Wäldern könnt ihr euch den Gürtelpraller merken. Dieser räumt die Kisten in einem Durchgang weg, welcher zum Herzteil führt. Auf einer der Säulen im Sudelia-Grasland, zum Beispiel zu erreichen mit dem Echo eines Megabumms. Nördlich der Oase in der Gerudo-Wüste auf einem Felsen, inmitten von Treibsand. Mit Kisten und Trampolin könnt ihr euch einen Weg hinauf bauen. In einer Höhle oberhalb des Gerudo-Palasts. Auf den Plateaus ganz im Südwesten der Gerudo-Wüste. Hier könnt ihr mit dem Gebläse-Echo mehrere Sandhaufen wegpusten. Unter einem befindet sich Herzteil. In einer Höhe südwestlich von Kuisthaven, in der ihr auch den Hydrozol findet. Ganz im Südosten der Zora-Bucht. Unter Wasser ist ein bröckeliger Felsen zu erkennen, den ihr mit einem Bombenfisch zerstören könnt. Darunter liegt das Herzteil. Auf einer Säule links von Lord Jabu Jabus Heimstätte. Kann perfekt mit einigen gestapelten Wasserbllöcken erreicht werden. Im Norden des Zora-Flussgebiets, noch oberhalb des Zora-Dorfes in einem Teich, über dem auch eine Fee schwebt. Außerhalb der Schlossmauer von Hyrule an der nordöstlichen Ecke. Östlich der Hyrule-Farm auf einer Lichtung auf einem Baumstumpf, der von sechs weiteren Bäumen umgeben ist. Wird bewacht von einer Killeranas. Auf einer Säule östlich von Kakariko, zum Beispiel zu erreichen mit dem Echo eines Megabumms. In einer Höhle östlich von Kakariko. Ihr müsst sie durch den geheimnen Zugang betreten, der sich links oberhalb des Eingang befindet. In einer sandigen Stelle im Rasen könnt ihr mit dem Echo eines Gruberts ein Loch buddeln und in den geheimen Raum der Höhle gelangen. Auf einer Säule in einem Teich südwestlich von Kakariko, erreichbar zum Beispiel mit Echos vom Wasserblöcken. Am besten solltet ihr aber erstmal die Oktoroks aus dem Weg räumen. Nach dem Sieg gegen den optionalen Boss Smog im Ostpalast. Nach dem Sieg gegen den optionalen Boss Barinade im Schiffswrack. Nach dem Sieg gegen den optionalen Boss Magmarok in der Berghöhle. Nach dem zweiten Sieg gegen den optionalen Boss Smog im Deku-Tempel. Besiegt die beiden Lanmolas in den Sandsturm-Gebieten der Gerudo-Wüste. Danach könnt ihr bei den Kriegerinnen im Gerudo-Palast eine Quest zur Lanmola-Jagd annehmen, in der ihr ein besonders gefährliches Exemplar besiegen könnt. Dieses droppt ein Herzteil. Im südwestlichen Teil des Eldin-Gebirges am Fuße der Berge in einer Höhle: Betretet ihr diese durch den normalen Eingang, könnt ihr das Herzteil sehen, aber nicht erreichen. Oberhalb des Eingangs ist jedoch eine kahle Stelle im Rasen, wo ihr ein Loch mit dem Echo eines Grubert buddeln könnt. Ganz in der Nähe vom vorherigen Herzteil, ein Stück weiter rechts: Unter einem riesigen Felsblock, den ihr mit Einklang verschieben könnt, liegt das Herzteil. Auf einer kleinen Insel inmitten des Lavasees oberhalb von Goronia. Mit einem Peckra oder anderem fliegendem Echo könnt ihr vom Felsvorsprung links hinüberfliegen. Auf einem Felsvorsprung am Vulkan Eldin, westlich vom Lavasee. Auf einem kleinen Felsvorsprung ganz im Westen des Eldin-Bergpfads, in der Nähe des Wegfreundes. Ihr könnt euch mit mehreren Betten eine Brücke bauen oder mit Wasserblöcken zur oberen Kletterwand schwimmen, wo eine Lavaschnecke rumkriecht. Im Deku-Gefängnis in einem geheimen Raum hinter den Büschen. Da euch eure Ausrüstung inklusive Echos abgenommen wurde, müsst ihn mit den hier vorhandenen Gegenständen mit Einklang eine Treppe bauen. Denkt daran, dass ihr auch Dinge übereinanderstapeln und dann bewegen könnt. In einer Höhle mit Unterwasserlabyrinth im Südosten der Phirone-Sümpfe, nördlich vom Herztümpel. In einer Höhle im Süden der Phirone-Sümpfe, wo auch Piranhas ihr Unwesen treiben. In der Höhle ist es sehr dunkel, ein Smoothie-mit Leuchteffekt ist daher praktisch. Bei den Eisseen auf dem Hebra-Berg. Ganz rechts könnt ihr auf die Felsen klettern und dann oberhalb links um den See herumgehen. Auf einem Felsvorsprung liegt das Herzteil. Im südwestlichen Teil des großen Eissees liegt ein weiteres Herzteil auf einem Felsen. Schmelzt die Eisbrocken mit einer Fackel und achtet dabei auf die blauen Oktoroks, die euch einfrieren können. Im nordöstlichsten Gebiet des Hebra-Bergs auf einer Felssäule. Nachdem ihr den Riss auf dem Hebra-Berg geschlossen habt, kehrt zurück zu Condé in seinem Haus. Er gibt euch die Aufgabe, auf einem Podest auf dem Berg eine Schneekugel abzusetzen. Ein einfaches Echo reicht jedoch nicht. Ihr müsst eine mit Einklang dorthin transportieren. Dazu müsst ihr sie in der Luft abfangen, wo sie erscheint, oberhalb von Condé. Tragt sie nach Nordwesten zum Podest, kommt dabei aber nicht mit anderen Schneekugeln in Kontakt. Absolviert zwei Übungen im Schlaf-Dojo erfolgreich und der Sensei gibt euch ein Herzteil. Absolviert die Mittelstrecke des Fahnenrennens auf der Hyrule-Farm in unter 20 Sekunden. Absolviert die Eichelsuche nordöstlich von Kakariko und sammelt die 11 Eicheln in unter 22 Sekunden ein. Ein Junge in Hyrule-Stadt ist völlig verrückt nach Zols und möchte, dass ihr ihm die verschiedenen Versionen davon zeigt. Präsentiert ihm nacheinander die Echos von Zol, Kerzol, Hydrozol – und später auch vom Popzol-Automaten; dann bekommt ihr ein Herzteil.

Die letzten beiden Herzteile haben wir leider selbst noch nicht entdeckt, aber wir halten die Augen offen und euch auf dem Laufenden. Schaut euch bis dahin doch gerne noch unseren Spieletest zu Echoes of Wisdom an.