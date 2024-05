Nintendo Switch: Damit könnt ihr zusätzliche Spiele freischalten

Für alle, die sich viel und aktiv mit der Nintendo Switch beschäftigen, könnte ein Blick über den Tellerrand des deutschen eShops hinaus sicher interessant sein. Denn obwohl die Auswahl an Spielen hier extrem umfangreich ist, fehlen natürlich auch Titel, die Nutzerinnen und Nutzern in anderen Ländern zur Verfügung stehen. Allein Regionen wie Japan oder die USA bieten eine Fülle von Abwechslung.

Wer also keine Sprachhürden fürchtet oder über entsprechende Kenntnisse verfügt, kann durch den Wechsel der Region des eigenen oder eines zweiten Nintendo-Accounts diverse Spiele freischalten, auf die bislang kein Zugriff besteht.

Nintendo Switch: So findet ihr noch mehr Spiele

Zwar lässt sich auf der Nintendo Switch selbst auch die Region ändern. Das reicht aber natürlich nicht aus, um auch auf die eShops anderer Länder zugreifen zu können. Dafür bedarf es eines tieferen Eingriffs, wie euch auch Hersteller Nintendo erklärt.

„Die Ländereinstellung im Nintendo eShop für Nintendo Switch entspricht immer der Länder-/Regionseinstellung für Ihren Nintendo-Account. Wenn Sie Ihre Länder-/Regionseinstellung Ihres Nintendo-Accounts ändern, wird der Nintendo eShop dieses Landes bzw. dieser Region aufgerufen, wenn Sie die Anwendung das nächste Mal auf Ihrer Nintendo Switch-Konsole starten“, heißt es auf der entsprechenden Supportseite.

Hier habt ihr zwei Möglichkeiten: Ändert die Region eures bereits existierenden Nintendo-Kontos oder legt ein weiteres an mit einer abweichenden Regionszugehörigkeit. Der Vorteil der letzteren Option: Ihr könnt auf eurer Nintendo Switch mehrere Konten gleichzeitig nutzen. Bis zu acht Accounts sind dabei laut Hersteller mit einer einzelnen Konsole verknüpfbar. Je nachdem, welche eShops euch also interessieren, könnt ihr theoretisch pro Region ein Konto anlegen. Zwischen diesen lässt sich dann auf der Konsole hin- und herwechseln.

Anleitung: So könnt ihr über die offizielle Webseite einen Nintendo-Account erstellen. Wer dagegen nur Region oder Land anpassen möchte, kann sich in seinem Konto anmelden und dort über „Nutzerinformationen“ > „Profil“ > „Ändern“ die entsprechende Wahl treffen. Anschließend speichert ihr diese noch.

Diese Haken hat der Nintendo Switch-Trick

Habt ihr die Schritte erfolgreich hinter euch gebracht, müsst ihr eure Nintendo Switch nur noch starten oder zusätzliche Profile erstellen und diese mit den neuen Konten koppeln. Das könnt ihr über „Systemeinstellungen“ > „Nutzer“ erledigen. Wählt anschließend das entsprechende Profil, um den eShop zu besuchen, und es sollte sich der eShop der gewünschten Region öffnen.

Trotz der größeren Auswahl gibt es laut Nintendo allerdings ein paar Dinge zu beachten, und zwar zunächst bei den Bezahlmöglichkeiten, wenn ihr die Region eines bestehenden Nintendo-Kontos ändert: „Ihr Nintendo eShop-Guthaben wird nicht übertragen, wenn Sie die Länder-/Regionseinstellung Ihres Nintendo-Accounts ändern. Sie müssen das restliche Guthaben aufbrauchen, bevor Sie das Land ändern.“

Dazu kommt der folgende Hinweis: „Wenn der Nintendo eShop in Ihrer Region verfügbar ist, können Kreditkarten, die in Ihrer Region ausgestellt wurden, möglicherweise nicht im Nintendo eShop einer anderen Region verwendet werden. (Beispiel: In der EU ausgestellte Kreditkarten funktionieren möglicherweise nur im europäischen Nintendo eShop.)“

Gleichzeitig kann die Sprache eines Spieles unter Umständen zum Problem werden. In manchen Fällen lässt sich diese womöglich nicht umstellen. Vor allem Titel, die es hierzulande noch nicht gibt, stehen dann nur in der Originalsprache zur Verfügung.

Das sagen Nintendo Switch-Nutzer

Dass die Methode funktioniert, zeigen verschiedenste Threads auf Reddit und in anderen Foren. Auch die Befürchtung vieler, dass Nintendo Nutzerinnen oder Nutzer dafür abstrafen könnte, scheint unbegründet: „[…] ich wechsle die Regionen seit 2020. Gegen Länderhopping hat Nintendo nichts soweit ich weiß“, erklärt beispielsweise die oder der Nutzer*in Hinaha. „Nein, du wirst nicht gebannt werden. Ich wechsle zwischen der USA und Argentinien hin und her, um Spiele zu kaufen und hatte nie Probleme mit meinem Konto“, bestätigt jemand namens duepointe.

