PlayStation 5: Trick für bessere Grafik – „Unterschied wie Tag und Nacht“

Die hohen Preise für Sonys PS5 scheinen Kundinnen und Kunden angesichts der weiterhin hohen Nachfrage nicht abzuschrecken. Wer die Konsole bereits besitzt, muss sich mit ihren Standards zudem nicht zufrieden geben. Das Gerät lässt sich mit den folgenden Einstellungen für verbesserte visuelle Darstellungen nämlich noch optimieren.

„Um bessere PS5-Grafikeinstellungen zu erhalten, aktualisiere deinen PlayStation-5-Grafikmodus für die beste Auflösung und verbessere deine Spiele sofort! Dies optimiert & erhöht die 4K-Auflösungsqualität, um die beste Grafik für PS5 zu priorisieren, wenn du nur diese Schritte befolgst…“, erklärt John Glasscock unter seinem Video auf YouTube.

PS5: YouTuber schwört auf diese Option

Dazu hat er eine initiale Anleitung mitgeliefert.

Öffne die Einstellungen deiner PS5.

Gehe zu „Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen“ > „Spielvoreinstellungen“ > „Auflösungsmodus“.

Das Resultat laut Glasscock: Eine erhöhte 4K-Qualität und noch besseres, optisch aufhellenderes Raytracing oder eine höhere Pixel-Anzahl. Dennoch ist Achtung geboten: Viele PS5-Spieler*innen raten dazu, zu Gunsten der flüssigen Darstellung einige grafische Abstriche zu machen und statt des „Auflösungsmodus“ beim Leistungsmodus zu bleiben. Das Gute: Ihr könnt in vielen Titeln direkt im Spiel entscheiden, welcher Modus euch lieber ist.

An dieser Stelle seid ihr laut Glasscock zufolge mit dem grafischen Optimieren der PS5 allerdings noch nicht fertig. Denn direkt danach gilt es, den Video-Ausgang der Konsole anzupassen. Auch das hat er in seinem Video näher erläutert.

Geht dafür so vor:

Öffnet „Bildschirm- und Videoeinstellungen“ > „Videoausgangsinformationen“.

Stellt die Auflösung auf „Automatisch“, VRR auf „Aus“, die 120-Hz-Ausgabe auf „Automatisch“, ALLM auf „Aus“, die 4K-Videoübertragungsrate auf „Automatisch“, HDR auf „Eingeschaltet, wenn unterstützt“, Deep Colour-Ausgabe auf „Automatisch“ und den RGB-Bereich auf „Automatisch“.



„Der Grund, warum ich das Deaktivieren von VRR und ALLM zur Optimierung der besten PS5-Grafik empfehle, ist, weil diese beiden Einstellungen TV und Monitor in den Game-Modus zwingen, was Bildqualität zugunsten der Performance opfert, und das erlaubt dir mehr Flexibilität, besonders wenn deine eigenen Fernseher- oder Monitoreinstellungen ins Spiel kommen […]“, ergänzt Glasscock.

Anschließend rät der YouTuber dazu, die Einstellungen jedes Spiels zu überprüfen und nach verschiedenen Grafik- und Treue-Modi zu suchen und sicherzustellen, dass diese ausgewählt sind.

YouTube-Video zum PS5-Trick:

Einige Nutzer*innen zeigen sich begeistert

Dass die Methodik funktionieren kann, zeigen einzelne Kommentare unter dem Video. So bestätigt jemand nach der Anpassung: „WOW! Unterschied wie Tag und Nacht für PoE! Es sah schrecklich auf meiner ps5… angepasst diese Einstellungen und sieht jetzt so gut wie auf PC. Ich danke dir SO SEHR für diese Einsicht!“ Eine andere Person ergänzte: „Vielen Dank dafür, das macht es so viel besser.“

Für weitere Möglichkeiten, das Spielerlebnis auf der PS5 zu verbessern, gibt es die folgenden Einstellungen im System. Sie betreffen Spoiler-Warnungen, den Ruhemodus und das Kontrollzentrum.

Quellen: YouTube/John Glasscock