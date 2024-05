PS5: Eine Einstellung kennen viele gar nicht – „Game Changer“

Trotz des inzwischen recht beachtlichen Alters der Konsole hat auch die PS5 noch die ein oder andere Überraschung zu bieten. Nicht zuletzt dann, wenn sich Besitzer*innen gegenseitig auf Einstellungen aufmerksam machen, die durchaus sehr praktisch sein können. Ein solcher nützlicher Tipp, der schon vor einiger Zeit auf Reddit geteilt wurde, aber nicht an Praktikabilität verloren hat, betrifft das Abschalten des Startpieptons.

Eingeführt hatte Sony diese Möglichkeit sowie die generelle Regelung der Lautstärke des markanten Geräusches erst Ende 2023. Erste Tester*innen entdeckten sie aber bereits in einer der vorangegangenen Betaversionen. Und der Bedarf dafür ist definitiv gegeben. Zumindest bestätigen das die über 24.400 Upvotes auf Reddit.

So findet ihr die PS5-Funktion

Es gibt verschiedene Gründe, warum Nutzende die neu eingeführte Funktion als besonders hilfreich empfinden. In den meisten Fällen kommt sie allerdings zur Anwendung, um den Rest der Familie oder die eigenen Haustiere nicht mehr zu belästigen: „Sogar mein Hund schaut mich enttäuscht an, wenn er den Piepton hört“, erklärt ein User in den Kommentaren. Andere feiern sie direkt als einen „Game Changer“.

Um das Feature der PS5 nutzen zu können, geht ihr laut Sony folgendermaßen vor: Geht zu „Einstellungen“ > System > „Signalton und Helligkeit der Kontrollleuchte“ > „Lautstärke“. Hier wählt ihr abschließend „Hoch (Standard)“, „Mittel“ oder „Niedrig“ aus.

Alternativ könnt ihr das Geräusch auch komplett abschalten. Wie der Hersteller einschränkend erklärt, bezieht sich die Option „Piepton stummschalten“ allerdings „nur auf den Signalton, der ertönt, wenn die Konsole ein- oder ausgeschaltet wird oder sie in den Ruhemodus gewechselt wird. Andere Signaltöne werden nicht von dieser Einstellung beeinflusst“.

