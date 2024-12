Action-Adventures 2025: Die 15 wichtigsten Spiele, die bald erscheinen

Was genau macht eigentlich ein Action-Adventure aus? Gar nicht so einfach: laut simpler Genre-Definition werden Action- und Adventure-Elemente verbunden. Die Grenzen sind allerdings fließend, das zeigt auch unsere Vorschau für 2025, die gleich 15 verschiedene Action-Adventures abdeckt.

Ob Third- oder First-Person, ob linear oder Open World, ob realistisch oder Fantasy: In diesem Genre kommt eigentlich fast jeder auf seine Kosten. Auch im neuen Jahr ist das der Fall. Mit dabei? Das vermutlich umsatzstärkste Spiel des Jahres.

GTA 6

Wann erscheint es? Voraussichtlich Herbst 2025

Für welche Plattformen? PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Nach über 20 Jahren kehrt Rockstar Games zurück nach Vice City: In GTA 6 sind wir in der Nachbildung Miamis samt Florida, hier Leonida genannt, unterwegs. Uns erwartet abermals eine große, detaillierte offene Spielwelt, die wahrscheinlich erneut die Messlatte für die Konkurrenz höher hängt.

Lese-Tipp: Warum Publisher aktuell ihre Releasetermin zurückhalten

Storytechnisch erleben wir die Geschichte von Lucia und ihrem Partner, die natürlich keineswegs die freundlichen Nachbarn von Nebenan sind. Stattdessen haben sie jede Menge Dreck am Stecken.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Wer Open World-Spiele mag, kommt um die Titel von Rockstar Games kaum herum. Egal, ob man auf die durchchoreografierte Story-Kampagne steht, einfach nur ein wenig bei passender Musik durch die Straßen cruisen möchte oder auf das pure Sandbox-Chaos steht: In GTA 6 dürften viele Spieler*innen auf ihre Kosten kommen.

Dying Light: The Beast

Wann erscheint es? Sommer 2025

Für welche Plattformen? PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Eigentlich sollte The Beast mal ein DLC für Dying Light 2 werden, aber im Laufe der Entwicklung wurde das Projekt immer größer. Nun ist es ein Spin-Off, welches uns erneut in die Rolle des Serienhelden aus dem ersten Teil schlüpfen lässt. Als Kyle Crane landen wir im Örtchen Castor Woods, welches von Zombies überrannt wurde. Was wir dort genau vorhaben, das wissen wir noch nicht, aber im Fokus steht natürlich erneut der Kampf gegen die schlurfenden Untoten.

Für wen geeignet? Falls ihr gerne gegen Zombies kämpft, dann sollte euch die Dying Light-Franchise ohnehin ein Begriff sein. Für The Beast wollen die Macher jedoch mehr eine Erfahrung im Stile des ersten, statt des zweiten Teils liefern.

Spine

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Was einst Regisseur John Woo in A Better Tomorrow etablierte und später in Filmen wie Equilibrium aufgegriffen wurde, ist in Spine das zentrale Spielelement: Gun Fu, also quasi Kung Fu mit Schussfeuerwaffen oder Martial Arts trifft Shooter. Dank einer vom Studio Nekki entwickelten Kameraführung sollen die Kämpfe sehr filmisch aussehen, wobei wir trotzdem jederzeit die Kontrolle haben – und das alles in einer Cyberpunk-Welt, die auf die üblichen Elemente wie KI und riesige Konzerne zurückgreift.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Wer gerne mal etwas Neues ausprobieren möchte, könnte bei Spine auf seine Action-Kosten kommen. Fraglich bleibt allerdings, ob das Spielkonzept tatsächlich am Ende so aufgeht, wie es in den bisherigen Videos aussieht.

Hyper Light Breaker

Wann erscheint es? Am 14. Januar 2025 (Early Access)

Für welche Plattformen? PC

Worum geht’s? Nach Drifter und Solar Ash geht es mit Breaker bereits zum dritten Mal in die Welt von Hyper Light. Erstmal erleben wir jedoch die Geschichte in 3D und bekommen auch ein gänzlich anderes Spielgefühl geliefert. Hyper Light Breaker versteht sich als actionreiches Roguelike, bei dem wir auch zusammen mit Freund*innen in den Kampf ziehen können. Ziel ist es, drei verschiedene Bosse zu erledigen, aber die müssen auch erst einmal in den recht frei begehbaren Welten gefunden werden.

Für wen geeignet? Roguelike und Action-Adventure-Fans, die Lust auf ein spaßiges Kampfsystem und Koop-Faktor haben. Vorerst wird Hyper Light Breaker aber nur im Early Access erscheinen.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Von Legacy of Kain- und Uncharted-Autorin Amy Hennig kommt 2025 nach wirklich langer Zeit endlich wieder ein neues Spiel. Im Action-Adventure Marvel 1943: Rise of Hydra schlüpfen wir in die Rolle zweier bekannter Superhelden. Auf der einen Seite Captain America und auf der anderen Seite Black Panther, wobei sich jedoch T’Challas Großvater die berühmte Maske überzieht. Zusammen kämpfen beide im Frankreich des Zweiten Weltkriegs gegen Nazis, die hier unter der Organisation Hydra auftreten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Singleplayer- und Marvel-Fans, die auf eine potenziell spannende Helden-Geschichte stehen. Immerhin hat Hennig in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt, dass sie gute Storys schreiben kann.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Wann erscheint es? Am 20. Februar 2025

Für welche Plattformen? PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Das hat sich der Ex-Yakuza Goro Majima ganz gewiss anders vorgestellt, aber eines Tages wacht er mitten am Strand einer Insel im Pazifik auf – ganz ohne Gedächtnis. Kurz darauf stolpert er über einen Jungen namens Noah, stellt eine Crew zusammen, erbeutet ein Schiff und wird zum Piraten. Klingt absolut irre? Stimmt, ist es auch. Das jüngste Spin-off der Yakuza- beziehungsweise Like a Dragon-Reihe ist erneut wahnsinnig abgedreht und setzt wieder auf ein Echtzeit-Kampfsystem.

Für wen geeignet? Für alle Fans der Yakuza-Reihe, die insbesondere mit den rundenbasierten Gefechten der Hauptreihe eher weniger anfangen können. Wenn dann noch ein Fable für den irren Humor vorhanden ist, dürfte das Piratenabenteuer genau euer Ding sein.

Mafia: The Old Country

Wann erscheint es? Im Sommer 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Zu Beginn der 1900er-Jahre schlüpfen wir als Spieler*in von Mafia: The Old Country in die Rolle des aus ärmlichen Verhältnissen lebenden Enzo Favara, der sich ein besseres Leben wünscht. Dieser Traum wird ihn irgendwann vermeintlich erfüllt: Er darf in die Familie des Don Torrisi eintreten und wird fortan zum Verbrecher. Wohin ihn seine Wege führen, soll im Laufe der Handlung erklärt werden. Dabei setzt Mafia 4 wieder eher auf das Konzept der ersten beiden Teile, sprich die offene Spielwelt wird eher wenig Sandbox bieten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Für Fans von starken Storys, die sich gerne in dramatische Gangster-Geschichten verlieren. Wer jedoch eine Open World wie in der GTA-Reihe sucht, wird weniger Spaß haben.

Split Fiction

Wann erscheint es? Am 6. März 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Das nächste Spiel des It Takes Two-Studios wirft euch in eine komplett neue Koop-Geschichte. Die beiden Schriftstellerinnen Zoe und Mio werden in Split Fiction mithilfe einer neuen Maschine zu den Gefangenen ihrer eigenen Geschichten. Dadurch landen sie einerseits in Fantasy-, andererseits aber auch in Sci-Fi-Welten und müssen zwingend zusammenarbeiten, um sich irgendwie zu befreien. Die Entwickler*innen versprechen für jedes Level eigene Spielmechaniken und eine abgefahrene Story.

Für wen geeignet? Natürlich für Fans von kreativen Spielen, die zudem über eine*n Koop-Partner*in verfügen. In Split Fiction gibt es nämlich keine Solo-Option.

Ghost of Yōtei

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025, vermutlich zweite Jahreshälfte

Für welche Plattformen? PS5

Worum geht’s? Über 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima erzählt Sucker Punch Productions eine neue Story, die uns nach Hokkaido führt. Im Jahr 1603 nimmt die Kriegerin Ansu die Rolle des „Geistes“ an und ist damit die neue Protagonistin von Ghost of Yōtei. Welchen Weg wir mit ihr einschlagen, ist noch unklar. Aber es ist recht wahrscheinlich, dass die Entwickler*innen auf den Stärken des Vorgängers aufbauen, wobei eine Schwäche der offenen Spielwelt auf jeden Fall ausgebügelt werden soll.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Ihr mögt Samurai-Action und wart bereits Ghost of Tsushima nicht abgeneigt? Dann haltet bei Ghost of Yōtei die Augen auf.

The Legend of Baboo

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Ein Junge und sein liebenswerter Hund machen sich auf, ihre Familie und ihre Insel vor der Dunkelheit zu beschützen. Die Geschichte von The Legend of Baboo klingt zwar sehr vertraut, bietet aber Potenzial für einige herzallerliebste Momente. Das Third-Person-Action-Adventure wirkt wie die zahlreichen AA-Spiele der PS2- und PS3-Ära und erinnert damit ein Stück weit an Kena: Bridge of Spirits. Nur, dass wir hier nicht kleine Wesen als Begleiter haben, sondern einen wuscheligen Vierbeiner, der sowohl im Kampf hilft als auch als Fortbewegungsmittel dient.

Für wen geeignet? Spieler*innen, denen eine AAA-Hochglanzproduktion nicht so wichtig ist, und die vor allem Hunde mögen, können The Legend of Baboo auf ihre Wunschliste packen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Nach der etwas unrühmlichen Trennung von Hideo Kojima und Konami lag die Metal Gear Solid-Reihe brach. Nun gibt es voraussichtlich 2025 das Comeback mit einem Remake: In Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dürfen wir abermals in das erste Abenteuer von Big Boss alias Naked Snake eintauchen und die Anfänge der Stealth-Action-Reihe mit erleben. So schleichen wir uns erneut durch den tropischen Dschungel, erledigen Feinde aus dem Hinterhalt und tauchen in einen politischen Thriller zur Zeit des Kalten Kriegs ein.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Natürlich für alle, die bereits das Original gespielt haben, aber es jetzt noch einmal mit Unreal Engine 5 sehen wollen. Wer außerdem bislang nichts mit Metal Gear Solid zu tun hatte, findet mit Snake Eater den wahrscheinlich besten Anfang.

Revenge of the Savage Planet

Wann erscheint es? Im Mai 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Fünf Jahre nach dem ersten Ausflug zum ungewöhnlichen Planeten kehren wir in Revenge of the Savage Planet ein weiteres Mal auf die Oberfläche der Alienwelten zurück. Dieses Mal allerdings aus der Third-Person-Perspektive, mit mehr erkundbarer Umgebung und Unreal Engine 5. Spielerisch will sich das Team allerdings treu bleiben und einen abgedrehten Genre-Mix liefern, der aus Erkunden, Schießen und jeder Menge Chaos besteht.

Für wen geeignet? Wer gerne zusammen mit Freunden herumalbert und dabei eine witzige Story genießt, der kommt bei Revenge of the Savage Planet auf seine Kosten. Dank Crossplay können auch verschiedene Plattformen kombiniert werden.

The Sinking City 2

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, PS5, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Um die Rechte an The Sinking City kämpfte das ukrainische Studio Frogwares lange, ehe 2024 endlich ein Gericht ihnen recht gab. Mittlerweile tüfteln die Entwickler*innen an einem zweiten Teil, der sich abermals der Idee des kosmischen Horrors im Stile von H.P. Lovecraft hingibt. Als Detektiv erkunden wir die Stadt Arkham, bekommen es mit übernatürlichen Monstern zu tun, müssen Rätsel lösen und uns unser Überleben wahrhaft verdienen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Wer Cthulhu-Mythos, den Survival-Horror von Resident Evil und Detektiv-Geschichten liebt, darf sich auf The Sinking City 2 im neuen Jahr freuen.

Usual June

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? Vorerst PC-exklusiv

Worum geht’s? Im Normalfall hätte die titelgebende Protagonistin June einen gewöhnlichen Sommer erlebt: Mit Freund*innen abgehängt, das Wetter genossen und hier und da mal einen kleinen Ferienjob erledigt. Usual June ist aber nicht normal, weshalb sie im Örtchen Fen Harbor mit Geistern redet, gegen mysteriöse Feinde kämpft und nebenbei einen Raum-Zeit-Kataklysmus stoppt. Blöd, dass zwischendurch einem die eigenen Eltern ständig fragen müssen, wie das Leben denn nach dem Schulabschluss weitergeht. Manchmal kann das Leben als Teenager echt stressig sein.

Für wen geeignet? Fans von übernatürlichen Coming of Age-Geschichten und Geisterthemen sollten Usual June im Auge behalten. Potenzial für einen Geheimtipp ist auf jeden Fall vorhanden.

South of Midnight

Wann erscheint es? Voraussichtlich 2025

Für welche Plattformen? PC, Xbox Series X|S

Worum geht’s? Als Hazel treffen wir in South of Midnight auf bekannte Folklore der Südstaaten der USA und sollen zu einer Weberin werden, also einer Magierin mit Heilkräften. Der Weg dahin ist jedoch voller Gefahren, wir dringen tief in die Vergangenheit unserer eigenen Familie ein und bekommen es mit mächtigen, wie fantastischen Wesen zu tun. Laut den Entwickler*innen liegt der Fokus bei South of Midnight auf der visuell ungewöhnlichen Präsentation und der Story, weniger auf einem tiefgreifenden und komplexen Kampfsystem.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für wen geeignet? Falls ihr Kena: Bridge of Spirits mochtet, könnte auch South of Midnight euer Ding sein. Insbesondere wenn ihr mal in eine Welt eintauchen wollt, die in der Videospielbranche oft unterrepräsentiert ist.

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welches Action-Adventure freut ihr euch 2025 am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Alternativ findet ihr bei unseren Bestenlisten noch weitere spannende Artikel rund um das neue Videospieljahr.

Quelle: YouTube / Rockstar Games, Spine, Marvel Entertainment, Mafia Game, PlayStation, Konami, Frogwares, Xbox