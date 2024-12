Indie Game-Geheimtipps 2024: Diese 7 Spiele müsst ihr nachholen

Weihnachten steht vor der Tür, Silvester folgt auf dem Fuße: 2024 ist fast vorbei und die letzten Tage sind gespickt mit Spiele-des-Jahres-Listen, auch bei uns. Doch im Vergleich zu den großen AAA-Titeln ziehen Indie Games dort leider oft den Kürzeren.

Grund genug, den potenziellen Perlen einen eigenen Artikel einzuräumen und ein Feuerwerk der Empfehlungen zu entzünden, das euch hoffentlich nicht nur wohlbehalten ins neue Jahr bringt, sondern auch darüber hinaus unterhalten kann. Einen kleinen Disclaimer gibt es allerdings vorab.

Welche Indie Games es nicht auf die Liste geschafft haben

Auch in den Sphären von Indie Games gibt es Unterschiede in Sachen Popularität: Als dreifacher Game Award-Preisträger mit fast 80.000 Bewertungen auf Steam ist Balatro jedenfalls alles, aber kein Geheimtipp mehr. Auch das viel besprochene Animal Well genoss gehörig mehr Aufmerksamkeit, weil als Publisher der mehr als sieben Millionen zählende YouTuber Videogamedunkey fungiert.

Nicht unbedingt extrem bekannt, aber zumindest auf unserer Seite schon vertreten sind die folgenden Indie Games, die ich euch allesamt verlinkt habe: Neben 1000xResist wären das Crow Country, Pepper Grinder, Dungeons of Hinterberg, Indika, SCHiM und Miniatures. Sie alle haben eure Aufmerksamkeit verdient, doch die Gründe könnt ihr bereits in den entsprechenden Artikeln nachlesen. Nun also Vorhang auf für die echten Geheimtipps.

Indie Game-Geheimtipp #1: Crypt Custodian

Plattform: PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One / Series

PC, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One / Series Preis: 19,50 Euro

Gleich an den Anfang unserer Liste putzt sich Crypt Custodian: Das neue Metroidvania von Kyle Thompson, der bereits 2022 mit Islets ein überaus charmantes Spiel ablieferte, baut auf den Stärken seines Vorgängers auf, wechselt aber die Perspektive. Statt durch 2D-Level fegt ihr mit der verstorbenen Katze Pluto das Jenseits und schwingt euren Besen durch eine verschachtelte, abwechslungsreiche Levelstruktur.

Der zuckersüße Artstyle ist ein echter Hingucker, die Progression überaus befriedigend und die Rätsel sowie Kämpfe gerade so knackig, dass sie die richtigen Töne treffen, ohne je zu überfordern. Dazu kommen kleine, emotionale Geschichten über den Tod, Familie und Freundschaft, die kleine Atempausen vom flotten Gameplay liefern. Ein Muss für Genre-Fans.