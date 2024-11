Amazon: Neues Game zum kostenlosen Testen – aber nur im Dezember

Erst vor wenigen Tagen hat Amazon Games eine Closed Alpha für das kommende Koop-Actionspiel King of Meat angekündigt. Vom 4. bis 14. Dezember 2024 habt ihr dann die Möglichkeit, das Game auf PC und Xbox Series vorab und auf Herz und Nieren zu testen.

Die Anmeldung erfolgt über die offizielle Website von Amazon Games zum Spiel. Wer an dem exklusiven Testlauf teilnehmen möchte, braucht nämlich zunächst eine Einladung. Ein wenig Glück gehört deshalb auch dazu, um erste Einblicke in den kommenden Titel zu bekommen.

Amazon Games: Das erwartet euch bei King of Meat

King of Meat, das in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Glowmade entsteht, entführt euch in die Welt von Loregok, die vor allem auf kooperatives Spielen ausgelegt ist. Passend dazu erschien das erste Einführungsvideo der Serie „What is King of Meat“. Die Episode mit dem Titel „Co-Op Mayhem“ zeigt, was euch in der Alpha erwartet, und soll einen Vorgeschmack auf die dynamischen Multiplayer-Elemente des Spiels geben.

Der erste Vorgeschmack auf King of Meat:

Das Spiel legt den Schwerpunkt auf das Zusammenspiel im Team. Gemeinsam müsst ihr in Loregok Missionen bewältigen, Gegner*innen besiegen und euch taktisch abstimmen. Die Welt bietet dabei nicht nur abwechslungsreiche Schauplätze, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, eure Spielweise individuell anzupassen.

Die Entwickler*innen haben betont, wie wichtig ihnen die Balance zwischen Action und Strategie ist, um das Spielerlebnis sowohl für Veteran*innen als auch für Neulinge zugänglich zu machen.

Kooperativer Spaß im Fokus

Wenn ihr Teil der Closed Alpha werden wollt, lohnt sich ein Blick auf den Blog von Amazon Games. Dort erhaltet ihr neben Anmeldeinformationen auch Hinweise zu den technischen Voraussetzungen. Wer sich auf das Spiel einstimmen möchte, sollte sich zudem die kommenden Einführungsvideos ansehen, die euch regelmäßig neue Facetten von Loregok näherbringen.

Die Closed Alpha bietet euch die Chance, vor allen anderen einen Eindruck von King of Meat zu gewinnen und die zukünftige Ausrichtung des Spiels mit eurem Feedback zu beeinflussen.

