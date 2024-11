Amazon’s Tomb Raider: Game of Thrones-Star wird wohl neue Lara Croft

In diesem Jahr startete mit Tomb Raider: The Legend of Lara Croft eine Animationsserie mit einer der berühmtesten Frauen der Videospielwelt auf Netflix. Demnächst will Amazon nachlegen, setzt aber auf eine Live-Action-Serie mit der taffen Archäologin.

Federführend bei diesem Projekt wird Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) sein, wie schon im Frühjahr bekannt wurde. Jetzt scheint auch eine Hauptdarstellerin für Lara Croft gefunden worden zu sein, die Serienfans wohl bekannt sein dürfte und sogar eine Emmy-Nominierung vorweisen kann.

Neue Lara Croft ist wahrscheinlich gefunden

Wie Deadline berichtet, stehen die Amazon MGM Studios derzeit in Verhandlung mit Sophie Turner, welche die Hauptrolle als Lara Croft in der Tomb Raider-Serie übernehmen soll. Erst Ende letzten Monats hatte die 28-jährige Britin sich für die Rolle vorgestellt. Ein offizielles Statement seitens der Amazon Studios gibt es noch nicht, aber die Zeichen stehen gut, dass die neue Lara Croft gefunden ist.

Sophie Turner dürfte vor allem durch ihre Verkörperung der Sansa Stark in allen acht Staffeln von Game of Thrones (2011-2019) bekannt sein, für die sie auch eine Emmy-Nominierung erhielt. Zudem spielte sie in zwei X-Men-Filmen die Rolle der Jean Grey/Phoenix (2016 und 2019). Zuletzt war sie in der Hauptrolle in der britischen Mini-Serie Joan zu sehen (2024).

Die Tomb Raider-Serie gilt als Herzensprojekt für Produzentin Waller-Bridge. „Lara Croft bedeutet mir eine Menge, genau wie für viele andere auch“, sagte sie im Mai, nachdem das Projekt offiziell vorgestellt wurde. „Ich kann kaum erwarten, auf dieses Abenteuer zu gehen.“ Dafür sucht sie sicherlich eine Hauptdarstellerin, die ebenso enthusiastisch ist.

Bekommt Turner die Rolle, tritt sie damit in die großen Fußstapfen zweier Oscar-Preisträgerinnen: Lara Croft wurde zuvor von Angelina Jolie (2001 und 2003) sowie Alicia Vikander (2018) gespielt. Fans dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Währenddessen begeistert derweil auf Netflix die frisch angelaufene zweite Staffel einer lang erwarteten Videospielumsetzung die Zuschauer*innen.

Quelle: Deadline