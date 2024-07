Ist Apex Legends noch zu retten? Einer der beliebsten Steam-Shooter stürzt immer weiter ab

Es ist erst eine Woche her, da sorgten EA und Respawn Entertainment für eine kontroverse Ankündigung: In Apex Legends werdet ihr zukünftig stärker zur Kasse gebeten. Die Fans gehen seitdem auf die Barrikaden und reißen einen der beliebtesten Shooter auf Steam in den Abgrund.

War das Review-Bombing in den ersten Tagen noch recht zaghaft, rauscht das Battle Royale nun so langsam den Boden entgegen. Stand einst ein „Größtenteils positiv“ als Bewertung, heißt es nun für die letzten 30 Tage „Äußerst negativ“ – und ein Ende der gesenkten Daumen ist nicht in Sicht. Auch, weil die Verantwortlichen schweigen.

Apex Legends: Wie tief willst du fallen? „Ja“

In den vergangenen 30 Tagen erhielt Apex Legends über 40.639 Bewertungen, wovon jedoch gerade einmal 14 Prozent positiv sind. Das Siegel bei Steam ist tiefrot und die Fans stinksauer. „Jetzt, mit dem neuen Battle-Pass-System, lösche ich das Spiel, wie auch die meisten Spieler, tschüss!“, schreibt etwa KE VE mit fast 1.500 Stunden Spielzeit auf der Uhr.

Andere werden hingegen deutlich ausfälliger in ihrer Wortwahl oder nutzen die Chance, um auch andere Aspekte des Battle Royale-Shooters zu kritisieren. Der überwiegende Tenor ist jedoch, dass es EA und Respawn definitiv zu weit getrieben haben. Mittlerweile macht sich das auch in den Spieler*innen-Zahlen bemerkbar.

Konnte Apex Legends im April noch bis zu 430.000 gleichzeitig Begeisterte vor die Monitore bei Steam locken, sind es mittlerweile nur noch um die 230.000 (via SteamDB). Ein klarer Abwärtstrend, der aber nicht ausschließlich mit der angekündigten Überarbeitung zu tun haben muss. Schließlich läuft zurzeit das Ende der aktuellen Saison, in der üblicherweise immer weniger Spieler*innen unterwegs sind. Der Fall ist dieses Mal jedoch noch eine Ecke beachtlicher.

Wie reagieren EA und Respawn?

Die Kritik am neuen Battle Pass ist lautstark und sie dürfte eigentlich niemanden überraschen. Zukünftig pro Saison zwei Pässe für jeweils zehn Euro anzubieten, ist wohl eher nicht im Sinne der Spieler*innen. Ob sich an dem System noch etwas ändert, bleibt abzuwarten.

Trotz der zahlreichen negativen Rezensionen haben sich EA und Respawn Entertainment bisher kein weiteres Mal zu Wort gemeldet. Und das, obwohl man bei der Ankündigung des neuen Battle Pass-System für Apex Legends noch zu Wort gab, auf das Feedback der Fans hören zu wollen. Aktuell sieht es jedoch eher danach aus, dass dem Battle Royale eine turbulente Zukunft bevorsteht.

Quellen: Steam, Steam DB