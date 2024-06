Statt auf Civ 7 zu warten: Schicke Xbox-Alternative Ara History Untold erscheint noch dieses Jahr

Auf dem Summer Game Fest zeigte sich erstmals Sid Meier’s Civilization 7, aber bis zum Release dauert es noch eine ganze Weile: Erst 2025 soll das 4X-Strategiespiel erscheinen. Aber Genrefans müssen nicht vor Ungeduld im Stuhl versinken, denn seitens der Xbox Game Studios gibt es noch dieses Jahr Nachschub.

Mit Ara: History Untold entsteht bei Oxide Games, den Entwickler*innen von Ashes of Singularity: Escalation, ein Titel, der genau im Jagdgebiet der Civ-Reihe wildert. Ihr gründet eine Nation, wählt eine*n Herrscher*in und kämpft euch bis an die Spitze, sei es durch Diplomatie, Krieg oder Forschung. Lange müsst ihr auf das visuell ansprechende Strategiespiel nicht mehr warten.

Ara History Untold: Nach dem SGF ist vor dem Release

Platz für Ara History Untold war im ohnehin schon prall gefüllten Xbox Games Showcase nicht, aber Microsoft spendierte dem Team im Anschluss ein ausführliches Interview. Dort gab es dann nicht nur neue Spielszenen zu sehen und Details zu erfahren, sondern wurde auch der Releasetermin verraten.

Demnach wird Ara History Untold am 24. September 2024 für PC erscheinen. Genauer gesagt gibt es das Strategiespiel zum Veröffentlichungszeitpunkt sowohl auf Steam als auch im PC Game Pass. Somit habt ihr selbst die Wahl, ob ihr direkt den Kauf der Vollversion wagt oder erst einmal über den Abo-Dienst reinschnuppert.

Im Interview erläuterte Marc Meyer von Oxide Games zudem eine spannende Neuerung im Mehrspieler-Modus: Ara History Untold setzt auf „Simultaneous Turns“, das heißt, die Züge aller Spieler*innen werden gleichzeitig ausgeführt. „Bei diesem Modell sind alle gleichzeitig an der Reihe. Im Multiplayer habt ihr also wirklich eine faire Chance auf alles.“, so Meyer. Darüber hinaus hat man die gesamte Verarbeitung dafür in die Azure Cloud gesteckt, wodurch die Mehrspieler-Partien auch unabhängig vom Spielleiter beziehungsweise der -leiterin sind.

Ob sich Ara History Untold als ernsthafte Konkurrenz zur langlebigen Civ-Reihe etablieren kann, wird sich in wenigen Monaten klären. In der Vergangenheit wollte zuletzt ein anderes Spiel den Kampf aufnehmen: Im Test zu Millenia klären wir, ob das tatsächlich gelungen ist.

