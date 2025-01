Assassin’s Creed in xDefiant: Diese Sache begeistert Fans gerade – ist das „praktisch“?

Die Meuchelmörder-Reihe Assassin’s Creed buchstabiert gefühlt den gesamten Geschichtsunterricht aus unserer Schulzeit durch. Von „A wie Antikes Griechenland“ (Odyssey), hinüber zu „F wie Französische Revolution“ (Unity), bis zu „V wie Viktorianisches Zeitalter“ (Syndicate) geht’s in den Action-Adventure-Spielen mit starkem Rollenspiel-Einschlag durch die ganze Menschheitsgeschichte.

Immer mit dabei: Spielbare Held*innen, körperlich fit, versiert im Nahkampf, Meister*innen von Stealth-Techniken – und gekleidet im ikonischen Kapuzen-Outfit. Dabei blieb uns die Reihe bei aller geschichtsträchtigen Zeitreisen häufig eine Frage schuldig: Wie sähe so ein*e typische Meuchelmörder*in eigentlich unserer Gegenwart aus? Neue, auswählbare Kostüme in Ubisofts Free-to-Play-Shooter xDefiant geben jetzt die Antwort darauf.

In xDefiant: Neue Assassin’s Creed-Inhalte mit Season 3

Zugegeben: Beispielsweise in einem Assassin’s Creed Syndicate gibt es kurze Sequenzen in unserer Gegenwart, die zeigen, wie sich ein zeitgenössischer Assassine aus Ubisofts Reihe kleidet. Solche gegenwärtigen Darstellungen sind in der Spielreihe allerdings Mangelware, und so sorgte es in der Fan-Community vor einigen Tagen für umso mehr Aufsehen, als auch „moderne Brotherhood-Designs“ im Zuge der Season 3 von xDefiant aufschlugen.

Der Thread-Ersteller auf Reddit räumt zwar ein, man habe bereits „mit Watch Dogs 2 einen guten Blick auf Mitglieder der Bruderschaft bekommen“, doch dieses finale Update für xDefiant liefere jetzt nochmal einen ganz neuen Einblick. Während der Thread-Ersteller von der Machart der Kostümierung einerseits „ziemlich gut“ findet, meint er andererseits: „Ich stelle mir vor, dass sie [Mitglieder der Bruderschaft] sowas nur dann tragen, wenn sie gerade Feindgebiet auskundschaften […]“ – und fragt sich zugleich, wie „praktisch und nützlich“ ein solcher Dress wirklich wäre.

Denn, ja, die enganliegende Jacke, mit scharf geschnittenen Linien; die charakteristische Kapuze mit dem rot leuchtenden Gürtel; sehen erstmal sehr stylisch aus. Dann wiederum wäre ein solches markantes, futuristisch anmutendes Outfit nicht gerade unauffällig, ginge es Meuchelmörder-typisch darum, in einer Menschenmenge unterzutauchen. Auch deshalb sind längst nicht alle Fans überzeugt von dieser Interpretation der Assassin’s Creed-Klamotte.

Was hält die Community zu den neuen AC-Outfits?

„Für meinen Geschmack ist das ein wenig übertrieben“, schreibt eine andere Person im selben Thread – schiebt ergänzend hinterher: „In einem Crossover sähe sowas cool aus. Aber wenn die Charaktere sowas in einem Assassin’s Creed-Spiel [und nicht in XDefiant] trügen, wäre mir das persönlich zu viel.“

Aber seht selbst – und bildet euch eure eigene Meinung: Im fast viertelstündigen YouTube-Video zu xDefiant Season 3 liefert Ubisoft „Assassinen im Free-to-Play-Arena-Shooter“, wie es in der dazugehörigen Beschreibung heißt.

