Assassin’s Creed: Messerscharfe Rückkehr für die beste Trilogie – „Oh mein Gott“

Wer Fan-Liebe im Herzen trägt, dessen Geldbeutel hängt bekannterweise deutlich lockerer als bei Otto-Normal-Verbraucher*in. Anhänger*innen von George Lucas Sternenkrieg bauen mit Revell-Modellbausatz den Sternzerstörer nach, Tomb Raider-Enthusiast*innen stellen sich eine lebensgroße Frau Croft ins Arbeitszimmer – und wer sich in Assassin’s Creed schockverliebt hat, kann bald ein besonderes Schmuckstück aus den Spielen nachkaufen.

Die Rede ist von Altaïrs Schwert – jener Klinge, die Fans der Meuchelmörder-Saga vor allem durch die Ezio-Trilogie vertraut sein dürfte. Sprich: anhand der Serienteile Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Revelations, dürften Spieler*innen Bekanntschaft mit dieser Schneide gemacht haben. Jetzt wird eine originalgetreue Nachbildung dieser Waffe nachbestellbar – zum Hammerpreis.

Schneidet euch eine Scheibe von Assassin’s Creed ab – Schwert von Altaïr

Hinter dieser, zumindest auf Produktbildern, originalgetreu wirkenden Nachbildung von Altaïrs Schwert, stecken die Mädels und Jungs von Raven Forge. Die beiden Gründerköpfe hinter der kleinen Firma mit Sitz in Großbritannien, sind laut eigenen Angaben mit „einer tiefergehenden Liebe für alles von Bladerunner, Herr der Ringe, Terry Pratchett, Das fünfte Element und allem dazwischen“ aufgewachsen. Ein Blick in das Produkt-Portfolio von Raven Forge offenbart: Hier dürften vor allen Dingen Fangirls und -boys von Assassin’s Creed Valhalla glücklich werden.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn Trinkhörner, Pizza-Äxte und reihen sich neben Lizenzprodukten zu Harry Potter, Game of Thrones – und eben auch Assassin’s Creed. Wer also schon nicht bei der hochwertig gefertigten Figur von Evie und Jacob Frye aus dem Hause Pure Arts angesichts des vierstelligen Einkaufpreises entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlug? Die (oder der) wird Altaïrs Schwert als veritables Schnäppchen empfinden.

Etwas mehr als 300 Euro soll das Schmuckstück kosten – wobei da natürlich anfallende Kosten durch die Lieferung von der britischen Insel nach Deutschland noch nicht mitgerechnet sind. Also: Wer sich anstelle von Norman Rockwell-Gemälden oder Kuckucksuhren gerne Schwerter an die Wand hängt, kann jetzt vorbestellen. In Empfang nehmen dürftet ihr Altaïrs Schwert als Besteller*in dann im Mai 2025, wie bei Raven Forge nachzulesen steht.

Was halten die Assassin’s Creed-Fans von Altaïrs Schwert?

Wer jetzt vermutet, Ubisoft & Co. würden für diesen kostspieligen Fan-Artikel an den Pranger gestellt, der irrt. Neben Kommentaren auf Twitter, die sich durchaus kritisch mit dem hohen Verkaufspreis beschäftigen („Sieht toll aus. Schade, dass es doppelt so viel kostet, als die meisten bezahlen würden“), zeigt sich die Community tendenziell zugeneigt („Oje, das ist wunderschön“, „Oh mein Gott“) bis euphorisch („Noch nie in meinem Leben habe ich etwas so schnell bestellt“). Ob ihr Fan genug seid, um euch die Nachbildung von Altaïrs Schwert in den Warenkorb zu schubsen, müsste ihr natürlich selber mit eurem Geldbeutel vereinbaren.

Apropos den sprichwörtlichen Reibach machen mit Artikeln für Fans: Hütet euch stets vor Betrugsversuchen – wie dieser Stählerne-Bruderschaft-Statue aus Fallout, so bei Facebook aufgetaucht.

Quellen: Raven Forge, Instagram / ravenforgeltd, Twitter / @assassinscreed, @wolfpacks117, @Dan_s000, @leos496372, @TechBoi68