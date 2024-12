Assassin’s Creed Shadows: Alternative Enden? Entwickler verraten, wie eure Entscheidungen die Story beeinflussen

In gewohnter Manier setzen die Entwicklerinnen und Entwickler auch mit Assassin’s Creed Shadows – dem taufrischen Ableger der populären Meuchelmörder-Reihe – wieder auf Entscheidungsvielfalt. Doch beeinflusst diese auch den möglichen Ausgang des Action-Rollenspiels?

Fragen wie diesen hat sich Ubisoft jüngst gestellt. Ob es alternative Enden geben soll und in welcher Art und Weise euer ganz eigener Weg durch das feudale Japan den Spielverlauf verändert, verrät man uns damit ganz konkret.

Assassin’s Creed Shadows: So steht es um das Ende des Spiels

Im Rahmen eines Ask Me Anythings auf Reddit stellten sich einige der verantwortlichen Entwicklerinnen und Entwickler bereits vor ein paarTagen den brennendsten Fragen der Community. Einige dieser zielten beispielsweise auf das Season-System des Spiels ab, andere wiederum wollten Informationen zur Spielzeit oder den Waffen und Rüstungen von Assassin’s Creed Shadows in Erfahrung bringen.

Ob der aktuelle Assassinen-Ableger am Ende für jeden gleich verläuft, oder wir uns auf einen alternativen Abspann, der von unseren Entscheidungen abhängt, einstellen dürfen, wurde dabei ebenso offenbart.

Schon in den Vorgängern Shadows, also Odyssey und Valhalla, waren verschiedene Schlussszenen möglich. So kam es, dass im griechisch gehaltenen Odyssey am Ende unterschiedliche Spielcharaktere überleben dürften – je nachdem, welche Entscheidungen im Laufe der Story getroffen wurden. In Assassin’s Creed Shadows soll das anders laufen, wie Narrative Director Brooke Davies nun erklärt.

„Die Geschichte von Shadows gipfelt in einem einzigen, kanonischen Ende. Dennoch gibt es viele einzigartige Wege, die zu diesem Punkt führen, und die vor allem bestimmen, wer auf dem Weg dorthin an deiner Seite ist (und wer nicht)“, heißt es seitens Davies recht konkret. Trotzdem sollen die Entscheidungen, die Spielerinnen und Spieler treffen, auch weiterhin von essenzieller Bedeutung sein, damit die Story trotz eines kanonischen Endes nicht linear verläuft.

Entscheidungsvielfalt vs. Kanon-Modus

Wie schon Ubisofts Narrative Director etwas blumiger versprach, sollen wir also nach wie vor verschiedene Auswahlmöglichkeiten an die Hand gegeben bekommen. Diese spiegeln sich eben nur nicht ganz so stark in alternativen Abzweigungen des Handlungsverlaufs wider, wie es zum Beispiel noch in Odyssey der Fall war. Es käme auf die Details an und allein, dass wir uns in den Aufträgen entscheiden müssen, Samurai Yasuke oder die Kunoichi Naoe zu wählen, dürfte den Story-Ablauf sowie das Gameplay zu Genüge nuancieren.

Ein weiteres Beispiel dafür sind die Allianzen, die wir schließen und mit wem wir ein romantisches Techtelmechtel eingehen, das sogar in einer langfristigen Beziehung münden kann. Ganz anders sieht das alles im Kanon-Modus aus.

Wollt ihr Assassin’s Creed Shadows genau so beim Nachspielen der Story erleben, wie es sich die Schreiberlinge seiner Lore auch tatsächlich vorgestellt haben, habt ihr dazu ebenfalls Gelegenheit. So soll es nämlich den bereits benannten Kanon-Modus geben, der uns sämtliche Entscheidungsgewalt abnimmt und strikt nach Vorstellung der Schöpfer wählt.

Was es mit dem Kanon-Modus von Assassin’s Creed Shadows genau auf sich hat, erklären wir euch an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich. Und auch, was das Q&A mit dem Team von Ubisoft wie die aufgehende Sonne über Fujiyama noch ans Licht gebracht, wollen wir euch nicht vorenthalten.

Quellen: Reddit / ubi-louu