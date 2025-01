Assassin’s Creed Shadows: So groß ist die Map wirklich – Einordnung mit den Vorgängern

Die Assassin’s Creed-Spiele haben in den letzten Jahren gerne mal am Größenwahn geknabbert – zumindest was ihre Spielwelten angeht. Beim jüngsten Serienteil, Assassin’s Creed Shadows, wird es deshalb wieder etwas kleiner und gemütlicher, ohne die Ausuferungen einer Open World aus dem Auge zu verlieren.

Das ließ Ubisoft in der Vergangenheit bereits verlautbaren, ohne aber genau auf die Größe der Spielwelt einzugehen. Dank eines YouTubers wissen wir aber nun, worauf wir uns einlassen müssen. Wir möchten es einmal so ausdrücken: Klein ist das noch lange nicht.

Assassin’s Creed Shadows: So groß ist die Map genau

Eines solltet ihr vorweg wissen: Die genauen Quadratkilometer sind seitens Ubisoft nicht bestätigt, sie dürften aber ziemlich nah an die Realität herankommen. Die Größe von Assassin’s Creed Shadows hat der Kanal DG VFX anhand von Bilder- und Videomaterial sowie mithilfe der vor kurzem geleakten Map berechnet.

Demnach kommt Assassin’s Creed Shadows seinen Nachforschungen zufolge auf einen spielbaren Bereich von 84 km². Die komplette Map soll sogar 125 km² groß sein, umfasst dann aber auch Gewässer und nicht betret- oder erklimmbare Regionen. Das klingt nach einem ziemlichen Batzen, aber damit landet das feudale Japan trotzdem nicht ganz oben.

Lesetipp: Mit dem ersten DLC wird Shadows noch größer – für manche ist er sogar kostenlos

Dort lässt sich Assassin’s Creed Odyssey nieder, welches auf satte 130 km² kommt – reine Landmasse wohlgemerkt. Zusammen mit der Wasserfläche sind es sogar stolze 256 km². Auch Assassin’s Creed Valhalla ist mit rund 94 km² Fläche alleine in England ein echter Brocken. An diese beiden reicht Shadows nicht heran, muss sich aber keinesfalls verstecken.

Im Vergleich mit dem dritten großen Rollenspiel-Ableger im Bunde, Assassin’s Creed Origins, ist Shadows sogar ein kleines bisschen größer. Das antike Ägypten kommt in der Landmasse auf etwa 80 km² laut der Liste von DG VFX.

Größe ist echt nicht alles

Allerdings sind Zahlen bekanntlich Schall und Rauch und nichts sagt so wenig über die Qualität einer offenen Welt aus wie ihre Größe. Am Ende spielt nämlich vor allem der Inhalt eine entscheidende Rolle: Wenn nur Langeweile herrscht, dann helfen auch 200 km² herzlich wenig, um Spieler*innen zu begeistern.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Assassin’s Creed Shadows mit seiner Open World zu begeistern weiß, können wir derzeit noch nicht sagen – wir müssen uns sogar noch länger auf die Antwort gedulden. Vor kurzem hat Ubisoft den Release des jüngsten Serienteils wieder einmal verschoben.

Quelle: YouTube / @DG VFX