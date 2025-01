Assassin’s Creed Shadows: Neue Ankündigung – Das bekommen Fans „ab sofort“

Ubisoft hat offiziell bekanntgegeben, dass Assassin’s Creed Shadows ab sofort vorbestellt werden kann. Der Titel spielt im feudalen Japan des 16. Jahrhunderts und wird am 20. März 2025 veröffentlicht.

Zugänglich ist der neueste Teil der bekannten Reihe dann für diverse Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows PC (über Ubisoft Store, Steam und Epic Games Store), Amazon Luna sowie Macs mit Apple Silicon. Zudem wird er über den Abo-Dienst Ubisoft+ verfügbar sein.

Assassin’s Creed Shadows: Editionen, Vorbestellerboni und Erweiterung

Darüber hinaus erscheint Assassin’s Creed Shadows in mehreren Editionen. Neben der Standard Edition bietet Ubisoft eine Digital Deluxe Edition und eine Collector’s Edition an. Beide Sondereditionen enthalten exklusive Inhalte wie kosmetische Gegenstände, zusätzliche Kenntnispunkte sowie physische Sammlerstücke in der Collector’s Edition. Diese umfasst unter anderem eine 40 Zentimeter große Figur von Naoe und Yasuke, ein Steelbook, ein Artbook und weitere Extras.

Spielerinnen und Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten die Erweiterung Die Klauen von Awaji kostenlos. Diese führt euch auf eine neue Insel, wo euch eine gefährliche Fraktion, die Sanzoku Ippa, verfolgt. Die Erweiterung bietet über zehn Stunden neue Inhalte, darunter neue Fähigkeiten, Ausrüstung und eine zusätzliche Waffe für Naoe. Zudem gibt es exklusiv für Vorbesteller*innen die Bonus-Quest Ein Hundeleben.

Wer eine physische Kopie bevorzugt, kann die Standard Edition bei teilnehmenden Händler*innen erwerben. Media Markt und Saturn bieten ein exklusives Steelbook, während Amazon mit einer Limited Edition aufwartet, die das Naoe Charakterpaket Sekiryuu enthält. Weitere Informationen zu den Zugänglichkeitsfeatures findet ihr auf dem offiziellen Ubisoft-Blog.

Das erwartet euch in Assassin’s Creed Shadows

In Assassin’s Creed Shadows schlüpft ihr in die Rollen von Naoe, einer erfahrenen Shinobi-Assassinin, und Yasuke, dem legendären Samurai. Die Geschichte führt euch durch die politisch turbulenten Zeiten der japanischen Einigung, während ihr historische Persönlichkeiten trefft und die Schicksale der beiden Hauptfiguren miteinander verwebt.

Der neue Story-Trailer gibt einen ersten Eindruck der Handlung und zeigt ein Land im Umbruch, geprägt von Kriegen und fremden Einflüssen. Daimyo Oda Nobunaga spielt dabei eine zentrale Rolle, während Naoe und Yasuke einen neuen Weg für das Credo in Japan beschreiten.

Hier könnt ihr euch das neueste Video von Ubisoft direkt anschauen:

