Assassin’s Creed Shadows: Wildes Switch 2-Gerücht befeuert unverhofften Konsolen-Neustart

Immer näher rückt der Release von Assassin’s Creed Shadows. Bereits am 14. Februar schleicht sich das neueste Meuchelmörder-Spiel aus dem Hause Ubisoft an – diesmal geht’s mit Ninja Naoe und Samurai Yasuke ins feudale Japan.

Aufschlagen wird das Action-Adventure mit starkem Rollenspieleinschlag mitunter auf dem Heimcomputer, der aktuellen Konsolengeneration von PlayStation und Xbox – und bei Nintendo? Für Nintendos Current-Gen-Spielekonsole ist Assassin’s Creed Shadows wenig überraschend nicht angedacht. Das könnte sich aber mit Blick auf die Next-Gen einer Switch 2 ändern – zumindest, wenn ihr einem namhaften Leaker Glauben schenkt.

Erscheint Assassin’s Creed Shadows für die Switch 2?

Das Salz in der Gerüchteküche ist diesmal der als Nash Weedle bekannte Insider aus Spanien. Leser*innen von 4P dürfte der Knabe kein Unbekannter sein, immerhin munkelte der Mann in der Vergangenheit zu einem dritten Teil von Ori and the Blind Forest und dem Sprung der Bayonetta-Trilogie auf die Switch 2.

Wieder zur Switch 2, diesmal in der Geschmacksrichtung Assassin’s Creed Shadows, twitterte Nash Weedle Mitte August 2024. Und da sich das News-Karussell zu Nintendos Nachfolge-Konsole immer schneller dreht, wollen wir euch auch diesen potenziellen Leak nicht vorenthalten.

https://www.twitter.com/NWeedle/status/1823090077268103498

Denn am 12. August letzten Jahres twitterte Nash Weedle wie folgt: „Leak-Express: Assassin’s Creed Shadows wird auf Switch 2 portiert. Es soll zum Startzeitpunkt der neuen Nintendo-Konsole bereitstehen“, schreibt er. Schiebt dann hinterher: „Die Portierungen von Assassin’s Creed Mirage, Valhalla, Odyssey und Origins werden ebenfalls erfolgen. Die letzten Beiden in einem Paket.“ Laut des nicht unbekannten Insiders solle also nicht nur ein Assassin’s Creed Shadows zum Release der Switch 2 nachrücken – sondern direkt die wichtigsten Assassin’s Creed-Titel der letzten Jahre.

Nochmal an Glaubhaftigkeit gewinnt Nash Weedles Aussage, als ihm Necro Felipe in seiner Funktion als Chefredakteur von Universo Nintendo zur Seite springt – und kommentiert unterstützend mit: „Die Aussage zu Shadows kann ich bestätigen.“ Wir gehen davon aus, dass sowohl Weedle als auch Felipe eine native Version von Shadows für die Switch 2 meinen. Sprich: Die Hardware der Switch 2 würde den 14. Hauptteil der Meuchelmörder-Saga selber stemmen – und nicht über die Cloud streamen.

Wird Shadows wirklich für die Switch 2 veröffentlicht?

Dabei müsst ihr unbedingt beachten: Das Ganze ist zum Zeitpunkt aktuell nicht mehr als ein fundiert wirkendes Gerücht und als solches mit einer gesunden Portion Vorsicht zu genießen. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass es bei Ubisoft aktuell kriselt, wäre es kein Wunder, würden sich die Franzosen mit ihrer Vorzeige-Reihe auf der familienfreundlichen Konsole eine neue Spieler*innenschaft erschließen wollen.

Ob damit hinter den Erwartungen zurückbleibende Verkaufszahlen eines Star Wars Outlaws oder ein Misserfolg wie Skull & Bones korrigiert werden kann, bleibt erstmal Zukunftsmusik – wie auch ein Jason Schreier berichtet. Worin ihr hingegen direkt im Hier und Jetzt eintauchen könnt: In eben genanntes Star Wars Outlaws, dass mit einer Mixtur aus „Schleichen, Schießen, Schmuggeln“ eine grundsolide Testwertung bei uns abgreifen konnte.

Quellen: Twitter / @NWeedle, necrolipe, Bloomberg