Assassin’s Creed Shadows: Der Release verschiebt sich – ihr profitiert trotzdem davon

Turbulente Zeiten bei Ubisoft und betroffen davon ist vor allem Assassin’s Creed Shadows. Der französische Publisher hat bekanntgegeben, dass der neue Serienteil nicht wie geplant im November erscheint.

Stattdessen nimmt sich der Japan-Ausflug mit Naoe und Yasuke noch einige zusätzliche Monate Zeit. Nicht nur das: Der kommende Ableger läutet die Steam-Rückkehr von Ubisoft-Spielen ein, während sich das Team zudem von einer zuletzt etablierten Tradition verabschiedet – es ist das Resultat eines enttäuschenden Star Wars Outlaws.

Assassin’s Creed Shadows: Der neue Releasetermin

Laut Ubisoft erscheint Assassin’s Creed Shadows nun am 14. Februar 2025, sprich am nächstjährigen Valentinstag. Und das obwohl das Spiel eigentlich laut Ubisoft eigentlich „fertiggestellt“ ist. Warum also nun die mehrmonatige Verschiebung?

„Uns haben die Erfahrungen aus der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws dazu veranlasst, zusätzliche Zeit für den weiteren Feinschliff des Titels vorzusehen“, so heißt es in einer Pressemitteilung. Anders ausgedrückt: Ubisoft will die nächste finanzielle Enttäuschung vermeiden, sondern braucht ganz dringend ein wirklich positives Ergebnis.

Das unterstreicht noch eine weitere Neuerung: Assassin’s Creed Shadows wird ab dem ersten Tag auf Steam erhältlich sein. Nachdem Ubisoft jahrelang nur noch im Epic Games Store und auf Ubisoft Connect die eigenen Spiele veröffentlichte, kehrte man zuletzt wieder zaghaft zurück. Im kommenden Jahr ist man dann wieder komplett dabei – ein Eingeständnis, dass sich die PC-Politik am Ende nicht ausgezahlt hat.

Season-Modell fliegt raus

Außerdem verabschiedet sich Assassin’s Creed Shadows vom Season Pass-Modell. „Alle Spieler können das Spiel am 14. Februar zur gleichen Zeit genießen“, heißt es. Das heißt aber nicht, dass es keine Erweiterungen mehr gibt.

Denn wer vorbestellt, der erhält den ersten DLC gratis, so Ubisoft weiter. Wie es danach weitergeht, bleibt aber offen. Möglicherweise ist man sich selbst noch nicht sicher, in welchem Umfang man die Geschichte von Naoe und Yasuke nach dem Release pflegen wird.

Immerhin: Wer bereits zugegriffen hat, erhält demnächst sein Geld zurück. Alle Vorbestellungen werden zurückerstattet, wie es in einem Twitter-Beitrag des Unternehmens heißt. Was die Verschiebung von Shadows für die Zukunft von Assassin’s Creed bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung dürfte Ubisoft aber gewiss nicht leicht gefallen sein.

