Assassin’s Creed Shadows: Diese neue Sammler-Edition sollte kein Fan verpassen

Wissen wir alle längst: Assassin’s Creed Shadows wurde verschoben, erscheint jetzt am 14. Februar 2025. Was nicht unbedingt jede*r weiß: Parallel wird auch ein dazugehöriges Lösungsbuch auf den Markt geworfen. Nicht nur das. Denn wie auch beim eigentlichen Spiel wird das Lösungsbuch als Collector’s Edition feilgeboten.

Mit welchem Preisschild das Büchlein behangen ist, und mit welchen Inhalten diese Fachliteratur der spielerisch wertvollen Art aufwartet? Das legen wir euch ziemlich zügig dar – ganz ohne lästiges Umblättern.

Was bietet das offizielle Lösungsbuch zu Assassin’s Creed Shadows – und die Collector’s Edition?

Mal ehrlich: Wer unter uns älteren Gamer*innen erinnert sich nicht nostalgisch verbrämt an das goldene Zeitalter gedruckter Lösungsbücher? Die beiden Lösungsbücher zu Assassin’s Creed Shadows beweisen jetzt: Diese Epoche hallt bis heute nach. Das Lösungsbuch des kommenden Meuchelmörder*innen-Blockbusters erscheint in zwei Versionen: einmal als Standard Edition, dann als (hoffentlich) noch wertigere Collector’s Edition.

Bei Online-Händler Amazon ist „Assassin’s Creed Shadows – Das offizielle Buch: Standardedition“ bepreist mit 25 Euro, demgegenüber „Assassin’s Creed Shadows – Das offizielle Buch: Collector’s Edition“ ruft einen Verkaufspreis von 35 Teuronen ab. Als Veröffentlichungsdatum wird bei beiden Versionen der 14. Februar angegeben – eben jener Stichtag, an dem wir mit den beiden Protagonist*innen Naoe und Yasuke ins feudale Japan aufbrechen werden.

In seiner Kindheit hat Patrick im Zeitschriftenhandel das Lösungsbuch zum ersten Tomb Raider von Core Design entdeckt. Das Besondere: Im Lösungsbuch steckte eine CD, auf der die Vollversion von Frau Crofts erstem Abenteuer gebrannt war. Also, ganz legal. Ehrlich jetzt. Wurde damals halt so verkauft. Es waren andere Zeiten, damals.

Womit euch die höherpreisige Collector’s Edition lockt? Vor allem das von der regulären Edition abweichende, stylische Hardcover und zusätzlich 32 Buchseiten sind es, die euch entgegenflattern. Aber egal, ob Sammler- oder Standard-Edition: Die beiden Bücher bieten inhaltlich wohl das, was in jedes vernünftige Lösungsbuch gehört. Darunter eine katalogartige Auflistung aller im Spiel auftauchenden Gegenstände, aufgeschlüsselte Fertigkeitsbäume – und vielleicht am wichtigsten: ein spoilerfreien Leitfaden über jedwede Story-Hauptmissionen; wobei auch optionale Missionsziele aufgelistet werden.

Wieso gibt’s heute eigentlich noch Lösungsbücher?

Stellt sich abschließend die Frage: Wieso werden in Zeiten von jederzeit kostenlos abrufbaren Information der unendlichen Weiten des Internets noch Lösungsbücher in unsere Arme geworfen? Dazu gibt der verantwortliche Fachverlag Piggyback einen Dreiklang aus Liebe zu Fan-Communitys, hochwertigen Produkten und Gaming-Fachwissen an. Nach diesem Credo erscheint jährlich ein Lösungsbuch zu einer ausgewählten Spielveröffentlichung – zuletzt etwa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oder Cyberpunk 2077.

Und wer Assassin’s Creed-Fan ist, dessen ungeachtet auf gebundene und papierne Lösungs-Literaturen verzichten kann, klickt sich schlicht durch das üppige Assassin’s Creed-Wiki. Abseits gedruckter Meuchelmörder*innen – hin zu einer wahrlich ungewöhnlichen Zusammenarbeit: Denn was in Dreiteufelsnamen ist Reverse: 1999, und was hat das mit Assassin’s Creed zu tun?

