Assassin’s Creed Shadows: Das muss euer PC leisten – ein Feature wird zum Knackpunkt

In rund anderthalb Monaten soll Assasssin’s Creed Shadows erscheinen, sofern Ubisoft das Spiel nicht noch einmal verschiebt. Falls ihr auf dem PC direkt ins feudale Japan eintauchen wollt, müsst ihr aber erst einmal sicherstellen, ob eure Hardware überhaupt bereit ist.

Aus diesem Grund hat der französische Publisher mittlerweile die Systemanforderungen von Assassin’s Creed Shadows verraten. Die fallen überraschend detailliert aus, denn es werden gleich acht verschiedene Optionen aufgezeigt. Allerdings müsst ihr in allen Szenarien mit Raytracing leben, welches ordentlich an der Leistung knabbert.

Assassin’s Creed Shadows: So stark muss euer PC mindestens sein

Ubisoft unterscheidet jedoch zwischen selektivem Raytracing, Standard Raytracing und extremen Raytracing, welches teils einen deutlichen Unterschied macht. Ersteres aktiviert die Option lediglich im Hideout-Feature von Assassin’s Creed Shadows. Laut dem Publisher sei dies dort zwingend notwendig und das Team habe an eine softwareseitige Lösung gedacht, weshalb auch ältere Grafikkarten nicht außer Acht gelassen werden.

In der offenen Spielwelt und im restlichen Spiel gibt es dann kein Raytracing. Die Systemanforderungen fallen dann wie folgt aus:

Minimale Anforderungen Empfohlene Anforderungen Enthusiast 1 Enthusiast 2 geeignet für 1080p & 30 FPS 1080p & 60 FPS 1440p & 60 FPS 4K & 60 FPS Grafikeinstellung Niedrig Mittel Hoch Hoch Prozessor (CPU) Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-12700K oder AMD Ryzen 7 5800X 3D Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5700 oder Intel Arc A580 Nvidia GeForce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 6700 XT oder Intel Arc B580 Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super oder AMD Radeon RX 7900 XT Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB

Auffällig: Ubisoft nennt in den Systemanforderungen lediglich beim Speicherplatz, dass eine SSD Voraussetzung ist. Wie viele Gigabyte allerdings benötigt werden, geht daraus nicht hervor. Rechnet aber angesichts der offenen Spielwelt mit 100 Gigabyte oder mehr. Wir ergänzen die Information mit offiziellen Angaben, sobald diese uns vorliegen.

So viel Power braucht es für mehr Raytracing

Falls ihr Assassin’s Creed Shadows mit umfassenden Raytracing erleben wollt, müsst ihr noch tiefer in die Hardware-Kiste greifen. Denn dann wird eine moderne Grafikkarte auf jeden Fall zur Pflicht, in der höchsten Stufe werden AMD-GPUs nicht einmal mehr unterstützt.

Lesetipp: Ab sofort könnt ihr das neue Assassin’s Creed auch vorbestellen

Der Grund dafür liegt in der Nutzung von Echtzeit-Global-Illumination und Reflektionen, die bei Nvidia mit der RTX 40er-Reihe an Bord sind. Dementsprechend finden sich in den höchsten Einstellungen auch nur Empfehlungen für den grünen Chipriesen, während AMD-Nutzer leer ausgehen.

Hier jetzt aber einmal die Systemanforderungen für die Raytracing-Optionen:

Raytracing Minimum Raytracing Empfohlen Raytracing Enthusiast Raytracing Extreme geeignet für 1080p & 30 FPS 1440p & 60 FPS 1440p & 60 FPS 4K & 60 FPS Grafikeinstellung Hoch Hoch Ultra Ultra Prozessor (CPU) Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-13700K oder AMD Ryzen 7 7800X 3D Intel Core i7-13700K oder AMD Ryzen 7 7800X 3D Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 6700 XT oder Intel Arc B580 Nvidia GeForce RTX 4070 Super oder AMD Radeon RX 7800 XT Nvidia GeForce RTX 4080 Nvidia GeForce RTX 4090 Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB

Natürlich lässt sich dank eines umfangreichen Optionsmenüs alles einstellen, so dass es an eure Hardware angepasst ist. Darüber hinaus gibt es ein internes Benchmark-Tool, mit dem ihr dann schauen könnt, wie viel Leistung ihr in Assassin’s Creed Shadows erhaltet. Zu guter Letzt gibt es Support für HDR, Ultra-Wide-Monitore, Multi-Monitor-Setups und einiges mehr.

Falls ihr anhand der Systemanforderungen merkt, dass ihr unter Umständen nachbessern müsst: Bis zum 20. März, dem Releasetermin des Open World-Action-Adventures, ist noch etwas Zeit. Wie uns der Titel bisher gefallen hat, verraten wir euch in unserer Preview zu Assassin’s Creed Shadows.

Quelle: Ubisoft, Reddit / @White24Room