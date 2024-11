Avowed: Auf diesem Weg zahlt ihr keinen einzigen Cent für das neue Action-Rollenspiel

Seid ihr schon ganz scharf auf Obsidians neues Rollenspiel-Schwergewicht Avowed, aber gerade etwas knapp bei Kasse? Womöglich liegt die Lösung für euer Problem in einer ganz anderen fantastischen Welt – vorausgesetzt, ihr seid in dieser etwas besser betucht als in der echten.

Seinen Release im kommenden Jahr feiert Avowed nämlich auch in Blizzards Battle.net-Launcher. Dies eröffnet euch die Möglichkeit, an das RPG zu kommen, ohne dabei auch nur einen müden Cent auszugeben.

Avowed: Über Battle.net spart ihr euch 70 Euro – wenn ihr genug Gold habt

Über Blizzards hauseigenen Store könnt ihr Avowed bereits jetzt für 69,99 Euro vorbestellen – wahlweise auch in der 20 Euro teureren Premium Edition, die euch ganze fünf Tage früher in die Welt von Eora entführt. Wer sich das Geld lieber sparen möchte, aber zufällig in der World of Warcraft, die ebenfalls über den Battle.net-Launcher läuft, noch etwas Gold auf der hohen Kante liegen hat, hat Glück.

Investiert ihr ein schmuckes Sümmchen von rund zwei Millionen Taler der Ingame-Währung in die sogenannten WoW-Token, die ihr wiederum für knapp 13 Euro Battle.net-Guthaben (oder einen Monat Spielzeit) eintauschen könnt. Der Preis für ein Token liegt auf den europäischen Servern aktuell bei rund 330.000 Gold, sprich ihr benötigt etwa 1,8 Millionen für die Standard- und knapp 2,3 Millionen Münzen für die Premium-Variante von Avowed.

Solltet ihr grundlegend gerne in die Welt der Kriegskunst abtauchen, aber euer Inventar nicht gerade vor Gold überlaufen, können wir euch an dieser Stelle beruhigen: Obsidians neuester Titel soll erst am 18. Februar 2025 seinen Release feiern, womit euch also noch gut drei Monate bleiben, um genug Kräuter, Erze oder Leder zu farmen oder sie mit euren Handwerksberufen weiter zu verarbeiten, um Rüstungen und Waffen im Auktionshaus gewinnbringend an den Orc oder die Elfin zu bringen. Und vielleicht meint es der Loot-Gott ja sogar gut mit euch und ihr dürft euch über einen gefragten Random-Drop im Dungeon freuen, der euch noch schneller zum kurzzeitigen Reichtum verhilft.

Dass Avowed über Battle.net erscheint, ist in diesem Zusammenhang also ein gleich doppelt günstiger Umstand, denn klar war dies keineswegs von vornherein. Bis jetzt waren die einzigen Spiele bei Battle.net, die nicht aus Blizzards eigenen Reihen stammen, nämlich von Activison, mit dem man 2008 fusionierte. Auch andersherum dauerte es eine ganze Weile, bis Blizzards Spiele vor gar nicht allzu langer Zeit erstmals ihren Weg zu Steam fanden. Im vergangenen Jahr schluckte dann schlussendlich Microsoft den Konzern für rund 69 Milliarden US-Dollar und nun scheint es, also wolle man direkt einmal etwas Gewinn aus der gewaltigen Investition schöpfen.

Microsofts erste Vorstöße im Blizzard-Kosmos

Schon in der jüngeren Vergangenheit stattete man die Titel in Blizzards Store mit dem Zusatz „im Game Pass enthalten“ aus, nun folgt mit dem Release von Avowed über den Battle.net-Launcher also nur der zu erwartende nächste Schritt. Und wer weiß: Womöglich folgen dem Fantasy-Rollenspiel in der Zukunft ja noch weitere Titel aus Microsofts mächtigem Entwickler-Portfolio, wobei eben jenes mit Diablo und Warcraft immerhin gut zum restlichen Aufgebot der WoW-Schöpferinnen und -Schöpfer passt.

Selbstverständlich seid ihr nicht darauf angewiesen, Avowed nur über Microsofts beziehungsweise Blizzards Plattformen zu kaufen: Neben seinem Game Pass-Release, bei dem ihr den Titel zum Preis einer wesentlich geringeren monatlichen Gebühr direkt zum Launch anzocken könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, ihn bei Steam zu eurer Bibliothek auf Valves Spieledistributionsplattform hinzuzufügen.

Die sieben wichtigsten Dinge, die ihr schon vorab zu Obsidans Hype-RPG wissen solltet, verraten wir euch natürlich ebenfalls vorab. Auch wir durften bereits einen Blick ins Land der Lebenden werfen und waren ganz angetan von Avoweds Gameplay, das fast Skyrim-Feeling versprüht.

Quellen: Battle.net / Avowed, Xbox / Avowed, Steam / Avowed