Avowed: Die 7 wichtigsten Dinge, die ihr zum Rollenspiel-Hype wissen müsst

Angesichts der Tatsache, dass ein Fallout 5 aus dem Hause Bethesda oder ein neues The Elder Scrolls wohl noch bis zum berühmt berüchtigten Sankt-Nimmerleinstag auf sich warten lässt, schniefen Rollenspiel-Fans trauernd ins Taschentuch. Doch haltet ein, ihr gebeutelten Seelen unter den RPG-Fanatiker*innen: Avowed nähert sich in Siebenmeilenstiefeln!

Derselbe Entwickler, welcher uns bereits das technisch schwachbrüstige, dafür spielerisch umso stärkere Fallout New Vegas beschert hat – was wir von 4P nebenbei bemerkt mit einer ordentlichen 8,5er-Wertung honoriert haben – wird bereits Anfang nächsten Jahres mit Avowed um die Ecke kommen. Einem Rollenspiel, das aussieht, als wäre The Elder Scrolls: Oblivion in einen Zauberbrunnen gefallen – und als nigelnagelneues Hardcore-RPG wieder auferstanden. Unser Übersichtsartikel liefert euch die wichtigsten Schlüsselinformationen zur Rollenspielhoffnung.

Release-Datum: Wann erscheint Avowed?

Nach einer jüngsten Verschiebung von Avowed, in deren Zuge zunächst vage Anfang 2025 als neuer Veröffentlichungstermin angekündigt wurde, konnte mittlerweile der 18. Februar 2025 als genauerer Termin für den Release eingekreist werden. Als Grund für die Verschiebung wurde angegeben, man wolle bei Microsoft dafür sorgen, dass Avowed zwischen den großen Gaming-Releases nicht untergeht.

So many games coming! As such, we're moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players' backlogs some breathing room.



— Xbox (@Xbox) August 2, 2024

PC und Xbox: Für welche Plattformen wird Avowed verfügbar sein?

Erscheinen wird Avowed für den PC und Xbox Series X|S. Ab dem ersten Tag auch im Xbox Game Pass, allerdings dann nur in der PC- und Ultimate-Variante.

Einige Charaktere zaubern Gegner gegen die Wand – da bekommt Harry Potter weiche Knie. Credit: Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment

Story: Wovon handelt Avowed?

Avowed spielt in der Welt von Pillars of Eternity (2015); einem Rollenspiel mit isometrischer Draufsicht, ebenfalls entwickelt von Obsidian Entertainment. Wir bei 4P resümierten damals über das Oldschool-Rollenspiel, es käme einem genüsslichen Pfeiferauchen mit Fantasy-Opa Tolkien gleich – und honorierten das Rollenspiel mit einer amtlichen 9.0er-Wertung. Kenner*innen von Pillars of Eternity und der spielerisch ähnlich gestrickten Fortsetzung Pillars of Eternity 2: Deadfire (2018) werden also die Spielewelt in Teilen wiedererkennen, doch dieselbe dürfte sich in Avowed deutlich anders anfühlen.

Der erste große Unterschied zwischen Avowed und Pillars olf Eternitry ist, dass Avowed die Geschehnisse nicht länger aus der Vogelperspektive präsentiert, sondern aus der Egoperspektive. Der Perspektivwechsel hat auch mit der Plattformfrage zu tun – und mit Publisher Microsoft und seiner Spielekonsole Xbox. Denn während die beiden Pillars noch als pure PC-Titel erschienen sind, die eher als Nachgedanke einige Jahre später für die Xbox veröffentlicht wurden, wird Avowed direkt für Microsofts Spielekonsole und den Xbox Game Pass erscheinen.

Erstaunen würde es demnach nicht, sollte die Steuerung auf den Xbox-Controller ausgelegt sein. Im Spiel selbst übernehmt ihr die Rolle eines mächtigen Zauberers, dem die Einheimischen auf der Insel, zu der ihr entsandt werdet, stark misstrauen. Um die euch skeptisch Beäugenden auf eure Seite zu bringen, musst ihr Taten sprechen lassen.

Lasst euch von der pittoresken Postkartenlandschaft nicht düpieren. Die Welt von Avowed hat’s faustdick hinter den Ohren. Credit: Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment

Spieltrieb: Wie wird das Gameplay zu Avowed sein?

Die grafische Präsentation der bisher veröffentlichten Trailer drängt Vergleiche mit der Elder-Scrolls-Reihe aus dem Hause Bethesda auf – doch laut Microsoft-Boss Phil Spencer soll sich Avowed in entscheidenden Punkten von einem Skyrim oder Oblivion unterscheiden. Und trotzdem: Die Kämpfe mit ihrer Melange aus Nahkampf und Zaubersprüchen erinnern stark an ein Oblivion.

Spencer ist in einem ausführlichen Interview mit den englischsprachigen Kolleg*innen von IGN auf Fragen eingegangen – auch zu Avoweds Rolle bei Microsoft als ein Titel, der Rollenspiel-Freund*innen ansprechen dürfte. Spaßig sieht der Kampf in den Videos besonders in den Augenblicken aus, wenn ihr beidhändig mit Waffen jongliert.

Display content from YouTube

Allem Anschein nach ist Avowed in einer offenen Spielewelt angesiedelt. Und dann wären da noch die Begleiter*innen, jene ihr während des Spielgeschehens rekrutieren könnte. Xbox Wire hat einige der Begleiter*innen dezent ausgeleuchtet. So werdet ihr Kai, stammend von einem Wüsten-Volk, begegnen. Laut Beschreibung ist Kai Idealist, ehemaliger Soldat und von pragmatischem Temperament. Dann wäre da ein Begleiter namens Giatta, der davon überzeugt ist: Die Seuche, welche ihr als Spieler*in untersucht, sei ein Segen und kein Fluch. Yatzli ist ein Zauberer – als risikobereit und charakterstark wird er noch skizzenhaft gezeichnet.

Open World: Qualität oder Quantität?

Was Größe der Spielewelt angeht, war zu einem früheren Zeitpunkt der Entwicklung eine Open World vom Schlage eines Skyrims geplant. Doch wie Obsidian in einem Gespräch mit PC Gamer klargestellt hat, sei man von diesem Plan abgekommen, um sich auf die Tiefe der Spielewelt zu konzentrieren – statt auf Breite und Quantität.

Darüber, dass im Avowed-Kosmos nicht genug Entdecken steckt, muss sich keine*r sorgen. Denn wie der Developer bei GamesRadar verraten hat, werden „die meisten Spieler*innen nicht 100 Prozent von dem entdecken, was wir für sie gebaut haben“.

Meister Petz kann auch anders: Wenn dieser verseuchte Brummbär sein Maul aufreißt, kann Winnie Puuh einpacken. Credit: Xbox Game Studios, Obsidian Entertainment

Trailer: Welche Bewegtbilder zu Avowed gibt es bislang?

Der Bekanntmachungs-Trailer zu Avowed erschien bereits im Sommer 2020 – und zeigte, wie sich das für erstes Bewegtbild aus einem in Entwicklung befindlichen Rollenspiel gehört, die üblichen RPG-Reizwörter rund um Krieg, Königreiche und Haste-nicht-Gesehen (aber doch schon dutzendfach).

Display content from YouTube

Aussagekräftiger wurde dann der Gameplay-Trailer vor knapp einem Jahr, der Spielewelt, Charaktere, Monstren, Zaubersprüchen präsentierte – und Gameplay-Einblicken natürlich gewährte.

Display content from YouTube

Vor ungefähr einem halben Jahr dann endlich, wurde uns im Rahmen eines fast 8-minütige Deep Dives von den Entwickler*innen gezeigt und erklärt, was wir vom Gameplay erwarten dürfen.

Display content from YouTube

Schließlich im Juni 2024 schlug endlich der Story-Trailer auf – und entführte uns auf eine geheimnisvolle Insel, wo ihr Gerüchten über eine sich ausbreitenden Seuche nachgeht. Eingewickelt ist die Erzählung in ein Geheimnis, das droht, alles zu zerstören – wie sich das halt für einen Fantasy-Stoff gehört.

Display content from YouTube

Obsidian Entertainment: Wer sind die Entwickler hinter Avowed?

Avowed ist ein Titel aus dem Hause Obsidian Entertainment. Und wenn die Mädels und Jungs aus dem kalifornischen Irvine eins sind, dann erprobt im Hochziehen riesiger Rollenspielwelten. Die drei Spiele, mit den aktuell besten Bewertungen bei Steam DB, sind South Park: The Stick of Truth (95,88 Prozent), Fallout: New Vegas (94,97 Prozent) und Pentiment (91,99 Prozent). Während Pentiment eher Obsidians Ausflug in die Avantgarde darstellt, schließlich werden in dem Abenteuerspiel Illustrationen zum Leben erweckt, verorten sich South Park und Fallout: News Vegas in Obsidians Komfortzone: den Rollenspielen.

Andere Belege dafür, dass sich Obsidian Entertainment im Rollenspiel-Genre pudelwohl fühlt, sind beispielsweise Tyranny (2016), The Outer Worlds (2020), Star Wars Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords (2005), oder Neverwinter Nights 2 (2006).

Apropos anstehende Veröffentlichungen: In unserem nicht minder faktenreichen Überblicks-Artikel zu Silent Hill 2 Remake holt ihr euch (fast) alle verfügbaren Informationen zum zweiten Aufguss des Horror-Klassikers ab.

