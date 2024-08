Jetzt bestätigt: Neues Rollenspiel der Fallout: New Vegas-Macher kommt deutlich später

Gestern war es noch ein Gerücht, nun ist es noch vor der gamescom 2024 in Köln bestätigt: Avowed, das neue Rollenspiel von Obsidian, erscheint nicht mehr dieses Jahr.

Obwohl eigentlich für eine Veröffentlichung im dritten oder vierten Quartal 2024 geplant, ändert Publisher Microsoft nun seine Pläne. Um dem eigenen Line-up etwas mehr Freiraum zu gewähren und den Entwickler*innen noch ein paar zusätzliche Monate zu gewähren, wird Avowed jetzt erst im Frühjahr 2025 das Licht der Welt erblicken. Immerhin gibt es schon ein festes Datum.

Avowed verschiebt sich: Der neue Releasetermin

Sofern nichts mehr dazwischen kommt, erscheint Avowed nun am 18. Februar 2025 für PC und Xbox Series X|S. Natürlich auch ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass, allerdings dann nur in der PC- und Ultimate-Variante. Schließlich greifen zu diesem Zeitpunkt schon die kürzlich erfolgten Preiserhöhungen und veränderten Modelle.

Auf Twitter begründet Microsoft die Verschiebung damit, dass schlichtweg im Herbst schon sehr viele Spiele erscheinen. Damit Avowed potenziell nicht zwischen den ganz großen Namen untergeht, gibt man dem Obsidian-RPG einen anderen Termin. Im Falle von Indiana Jones und der Große Kreis bleibt man jedoch weiterhin dabei, dass das Action-Adventure noch 2024 erscheint.

Auch die Starfield-Erweiterung Shattered Space und Towerborne sollen noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken. Für 2025 plant man derweil mit Avowed, South of Midnight, Doom: The Dark Ages und Fable. Ob dieser Plan am Ende jedoch aufgeht, bleibt natürlich noch abzuwarten.

Fans von Rollenspielen müssen nach der Avowed-Verschiebung derweil hoffen, dass das neue Dragon Age im Herbst einschlägt. Immerhin dürfte Dragon Age: The Veilguard nun der größte Genre-Vertreter im Weihnachtsgeschäft werden, fast ohne direkte Konkurrenz.

Quelle: Twitter / @Xbox