Alle Infos zu Silent Hill 2 Remake im Überblick: Release, Plattformen, Systemanforderungen – und Horror-Krankenschwestern

Neben Resident Evil ist Silent Hill eine derjenigen Horror-Reihen, die dank ihrer enormen Popularität nicht nur zahlreiche Fortsetzungen spendiert bekommen haben und eine treue Fan-Gemeinschaft um sich gescharrt hat – auch mit Remakes der beliebtesten Serienteile werden wir dieser Tage beglückt.

Während wir als Claire Redfield bereits in Resident Evil 2 Remake Zombies zerlegt, und auch mit Jill Valentine den Über-Fiesling Nemenis in Resident Evil 3 Remake zerspratzt haben, steht für dieses Jahr endlich die Neuauflage des womöglich beliebtesten Silent Hill-Spiels aus dem Hause Konami an: Silent Hill 2. In diesem Übersichtsartikel versammeln wir (fast) alles, was wir bislang über das sich klammheimlich wie eine Nebelwand heranschleichende Silent Hill 2 Remake wissen.

Wovon handelt Silent Hill 2 Remake?

Die Handlung der Frischzellenkur für das vermutlich beste Kapitel aus der Silent Hill-Reihe, wird sich an der bekannten Handlung aus dem Original-Spiel orientieren. Daher erzählt auch das Remake die Geschichte von James Sunderland, der einen Brief seiner verstorbenen Ehefrau Mary erhält – was den guten Mann zurück nach Silent Hill führt.

Der makabre Kniff: Silent Hill war einst ein beliebter Urlaubsort des Ehepaars. Angekommen in dem Städtchen, sieht sich der psychisch lädierte James mit jenen Ungeheuern konfrontiert, die selbst diejenigen unter euch kennen dürften, die niemals ein Silent Hill-Spiel angerührt haben: blutverschmierte Krankenschwestern mit geröstetem Gesicht oder der Fiesling mit dem Pyramiden-förmigen Kopf. Und wie in das Ganze ein gewisser Eddie Dombrowski eingespannt sein könnte, müsst ihr schon selber herausfinden.

Mit der Neuerzählung der klassischen Story aus Silent Hill 2 will Developer Bloober Team dann nebenbei bemerkt die Gradwanderung schaffen. Einerseits soll eine neue Generation von Spieler*innen erstmals und zeitgemäß an die Geschichte herangeführt werden, andererseits sollen auch Kenner*innen des Originals mit ganzer emotionaler Wucht auf ihre Kosten kommen. Bleibt der Oktober diese Jahres abzuwarten, inwieweit das glückt.

Düstere Zimmer in einem noch düsteren Dörfchen: Das mehr als nur grafisch aufpolierte Silent Hill 2 zieht alle Horror-Register. Credit: KONAMI, Bloober Team SA

Erscheinungsdatum: Wann wird das Remake veröffentlicht?

Der Nebel rund um das Erscheinungsdatums von Silent Hill 2 Remake lichtete sich auf der diesjährigen State of Play von PlayStation-Hersteller Sony. In diesem Rahmen wurde vor allem bekanntgegeben, dass der 8. Oktober als Release-Termin festgelegt wurde.

Welcher Entwickler steckt hinter der Neuauflage?

Hinter der Neuerzählung des zweiten Teils der legendären Silent Hill-Reihe hat sich ein polnischer Developer geklemmt, der wahrlich nicht mehr grün hinter den Ohren ist, was Horror-Spiele anbelangt – und auch Versoftungen zu namhaften Horrorfilm-Adaptionen vorweisen kann. Blick zurück: Im August 2019 veröffentlichte Bloober Team mit dem eindeutig betitelten Blair Witch ein Psycho-Horror-Spiel, dass eine neue Geschichte rund um die namensgebende Hexe erzählte.

Aber auch die gut bewerteten, beiden Layers of Fear-Spiele, beweisen: Bloober Team hat sich auf gruselige Stoffe spezialisiert und versteht was vom Genre. Dafür stehen auch das mit einer starken weiblichen Hauptfigur brillierende The Medium (2021) und das in einem Cyberpunk-artigen Sci-Fiction-Setting angesiedelte Observer: System Redux (2020). Titel, die in unseren Test nicht durchweg überzeugen konnten, aber durchaus ihre Glanzpunkte hatten.

Unterstützung erhält Bloober Team von einigen Silent Hill 2-Alumni aus dem originalen Konami-Team. Auch werden der Komponist Akira Yamaoka und Art Director Masahiro Ito von den Polinnen und Polen zu Rate gezogen, um das authentische Silent Hill-Feeling zu gewährleisten, wie Gaming Bold berichtet hat. Betont sei aber, das Bloober Team sich hauptverantwortlich für Silent Hill 2 Remake zeichnet.

Im Entwicklertagebuch lernt ihr die Menschen kennen, die sich für euer neues Silent Hill den sprichwörtlichen Popo aufreißen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was zeigen Trailer und Gameplay-Videos?

Erst im Juni wurde ein stimmungsvoller Trailer veröffentlicht, der mitunter zeigt, wie unsere beiden Held*innen Angela Orosco und James Sunderland aufeinandertreffen. Obendrein wurde auf Sony State of Play ein fast viertelstündiges Gameplay-Video veröffentlicht, das uns einen Eindruck davon vermittelt, wie das Spielgefühl der Neuauflage sein dürfte.

Wer beim rund zweiminütigen Trailer zu Silent Hill 2 nicht das Gruseln bekommt, spielt auch P.T. von Gaming-Legende Hideo Kojima ohne mit der Wimper zu zucken.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einen sattelfesteren Ritt dadurch, wie sich Silent Hill, der Horror-Odyssee zweiter Teil, spielen wird, bekommt ihr im ausführlichen Gameplay-Trailer verpasst.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gerade der Gameplay-Trailer führt uns deutlich vor Augen, welche anderen, äußerst erfolgreichen Remakes Bloober Team inspiriert haben dürfte: die Remakes zu Resident Evil 2 und 3. Hier wie dort wurden feste Kameraperspektiven zugunsten einer Schulterkamera (Third-Person Perspective) aufgegeben. Was aus den Bewegtbildern sichtlich hervorgeht, haben die federführenden Mitarbeitenden Motoi Okamoto und Mateusz Lenart von Bloober Team schon bestätigt: Das Kampfsystem von Silent Hill 2 wurde komplett überarbeitet und auch einige der ikonischen Schauplätz runderneuert.

PC und PS5: Für welche Plattformen wird Silent Hill 2 Remake erscheinen?

Erscheinen soll der Titel am 8. Oktober parallel für den PC (über Steam) und die PS5. Sollte die Spielekonsole aus dem Hause Microsoft die Gaming-Maschine eurer Wahl sei, müsst ihr stark sein – oder die Plattform wechseln: Das Veröffentlichungsdatum 8. Oktober gilt rein für PC und PlayStation 5. Nintendo geht dementsprechend auch leer aus, was aber niemanden überraschen dürfte.

Das schließt natürlich nicht aus, dass sich Konami zu einem späteren Zeitpunkt doch noch dazu entschließt, das Remake auf die aktuelle Xbox-Konsolengeneration zu werfen. Immerhin ist beispielsweise die Silent Hill HD Collection mit den Remasters von Teil 1 und 3 für die Xbox erhältlich. Also, nicht dem ungewissen Microsoft-Release hinterherweinen, lieber die Klassiker nachholen.

Wo lässt sich Silent Hill 2 Remake vorbestellen?

Falls ihr absolut sichergehen wollt, direkt am 8. Oktober mit dem neuen Silent Hill loszulegen, sollten sich PCler*innen auf Steam und PS5-Spieler*innen im PlayStation Store umgucken.

Nebel, Nebel und nochmals: Nebel. Im namensgebenden Städtchen werden wir mal wieder die Nebelwand durchbrechen. Credit: KONAMI, Bloober Team SA

Welche PC-Systemanforderungen sind zu erwarten?

Wer sich dazu entschließt, den grafisch runderneuerten Aufguss auf seinem PC aufzudrehen, wird mit teils knackigen Hardware-Voraussetzungen für Silent Hill 2 Remake konfrontiert. Die Systemanforderungen, die auf der Distributionsplattform Steam geteilt wurden, beziehen sich zudem gerade mal auf eine Auflösung mit Full-HD.

Solltet ihr das neue Silent Hill 2 in 4K spielen wollen, dürfte selbst aktuelle High-End-Hardware was zum Knabbern bekommen. Dessen ungeachtet bleibt die Hoffnung darauf, dass bewährte Upscaling-Methoden der gebeutelten PC-Hardware Hilfestellung geben. Hinter den schicken Videospielbildern werkelt übrigens die Unreal Engine 5.

Mindestanforderungen Empfohlene Anforderungen geeignet für 1080p, 30 FPS bei niedrigen bis mittleren Einstellungen 1080p, 60 FPS bei mittleren Einstellungen oder 1080p, 30 FPS bei hohen Einstellungen Betriebssystem (OS) Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU) Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder AMD Radeon RX 5700 Nvidia GeForce RTX 2080 oder AMD Radeon RX 6800 XT Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB Speicherplatz 50 GB – SSD empfohlen 50 GB – SSD empfohlen DirectX Version 12 12

Ein fast dreiminütiges Video auf YouTube bietet euch einen Grafikvergleich zwischen dem Original und der Neuauflage – und zeigt eindrucksvoll, wie weit sich das Horror-Dörfchen bildgewaltig weiterentwickelt hat.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wird es eine Collector’s Edition zum Remake geben – und wie viel wird sie kosten?

Das Spiel wird in insgesamt vier Ausführungen angeboten. Eine Standard-Edition als Download oder physischer Datenträger, der ausschließlich das Spiel enthält. Dann als Standard-Edition für Vorbesteller*innen, die neben dem Spiel die kosmetischen Elemente Mira die Hundemaske und Robbie die Hasenmaske bietet. Robbie die Hasenmaske ist einzig für PS5-Besteller*innen erhältlich. Die Standard-Edition für Vorbesteller*innen wird eigens als Download angeboten.

Eine Tabelle, welche die verschiedenen, käuflich erwerbbaren Versionen von Silent Hill 2 Remake auflistet. Credit: KONAMI, Bloober Team SA

Letztlich die Deluxe Edition bekommt ihr ebenso nur als Download – mit dabei sind neben dem Spiel: ein digitales Artbook, der digitale Soundtrack und der ikonische Pyramiden-Kopf als Skin. Augenzwinkernder Clou daran: Der Pyramiden-Kopf ist aus einem Pizzakarton zusammengefaltet. Schlussendlich die ebenfalls nur zum Herunterladen erhältliche Deluxe Edition für Vorbesteller*innen vereint alles – Spiel, Artbook, Soundtrack, Mira-Hundemaske, Robbie-Hasenmaske (nur für PS5), Pyramidenkopf-Maske. Obendrein bekommen Käufer*innen der Deluxe Edition 48 Stunden vor allen anderen Silent Hill 2 Remake bereitgestellt.

Zu den Verkaufspreisen: Die Standard Edition ist mit 69,99 Euro bepreist, die Deluxe Edition schlägt mit 79,99 Euro zu Buche. Die Preise gelten sowohl für Steam als auch den PlayStation Store. Angesichts der ganzen Exklusiv-Inhalte für die Playstation dürfe klar sein: Sony hat dem Anschein nach am Verhandlungstisch Konami einige Geldbündle rübergeschoben, um exklusive Inhalte für seine Spielekonsole sicherzustellen. Unüblich ist die im englischen Sprachgebrauch Moneyhatting genannte Herangehensweise nicht, nur hier sehr augenfällig.

Im Silent Hill-Kosmos bekommen ihr es mit deformierten und sich irgendwie sozial unverträglich verhaltenden Monstren zu tun. Credit: KONAMI, Bloober Team SA

Wieso gibt es Kontroversen um Charakter-Designs im neuen Spiel?

Wie jedes andere Franchise mit einer langjährigen Fangemeinde, dreht sich auch bei Silent Hill 2 Remake das Internet im Kreis. Wir wünschen uns, Simone de Beauvoir persönlich würde mit einem Leitsatz wie „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ dem Diskurs ein Blutgrätsche verpassen, wenn sich Internet-Menschen auf Maria und Angela schmeißen. Doch auch das Aussehen des Helden James aus Silent Hill 2 wurde Fan-seitig stark in die Kritik genommen.

Wo die Diskussion einen validen Punkt trifft, ist das weniger freizügige Outfit Marias – nein, nicht, weil wir weniger zu Gucken haben, sondern da die Frau für unseren Helden James etwas repräsentiert, was durch ihren Rock mit Animal-Print und dem roten Crop-Top unterstrichen wird. Konkretere Kontext-Infos verschweigen wir euch bewusst an dieser Stelle, schließlich ist das hier ein Übersichts- und kein Spoiler-Artikel.

Als weiterführendes Lesefutter können wir euch dazu die Kolumne „Silent Hill 2’s Charakter-Redesigns sind schlecht, aber keine Zensur“ von Mike Drucker bei unseren englischsprachigen Kollegen von The Gamer ans Herz legen. Auch kate bush’s husband bringt mit kühlem Kopf auf den Punkt, wieso die Design-Entscheidung kritisch beäugt werden kann (aber beileibe nicht muss): „Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber das ist keine Zensur. Meiner Meinung nach ist es einfach eine objektiv schlechte Designentscheidung. Bitte hört mit diesem Zensur-Unsinn auf“, schreibt der Twitter-Nutzer.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber womöglich steckt hinter dem neuen Character Design schlicht und ergreifend auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Letzten Endes sind kaufbare, kosmetische Inhalte in zeitgenössischen Videospielen keine Seltenheit – aber sowas bleibt zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was James angeht: Da hat Bloober Team sich den harschen Fan-Gegenwind zu Herzen genommen – und das Aussehen des Kammeraden näher an das Original gerückt. Aber warten wir lieber aber, ob der neueste Survival-Horror spielerisch wird überzeugen können – da ist die Redaktion nämlich bis zum Zerreißen gespannt, ob Bloober Team bei Konamis Namen den kongenialen Resident Evil-Remakes das (aus dem Horror-Nebel geschöpfte) Wasser wird reichen können.

Quellen: Konami; Bloober Team; PlayStation Blog; The Gamer; YouTube / @Konami, @SILENT HILL (Offiziell), @Twisted Voxel; Twitter / @airbagged, @ResiEvilCentral