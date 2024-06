Silent Hill 2 Remake: Der Releasetermin steht fest – Konami serviert 13 Minuten Gameplay

Während wir in den vergangenen Monaten noch im Dunkel tappten, was den konkreten Releasetermin des Silent Hill 2 Remakes anbelangt, lichtet sich der schwere Nebelschleier nun schlagartig, denn Konami hat verraten, wann es noch in diesem Jahr so weit sein soll.

Obendrein spendieren uns die Entwicklerinnen und Entwickler fast eine ganze Viertelstunde Videomaterial, welches uns einen tieferen Einblick in das Gameplay der heißersehnten Neuauflage verschafft.

Silent Hill 2 Remake: Passend zur Halloweenzeit wird es im Herbst schaurig

Während des jüngsten State of Play-Showcases ließ es sich PlayStation-Hersteller Sony nicht nehmen, in rund 30 Minuten insgesamt 14 brandneue Spiele vorzustellen, die uns in den kommenden Monaten für die Konsole (und den PC) erwarten sollen. Ganz zur Freude der Fans gab es mit der Enthüllung des Veröffentlichungsdatums für das Silent Hill 2 Remake einen Höhepunkt zu feiern. So soll die Neuauflage noch im bevorstehenden Herbst in den (virtuellen) Ladenregalen stehen.

Wie von Konami bestätigt, wird der 8. Oktober 2024 für einen zeitgleichen Release auf der PS5 und dem PC (über Steam) als Termin für den Release angestrebt. Im dazu passenden Trailer sehen wir die beiden Hauptprotagonist*innen, James Sunderland und Angela Orosco, ehe wir noch ein paar Gameplay-Szenen serviert bekommen, in denen James den Monströsitäten mit Eisenstange, Pistole und Jagdgewehr an den Kragen geht.

Doch damit nicht genug: Nach der State of Play folgte noch die umfangreichere Silent Hill Transmission, in der sich Konami noch einmal im Detail zur Neuauflage des bereits 2001 für die PS2 und später auch für die Xbox erschienenen Titels äußerte. Über 13 Minuten frisches Futter tischte man dabei noch einmal auf, während sich die Entwicklerinnen und Entwickler von Bloober Team ebenfalls erneut zu Wort meldeten.

Zum Abschluss warf man dann noch einen Blick auf die bislang nur in digitaler Form angekündigten Versionen des Spiels und verriet, welche Boni diese jeweils mit sich bringen werden. Mit ein paar kosmetischen Goodies für Held James, dem Soundtrack sowie einem Artbook wird hier so ziemlich das gesamte Standardprogramm an Bonus-Inhalten heruntergerattert. Und: Käufer*innen der Deluxe-Edition dürfen bereits zwei Tage früher in den Horror-Spaß eintauchen.

Zuletzt beugten sich die Entwicklerinnen und Entwickler einem Wunsch der Fans und schraubten noch einmal am Hauptcharakter des Silent Hill 2 Remakes.

Quellen: YouTube / Silent Hill (Offiziell)