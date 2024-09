Beliebte Cozy Game-Fortsetzung mit Ghibli-Anleihen geht jetzt auf Kickstarter steil

Schon im vergangenen Monat als ein Teil der Wholesome Games-Feierlichkeiten auf Steam enthüllt, folgt ein beliebtes Cozy Game nun dem Ruf nach seinem Release und geht live auf Kickstarter.

Die Rede ist von Cat Cafe Manager 2: Big City Bliss – dem offiziellen Nachfolger des beliebten ersten Teils, in welchem ihr ebenfalls den stressigen Alltag eines Cafes und seiner Kundschaft mit den gemütlichen Seiten im Leben eines Katzencafe-Besitzenden unter einen Hut bekommen musstet.

Cat Cafe Manager 2: Big City Bliss – Kickstarter-Kampagne läuft auf Hochtouren

Erst vor gar nicht allzu vielen Stunden gelauncht, nämlich am 4. September, hat die Kickstarter-Kampagne von Cat Cafe Manager 2: Big City Bliss bereits jetzt über die Hälfte des gesetzten Spendenziels erreichen können. Damit sieht es gut aus für den zweiten Teil der Cozy Management-Simulation, die schon mit Teil 1 auf Begeisterung innerhalb der Spielendenschaft sorgte.

Auch dieses Mal ist das Ziel recht simpel zusammenzufassen: Ihr errichtet das Katzencafé eurer Träume, adoptiert dabei eine ganze Menge feliner Freunde und erkundet eine farbenfrohe Stadt in der „ambitionierten 3D-Fortsetzung des Indie-Hits“, wie es auf der Kampagnenseite sichtlich selbstbewusst heißt. Das Selbstbewusstsein ist verdient, immerhin läuft die Kampagne auf Kickstarter noch fast einen Monat, steht nach nicht einmal zwei Tagen aber bereits kurz vor ihrem gesetzten Ziel von 40.000 US-Dollar, um die Entwicklung des Nachfolgers zu finanzieren.

Um den Auftakt auch gebührend zu feiern, versorgen uns die Entwicklerinnen und Entwickler von Roost Games darüber hinaus mit einem kostenlosen Update für den 2022 erschienenen ersten Teil von Cat Cafe Manager. Fans zeigen sich unter dem Update auf Steam sichtlich begeistert und voller Vorfreude, berichten sie doch davon, dass sie direkt eine Spende für Cat Cafe Manager 2 dagelassen hätten.

Wie schon in Teil 1 spielt auch der Nachfolger in einer folkloristischen, urbanen Welt. Gehalten ist es in einem neuen 2,5D-Artstyle, inspiriert von Studio Ghibli, den Shoujo-Animes der 90er-Jahre und dem ganz eigenen Stadtleben. Neben Cat Cafe Manager 2: Big City Bliss könnt ihr euch aber noch auf weitere entspannende Cozy Games freuen, von denen wir fünf auf der gamescom direkt auf unsere Wunschliste hauen konnten. Und auch The Witch’s Bakery legen wir euch ans Herz, wenn euch der gemütliche Ghibli-Look gefällt.

