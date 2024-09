Black Myth: Wukong – Das sind die 5 schwersten Bosse des Spiels

Auch wenn Black Myth: Wukong kein Soulslike ist und viele eher leichte Kontrahenten versammelt, gibt es ein paar Bosse im Spiel, die es wirklich in sich haben und alles von euch abverlangen.

Unter den mehr als 100 Endgegnern verstecken sich nämlich ein paar Exemplare, die trotz der fehlenden Genre-Zugehörigkeit den Bossen aus Dark Souls, Bloodborne oder Elden Ring in nichts nachstehen. Wir haben die fünf knackigsten für euch herausgefordert, auf die Bretter geschickt und verraten euch nun im Ranking, wer da eigentlich so hart zuschlägt – und warum.

Platz 5: Die leere Hülle des großen Weisen

Am Anfang unserer Liste macht es sich der offizielle Final Boss von Black Myth: Wukong gemütlich. Denn am Ende eurer Reise steht ihr dem titelgebenden Sun Wukong höchstpersönlich gegenüber – oder zumindest dem, was noch von ihm übrig ist. Doch obwohl seine Lebensleiste den Titel „Die leere Hülle des großen Weisen“ trägt, weiß der jahrhundertelang in Stein verwandelte Affenkönig noch ganz genau, wie er seinen Stab zu schwingen hat.

Das zeigt er in zwei Phasen und mit jeder Menge fieser Tricks, die ihr nur zu gut kennen dürftet, stammen sie doch aus eurem eigenen Repertoire: Von Ausweichmanövern und Trugbildern, der Versteinerung zur Abwehr, schmerzhaften Stabverlängerungen oder dem nervigen Lähmungszauber, bei dem er euch an einer Stelle sogar die Kürbisflasche mopst und selbst einen herzhaften Schluck nimmt. Ein außerordentlich gewiefter Boss, doch das letzte Hindernis vor den Credits.